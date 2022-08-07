«Неделя с 8 августа будет ключевой. Вот, как прожить ее без потерь»: Астролог Василиса Володина предупредила россиян

Август один из самых важных и сложных месяцев 2022 года. Фото: Shutterstock

Астролог Василиса Володина вечером 7 августа устроила прямой эфир, где отвечала на самые актуальные вопросы поклонников и объяснила каким будет один из самых сложных месяцев в году. Мы присоединились к эфиру и записали самые интересные моменты из прогнозов звезды астрологии.

Василиса Володина советует в августе не лезть на рожон. Фото: телеграм-канал Василисы Володиной.

Василиса Володина советует, как прожить нелегкий месяц легче. Астролог шутит: август он же как всегда – ничего нового. Август один из самых важных и сложных месяцев 2022 года. Солнце с Марсом уже создали несколько крупных пожаров; и других очень серьезных ситуаций в мире. Обстановка непростая. В августе какую неделю не возьми – все с сюрпризами. Нас ждет несколько поворотный моментов, которые могут изменить жить каждого. Астролог советует относиться к сложным моментам, как у ситуациям, которые просто надо пережить.

Неделя с 8 августа будет ключевой. Подробные прогнозы есть в телеграм-канале астролога. Важное из прогнозов Василисы Володиной:

- Точный квадрат Марса и Сатурна – упорные усилия и противодействие им окружающей среды. Просто самый сложный аспект на небе. Сколько ни упирайся, результат меньше, чем хотелось бы или вообще отсутствует. Как говорится в одном прекрасно произведении: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

- Таким образом девиз недели: непреодолимые препятствия не надо преодолевать. Не нужно лезть на рожон. Усилий потребуется много, а результата может не быть. Если решение вопроса не принципиально, то не надо «биться головой об стену», чтобы его решить – так как КПД всех действий понижен. Если вопрос важен, то приготовиться действовать на разрыв, малой кровью не обойдетесь.

- Тау-квадрат: Солнце – Сатурн - Уран – груз ответственности и долгов тяжел, не дает развернуть во всю мощь живую человеческую природу. Но этот груз можно скинуть с плеч: правда, за это придется заплатить). Придется чем-то пожертвовать. Например, понимаешь, что ничего не успеваешь: найди себе помощника, переложи на него часть обязанностей – но это потребует материальных расходов.

- Оппозиция Венеры к Плутону – тут не как в книге, а как в песне: «А страсти кипят, страсти! Большие кипят и не очень…» Нежные тонкие чувства, переживания, переливы ощущений, рискуют натолкнуться на чужой цинизм и жестокость. Отношения с любимым не выясняем, на сексуальные эксперименты не решаемся. Из хорошего - однозначно есть ощущение сил и внутренних возможностей для того, чтобы решать текущие задачи. Можно сказать, что вы в хорошем ресурсе (гармоничные аспекты Марса).

- С 20 августа давайте не будем искрить, будем спокойнее. Слишком много «огня», вспыльчивости. Не надо конфликтовать, ведите себя поспокойнее.

- Если в первую неделю месяца произошло что-то серьезное, то знайте – вы заложили серьезную программу на ближайшие 4 месяца или 4 года.