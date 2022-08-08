Вопрос дня: А вы чему у своих друзей учились?

- А еще со мной дружить выгодно, потому что летом я вместо вентилятора! Фото: Кадр из мультфильма

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Тому, что не надо делать, я научился у приятелей-хулиганов в детстве и юности. Вовремя понял, как себя вести, чтобы не повторять чужой дурной опыт. Как правило, общение с детьми богатых родителей рождает в детях-ровесниках зависть и ненависть. Учиться надо среди равных, чтобы социальное неравенство не формировало негативные черты в характере.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Учился и хорошему, и плохому в рабочей слободке в Электростали. Слово «интеллигент» было там ругательным, и, когда так про моего папу говорили, я бросался в драку. Был у меня товарищ, Витек Жигулин, - гроза района, не учился, пил, курил, дебоширил, воровал велосипеды. Его убили лет 25 назад. Он меня научил все поровну делить. И если ты в компании - стараться быть не только умным, но и сильным. И научил, как себя в драке вести.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:

- Я рос в Сибири в поселке Лесной. Чему я мог научиться в селе в тайге, где на лесозаготовках работали либо зеки-уголовники, либо ссыльные? Мы с приятелями жили в режиме «улица на улицу». Сибирские друзья посоветовали быстрее завести собаку. У меня появилась овчарка по кличке Грозный. И она спасла меня несколько раз. Те друзья мои почти все погибли, пошли по кривой дорожке, а я выжил. Помог ли мне этот «дружеский опыт» в 90-е? Питерские бандиты не трогали ни меня, ни мой ресторан - что-то чувствовали.

Андрей КОШКИН, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета:

- Дворовый принцип - не верь, не бойся, не проси - никто не отменял.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Я учился в хорошей московской школе и дурному влиянию вроде подвержен не был. Тогдашняя жизнь научила ценить дружеские отношения в школе, никого не подставлять. Вряд ли мне это помогло потом в творчестве, но все же...

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