Глава Росмолодежи Ксения Разуваева: «Получить до миллиона рублей на свой проект может каждый россиянин от 14 до 35 лет»

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

О том, какие инициативы уже удалось реализовать с момента первого конкурса и в каких направлениях молодежь проявляет себя активнее всего, глава ведомства рассказала в неформальной обстановке на встрече с победителями прошлых грантовых кампаний на летней площадке – на крыше министерства за игрой в квиз.

- «Росмолодежь.Гранты» – один из наших главных сервисов поддержки общественно-значимых, интересных и классных идей молодых ребят. Мы видим, что для многих это не просто получение финансовой помощи, но и некий социальный лифт, а также возможность сделать мир лучше, реализовать мечту, воплотить в реальность социальные проекты, важные для города, региона, страны, – отметила Ксения Разуваева во время приветствия грантополучателей, чьи идеи снискали одобрение и поддержку в 2019-2022 годах. – При этом для нас очень важно и мы отдельно уделяем этому внимание: нет цели просто выделить деньги и замкнуть все на отчетности для галочки. Нет, нам крайне важно смотреть за вашими успехами, динамикой ваших проектов, делать замеры, понимать, что получилось, а где еще требуется наша помощь. Мы для вас – союзники, друзья и партнеры, которые готовы доностраиваться вместе с вами и делать сервис «Росмолодежь. Гранты» еще эффективнее, понятнее, доступнее для каждого молодого человека. И, конечно, тут как никогда важна обратная связь – принцип соавторства очень ценен для нас.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

По словам главы молодежного ведомства, в топ-3 среди тематик проектов, по которым Росмолодежь уже выдавала средства, традиционно входят творчество, экология и волонтерство. Темы – самые разные. От поддержки молодежных творческих студий и театров до профориентационных инициатив для школьников, создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработки туристических справочников и маршрутов, подкастов, онлайн-шоу и другого.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

По итогам первого сезона грантового конкурса Росмолодежи было подано больше 14 тысяч заявок от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 1063 участника получили свыше 867 миллионов рублей на реализацию социально значимых инициатив с июля 2022 по июнь 2023 года.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

На летней площадке министерства - на крыше с видом на жаркую открыточную Москву с переулками Китай-города собрались победители прошлых грантовых туров из десятка регионов страны. У каждого – не только отчетная презентация о достижениях по проекту, но и свое видение того и как улучшить заявочную кампанию, и как превратить довольно разрозненное сообщество грантополучателей в некое единое комьюнити федерального масштаба. Так, не сговариваясь, сразу несколько гостей предложили идею с созданием сети амбассадоров конкурса. Отклик на идею был мгновенным.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- С одной стороны, мы в этом году бьем рекорды по количеству заявок на грантовый конкурс и вместе с тем мы понимаем, что в нашей стране почти 40 миллионов молодежи и далеко не до каждого мы можем дотянуться самостоятельно, - поделилась с аудиторией Ксения Разуваева. - Считаю, что создание сети амбассадоров из числа тех, кто получил гранты раньше – это очень своевременная инициатива. Продвигать идеи, смыслы, рассказывать о возможностях, которые дает страна, очень важно. И если об этом будут говорить сами молодые люди, то это здорово как для них, так и для реализации и масштабирования грантовых проектов. Это очень правильная история, и внутри нее как раз зашиты большие ресурсы.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

На презентацию проектов-победителей прошлых кампаний приехали молодые авторы идей и смыслов из Волгограда, Нижнего Новгорода, Кургана, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону, Алании. Еще несколько проектов – с московской пропиской.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Это не первый проект, на который я получила грант Росмолодежи. Но каждый раз это радостно, знаково и очень важно, - рассказала Адель Прошкина, автор и инициатор создания иммерсивной исторической лаборатории «Память поколений»: социокультурного проекта, направленного на сохранение истории через воспитание интереса к ней у молодежи. – Мы воздействуем для этого на 5 самых главных чувств человека.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

«Память поколений» - ообразовательный блок, в рамках которого проходит серия лекций и мастер-классов. Участники знакомятся с основными направлениями: «даты и события», «имена героев», «оружие и форма», «быт и жизнь», «поисковая деятельность». Следующий блок - это блок погружения, то есть практическая часть. Совместно со специалистами участники проекта создают иммерсивную лабораторию и квест-пространство, формируют команды по 10 человек. Иммерсивная лаборатория направлена на погружение гостей в чувства, мысли и ощущения человека, находящегося на грани жизни и смерти, познавшего мир и войну. Третий этап – это творческий блок. В рамках данного этапа создан «дневник памяти» участников проекта, в котором все они рассказывают о пережитых ощущениях и посетивших их в ходе прохождения лаборатории и квеста мыслей.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Денис Осинцев из Кургана получил грант на образовательный интенсив «Media Compas».

- Я счастлив, потому что, на мой взгляд, очень важна поддержка молодежи в регионах. Наш образовательный интенсив направлен на развитие студенческих объединений в сфере медиаграмотности, SMM, фото-видеосъемки, монтажа и графического дизайна, информационно-коммуникационных технологий, звукорежиссуры и масс-медиа. Хочу создать медиацентр с профессиональной командой, способной оказывать информационное сопровождение студенческих мероприятий и проектов в университетах и регионе на самом высоком уровне.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Социально-важные итоги проекта на стыке творчества, образования, креатива и краеведения на встрече с главой Росмолодежи презентовала София Тимофеева из Волгограда. Ее проект «скетч-путешествий» в 2019 году получил грант ведомства в размере 200 тысяч рублей – о своей победе Софья узнала во время закрытия смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму. Итогами реализации молодой художник, педагог, автор книги и предприниматель по совместительству очень довольна.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- У этого проекта, а он существует уже четыре года, огромный потенциал! Мне очень хочется, чтобы наши «скетч-путешествия», то есть создание картин в технике быстрых зарисовок, в реальности тоже стали путешествовать – потому что в каждом городе есть достойные объекты, маршруты, нетривиальные здания, красивые уголки, интересная архитектура. Когда в проекте заняты неравнодушные и увлеченные люди – это здорово, - поделилась эмоциями София Тимофеева. - Краевед-экскурсовод, художник, фотограф, волонтеры – частица вклада каждого в общее дело создает ту самую неповторимую атмосферу. Мы получаем множество благодарностей от тех, кто никогда не видел и не знал Волгоград с той точки, которую показываем мы. И грант от Росмолодежи стал отправной стартовой точкой для проекта: за что я очень признательна и благодарна! Зато теперь, в том числе и при поддержке многих других партнеров, «скетч-путешествия по Волгограду» - это 8 уникальных маршрутов по городу, свыше 2000 участников, создание книги с городскими историями и иллюстрациями с обучающими материалами по рисованию объектов культурного наследия города.

По словам главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, идея с масштабированием некоторых из проектов или вопрос по реализации того или иного проекта сразу в нескольких регионах – это то, что планируется обсуждать и чиновниками, и грантополучателями вместе в самое ближайшее время.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Мы уже прислушались к вам и вашим «коллегам» по получению грантов – с сентября запускаем раз в квартал массовые питчинги проектов между грантополучателями. Это важно не только для нас и для оценки динамики и эффективности, это еще и нужно для того, чтобы сформировалось некое комьюнити из тех, кто получил гранты – нужно знать и слышать друг друга. Именно на стыке рождаются крутые проекты и такие питчинги – отличная возможность масштабировать все то, что вы делаете. Кстати, впервые в этом году мы проведем большой итоговый форум всех грантополучателей – это станет доброй традицией. Все настроено на то, чтобы мы с вами не расставались: хочется, чтобы если вы к нам пришли один раз, то оставались бы с нами надолго и мы вместе могли бы реализовывать отличные проекты, – поделилась планами на ближайшее будущее Ксения Разуваева.

Нередко сами идеи проектов формируются из близкой потенциальному грантополучателю среды или темы. Так, к примеру, Юрий Николенко из Москвы сам состоит в национальном регистре доноров костного мозга и ведет активную работу в одном из крупнейших фондов страны – в Русфонде. Естественно, что для Юрия получение гранта от Росмолодежи – это возможность расширить круг потенциальных получателей информации о донорстве. Именно для финансирования проекта «курс молодого донора «Лейкоза.нет» молодой человек подавал заявку на грант.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Трансплантация костного мозга – терапия последнего шанса для больных раком крови. Она ежегодно требуется более чем 5 тысячам россиян. В каждом из нас есть лекарство от рака. У больного лейкозом есть шанс на спасение и полное выздоровление. Для этого необходимо найти подходящего донора костного мозга, шанс совпадения очень мал – 1 к 10000, – рассказал Юрий Николенко. – Проект, на который мы запрашивали грант у Росмолодежи – это еще одна возможность рассказать о проблеме и путях ее решения как можно большему количеству людей. В частности, молодежи. Мы организовываем лекции, выступления для студентов, волонтеров, профсоюзов, ведем активную работу по продвижению темы в социальных сетях. Благодаря грантовой поддержке потенциальными донорами костного мозга станут не менее 150 человек.

Заявку на грант нужно пропустить не только через мозг, но и через сердце, задавая в первую очередь вопрос: кому и чем может быть полезен проект, – в этом уверена и еще одна победительница грантового конкурса – Любовь Румянцева из Нижегородской области. Как мама дочки с нарушениями речи, девушка придумала и запустила собственную авторскую методику, позволяющую родителям заниматься с такими детьми на более качественном и профессиональном уровне. Так родился проект «Ретткое чтение».

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- К сожалению, когда в семье рождается ребенок с моторными нарушениями, который не может говорить, то большинство родителей оказываются просто не готовы к такому. И эти дети буквально заперты в собственном теле и не могут владеть коммуникацией и понимать окружающий мир без вспомогательных инструментов, - поделилась историей Любовь Румянцева. - «RЕТТкое чтение» - это создание адаптированных книг для детей с нарушениями речи, мастер-классы для родителей по совместному чтению таких книг, коммуникативные браслеты «да» и «нет». И дополнительно пособия для занятия с айтрекером (это такое устройство, которое считывает положение глаз и выполняет функцию мышки, что позволяет использовать ноутбук/планшет детям с моторными нарушениями).

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Для того чтобы понять, какие непростые эмоции испытывают дети с подобными нарушениями, Любовь Румянцева предлагает родителям таких детей принять участие в эксперименте под названием «Редкий чай».

- Мы собрались попить чаю, но при этом родителям было запрещено разговаривать друг с другом привычным вербальным способом. Вместо этого участники использовали альтернативные способы общения, например: карточки, коммуникативные таблицы, кнопки, коммуникаторы или планшеты, которые мы подготовили заранее. Социальная игра «Редкий чай» - это отличный способ повысить осведомленность о том, что чувствуют люди, не владеющие речью. Как использование средств альтернативной коммуникации помогает людям без речи чувствовать себя включенным в социум, а окружающим понимать не говорящих детей и взрослых.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Благодаря гранту от Росмолодежи и привлечению к проекту других партнеров «Ретткое чтение» - это 27 регионов России, 2500 адаптированных книг, 500 коммуникативных браслетов, 3 мастер-класса по совместному чтению и 1 мастер-класс онлайн. Надеюсь, что это только начало. Социальный эффект и практическая польза от реализации проекта, конечно, должна исчисляться в каких-то статистических показателях, но, поверьте, реакция даже одного ребенка и его родителей, осознание того, что у семьи появилась новая прикладная методика для совместной коммуникации – это бесценно, - подчеркнула Любовь Румянцева.

После презентации всех проектов, квиза и получения обратной связи от грантополучателей в адрес ведомства наступил торжественный момент – официальный старт заявочной кампании конкурса «Росмолодежь.Гранты». Для этого все участники встречи вместе разрезали специальную ленту, выполненную в фирменных цветах Росмолодежи.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Важно!

Как получить 1 миллион рублей на свой молодежный проект

Участвовать в конкурсе могут молодые люди со всей России (граждане Российской Федерации 14-35 лет);

Для участия необходимо заполнить проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодёжь России». Заявки принимаются до 12:00 (по мск) 22 августа;

Проект, по которому можно получить деньги, должен относиться к одной из 15 номинаций

#создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду — проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

#защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

#стирай_границы — проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу — проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности и на сохранение семейных ценностей;

#открывай_страну — проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодёжного туризма;

#будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном — проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

#МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи.

Кстати

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) впервые проводит отдельный грантовый конкурс для молодежи, постоянно проживающей на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Участвовать в конкурсе приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет включительно, которые постоянно проживают на территориях ДНР и ЛНР. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей. Молодой человек вправе представить не более одной заявки, содержащей проект в одной из 15 номинаций (список номинаций совпадает с основным перечнем грантового модуля АИС «Молодежь России»).

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Мне бы хотелось обозначить несколько важных моментов. Наша цель - открыть для ребят из ДНР, ЛНР, Запорожья все те возможности, что сейчас доступны российской молодежи, - подчеркнула глава Росмолодежи Ксения Разуваева. - Во-первых, претендовать на гранты могут ребята с 14 лет – по сути, подростки. До конца года на эти цели по отдельному направлению выделено 120 миллионов рублей. Во-вторых, мы также для ребят из этих территорий открыли проект «Твой ход» - это проект для студенческой аудитории. Плюс мы там полноценно развернули работу общества «Знание» и теперь ребята получают возможность слушать лекции, посещать и смотреть различные мастер-классы. Ну, а третье – это большой проект для детей тех территорий о путешествиях. Максимально важно, чтобы российские дети и дети ДНР, ЛНР, Запорожья знакомились, обменивались опытом, общались. Крайне важно сближать их максимально. И до конца года 5000 ребят из этих территорий отправятся в путешествие по России по самым разным местам. Огромную работу ведет и Министерство просвещения, и Минобрнауки - мы в этом вопросе им лишь помогаем. Например, сейчас по всей стране проходят университетские смены, когда ребята из ДНР, ЛНР, из Запорожья приезжают в российские университеты на полноценные детские смены отдыха на базе этих учебных заведений. Мы там готовим программу и знакомим ребят со всеми теми проектами, которые в России сегодня для них открыты и доступны. До конца года через эти университетские смены пройдут больше 15 тысяч детей.