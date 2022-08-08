Фургон e-Largus – коммерческий автомобиль «недальнего боя»

Автомобиль LADA e-Largus.

Так ли уж нужен электрический Largus российским покупателям, для которых электрокары вообще, по большому счету, экзотика? Своим мнением об этом поделился главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максим Кадаков.

– Всё равно в мире всё движется в сторону электромобилей – нравится нам это или нет. Мы часто говорим – у нас нет, мы не можем. Вот – пожалуйста, можем, разрабатываем! Чем эта машина интересна? Тем, что в ее основе обычный Ларгус. То есть все кузовные панели, подвеска, даже подрамник двигателя - все сохранено. Не надо ради электроверсии усложнять производство основных компонентов. Это позволит снизить себестоимость и удержать цену на адекватном уровне. В автомобиль будет просто интегрирована электрическая начинка.

Батареи будут размещены в трех блоках: под капотом, в тоннеле, который идет между сидениями и под задними сидениями, второго ряда, то есть, где был бензобак. Чем Ларгус хорош? Тем, что у него большая грузоподъемность – до 800 кг. Поэтому, когда мы «выбрасываем» ДВС и коробку передач и вместо этого ставим батарею и электрическую систему, это ненамного утяжеляет машину. Она может быть пяти- или семиместным универсалом и коммерческим фургоном.

После консультаций с перевозчиками выяснилось, выяснилось, что потребность в таком автомобиле есть. Просто не надо задавать вопрос: как я на этой машине поеду из Тамбова в Сочи? Никак. Можно будет когда-то поехать, когда создадут сеть зарядных станций. Но это коммерческий автомобиль «недальнего боя», он предназначен для города и пригорода, относительно небольших пробегов. Для коммерческого фургончика можно сделать запас хода, например, 250 км, и этого на день вполне достаточно. И при этом повысить грузоподъемность. Для пассажирских версий сделать более емкую батарею: с запасом хода 350 км- 400 км.

Что касается личного пользования, у нас не так много семей, которые в принципе готовы купить электромобиль. Да, с ним есть определенные проблемы по зарядке, по пробегу, и т. д. Тем не менее такие покупатели будут.