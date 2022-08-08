Гигантская комета, грозившая устроить ад на Земле, врезалась в Солнце

Комета подлетает к Солнцу

Снимки, которые передала на Землю солнечная обсерватория SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), свидетельствуют: 7 августа 2022 года в Солнце врезалась комета. Коронографы зафиксировали ее сближение и последний «нырок». Светило выдержало весьма чувствительный удар, испустив от возмущения несколько корональных выбросов. К счастью, они прошли мимо.

Астрономы полагают, что бомбардировку устроила одна из околосолнечных комет Крейтса. Семейство этих объектов назвали в честь астронома Генриха Крейтса, который понял, что прежде они были одной огромной кометой: которая разрушилась несколько столетий назад.

Тот самый снимок, сделанный мексиканским астрономом Хосе Бониллой Уфологи верят, что на фоне Солнца сняты «летающие тарелки».

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Комета угрожала Земле

Не исключено, что разрушение кометы-прародительницы, осколок которой ныне столкнулся с Солнцем, в свое время, чисто случайно, сфотографировал мексиканский астроном Хосе Бонилла (José Bоnilla). Он, наблюдая, за околоземным пространством, 12 августа 1883 года сфотографировал у Солнца нечто весьма странное.

Бонилла опубликовал свой снимок спустя три года в астрономическом журнале (L'Astronomie). В кадре - солнечный диск. А на его фоне - какие-то объекты: более и менее крупные. По словам автора снимка, они передвигались, пока не исчезли. Позднее энтузиасты насчитали аж 447 штук. И назвали снимок мексиканца первым задокументированным свидетельством НЛО.

Уфологическую гипотезу оспорили соотечественники Бонилы из Национального автономного университета Мексики (Universidad Nacional Autónoma de Mеxico). Они недавно проанализировали исторический снимок с помощью компьютерной техники и пришли к другому потрясающему заключению.

- Астроном сфотографировал комету, которая распалась на множество фрагментов, - уверяет руководитель исследования Гектор Хавьер Дуранд Мантерола (Hector Javier Durand Manterola). И указывает на туман, которым они окружены. Мол, такие дымные шлейфы свойственны исключительно кометным обломкам.

Комета ISON: в 2013 году она едва не врезалась в Солнце. Приблизилась и, частично сохранив хвост, распалась на множество фрагментов.

- Используя данные оставленные Бониллой, мы смогли оценить расстояние, на которое осколки приблизились к нашей планете, - продолжает ученый.

Кошмар, но оценка показала: столкновения едва удалось избежать. Одни глыбы пролетели всего в 538 километрах от поверхности, другие в 8062 километрах. Размером они были до 795 метров в поперечнике. И более километра в длину.

Если бы хоть один осколок врезался в Землю, то Тунгусский метеорит показался бы детской хлопушкой. Мощность наиболее крупного взрыва, который, к счастью, не произошел, ученные оценили в 3275 Тунгусских.