Восьмидесятилетие Ленинградской симфонии отметят в Санкт-Петербурге

1941 год. Композитор Дмитрий Шостакович работает над симфонией в осажденном Ленинграде.

Девятого августа 2022 года на Стрелке Васильевского острова состоится Специальный Концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы» с исполнением этого произведения Всероссийским Юношеским Симфоническим Оркестром под управлением Юрия Башмета. Концерт пройдет бесплатно, а для тех, кто не попадет на живое действие, будет организована прямая трансляция по телеканалам «Россия – 1» и «Россия Культура». В качестве почетных гостей приглашены уже немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.

Мероприятие приурочено к 80-летию исполнения легендарной 7 Симфонии Д.Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде.

ФАКТЫ О "ЛЕНИНГРАДСКОЙ СИМФОНИИ"

- Это произведение называют одним из самых политизированных за всю историю классической музыки.

Дата премьеры симфонии была выбрана не случайно: в этот день по плану немцев должна была состояться полная расправа над городом. Немецкое руководство сидело на низком старте: им уже раздали пригласительные в ресторан «Астория» по случаю празднования победы.

- Блокадникам тоже раздавали пригласительные, но не в ресторан, а на премьеру симфонии. В день концерта зал был полон, а в концертном зале горели люстры.

- Дирижировал ленинградской премьерой дирижер немецкого проихождения Карл Элиасберг. За время блокады из ста человек оркестра осталось лишь 17, но Карл Ильич сам объезжал на велосипеде город в поисках музыкантов. Он заново собрал оркестр, а когда ослабел и не мог передвигаться, его возили на зимние репетиции на саночках.

- Пока шел концерт, нашими войсками была проведена секретная операция "Шквал". Немцам не удалось выпустить ни единого снаряда. Благодаря этому выступление назвали "великим дуэтом" оркестра и артиллерии.

- Симфонию транслировали по радио и изо всех уличных громкоговорителей. Благодаря этому, немцы тоже слушали симфонию и были поражены. Один из немцев после победы СССР над нацисткой Германией признался: «Именно в день премьеры «Ленинградской» симфонии, мы поняли, что проиграем не только битву, но и всю войну. Тогда мы почувствовали силу русского народа, которая могла преодолеть все, и голод и смерть".

- Портрет Дмитрия Шостаковича был опубликован на обложке английского журнала "Time".

КСТАТИ

9 августа 2022 года помимо Всероссийского юношеского симфонического оркестра в концерте примут участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук, Вита Корниенко. Концерт будет сопровождаться уникальным световым и визуальным шоу.

Юрий Башмет будет выступать общим художественным руководителем проекта. Режиссер концерта – Виктор Крамер.

Концерт проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Фонда Президентских Грантов и Администрации Санкт - Петербурга.

Начало в 21.30.