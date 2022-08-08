Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удивительный дела творятся у нас в экономике. Эксперты прогнозируют к осени рост безработицы, а тем временем поток мигрантов растет. Впечатление, будто в стране мирно уживаются две экономики: одна - для мигрантов, и в ней находятся рабочие места для каждого, другая — для своих, где мест на всех может не хватить.

«Во втором квартале 2022 г. на заработки в Россию приехало 3,12 млн иностранцев - это на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние 6 лет», - говорится в сообщении аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Она сделала свои подсчеты на основании миграционной статистики МВД, доступной с 2017 года — отсюда и отрезок в 6 лет.

«Если в первом квартале 2022 года на фоне резкого обвала рубля наблюдался отток трудовых мигрантов, то во втором – он был с лихвой компенсирован, - комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Трудовых мигрантов привлекает высокий курс рубля, - пояснила KP.RU ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Юлия Флоринская. - Сложностей в отправке денег в государства Центральной Азии, откуда они прибыли, нет. Из России они отправляют переводы в рублях, а там их родственники уже могут получать деньги в национальной валюте.

А поскольку курс рубля за последние месяцы укрепился не только к доллару и евро, но и к другим валютам, то доходы мигрантов в их «родных» деньгах при той же зарплате даже выросли. Так, если до спецоперации за рубль давали 1,14 киргизских сома, то сейчас уже почти 1,4, а не так давно было и полтора.

Санкции пока не повлияли на те отрасли, где заняты трудовые мигранты. Только 6% заявили, что после 24 февраля остались без работы, и еще примерно столько же сказали, что им снизили зарплату (данные РАНХиГС).

Мигранты работают, в основном, на стройках, на прокладке и ремонте дорог, в ЖКХ, в гостиницах и общепите, а также в курьерской доставке.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Летом также возрастает сезонный спрос на работников в сельском хозяйстве, дачном строительстве и других работах по дачному участку, нужны помощницы по уходу за детьми и пожилыми людьми, которых родственники вывозят на природу, - дополнил KP.RU глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Впрочем, официальные отчеты не дают полной картины миграционной обстановки. Так, в статистику практически не попадают приезжающие с Украины.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Сейчас это доминирующая группа среди мигрантов, - сказал Коженов. - Их стало больше, чем приезжих из Узбекистана.

По оценкам ООН в Россию въехало более миллиона граждан Украины, но с качестве трудовых мигрантов в сводках МВД учтено только 28,2 тыс — это те, кто указал работу в качестве цели приезда.