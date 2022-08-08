Война неизбежна? Китай нашел способ переиграть США на Тайване

Вчера должны были завершится масштабные учения, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала вокруг острова 4 августа как раз к визиту американской гостьи. Но сегодня стало известно, что Пекин продлил срок маневров на несколько дней. Фото: REUTERS

Китай не собирается расслабляться после того, как спикер конгресса Нэнси Пелоси (человек номер три в государственной иерархии США) покинула Тайвань. Вчера должны были завершится масштабные учения, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала вокруг острова 4 августа как раз к визиту американской гостьи. Но сегодня стало известно, что Пекин продлил срок маневров на несколько дней. Части НОАК продолжают обстреливать ракетами и артиллерийскими снарядами обширные участки акватории у тайваньских берегов. Китайские власти сообщили, что теперь намерены регулярно проводить подобные учения в Тайваньском проливе.

Между тем министр иностранных дел КНР Ван И призвал мировое сообщество объединить усилия для того, чтобы противостоять давлению Соединенных Штатов и предотвратить их вмешательство во внутреннюю политику других государств. По словам дипломата, если этого не сделать сейчас, то мир вернется к законам джунглей.

Если кто-то посчитал, что Китай «потерял лицо», допустив полет Пелоси на Тайвань вопреки собственным грозным предупреждениям, то такой вывод будет ошибочным. Пекин перехватил инициативу в трактовке инцидента, и сейчас большинство стран в мире (исключая союзников США по НАТО и англосаксонские государства) соглашаются с утверждениями китайского руководства, что именно Вашингтон своей провокационной выходкой подвел ситуацию в регионе к опасной черте.

Отношения Китая с США уже не вернутся в прежнее русло и, скорее всего, будут отличаться нарастающей враждой. Тем более, что и Тайбэй подливает масла в огонь, начав сегодня на юге острова собственные учения на море и в воздухе - бок о бок с китайскими самолетами и кораблями. Любое, даже случайное, столкновение может привести к началу конфликта с тяжелейшими последствиями. В Пекине уже говорят о том, что имеют право восстановить свой суверенитет над Тайванем и военными мерами. Если США выполнят недавнее обещание Байдена «защитить остров», то война неизбежна.