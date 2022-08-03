МИД Китая пообещал принять все возможные контрмеры в ответ на визит Пелоси на Тайвань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин примет все возможные контрмеры в ответ на визит спикера палаты представителя конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое заявление в среду, 3 августа, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

«Пелоси посетила Тайвань, невзирая на настойчивые протесты Китая. Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность», - заявила дипломат на брифинге.

При этом Чуньин не стала уточнять, о каких именно мерах идет речь, отметив, что Вашингтон и сепаратистские силы, выступающие за независимый Тайвань, несут ответственность за все последствия.

Напомним, самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США приземлился на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе днем ранее, 2 августа. При этом, ранее Пекин неоднократно предупреждал, что не оставит такой визит без ответа. Как писал сайт KP.RU, позже в КНР выразили решительный протест уже состоявшемуся визиту, подчеркнув, что это нарушает принцип «одного Китая».