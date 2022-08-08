Минобороны КНР призвало США отбросить иллюзии о контроле над Пекином при помощи Тайваня Фото: REUTERS

Пекин призывает Вашингтон уважать интересы Китая, а также отказаться от иллюзии контроля над страной при помощи Тайваня. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны Китайской Народной Республики (КНР) У Цянь.

«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем», - заявил официальный представитель китайского военного ведомства, призвав Вашингтон «не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути».

Напомним, в минувший вторник, 2 августа, самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту приземлился на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе. Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявил о том, что Пекин примет все возможные контрмеры в ответ на визит американского политика, подчеркнув, что китайская сторона будет «решительно защитит национальный суверенитет».