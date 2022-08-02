Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

В заявлении спикера конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пэлоси, распространенном ее пресс-службой, отмечается, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.

“Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайване, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов , базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая и Шести заверениях. Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво”, - указывается в заявлении Пэлоси.

Ранее KP.RU писал, что самолет Самолет Ненси Пелоси повернул в сторону Тайваня. Отмечалось, что борт летит над морем Сулавеси в западной части Тихого океана.

Ранее СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится на Тайване 2 августа. Аэропорт тайваньской столицы Тайбэя "Таоюань" получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах якобы для срыва визита Пелоси. Эвакуации из аэропорта на тот момент не объявлялось, но сотрудников призвали быть бдительными. При этом отмечалось, что прибытие Пелоси ожидается в другой тайбэйский аэропорт.

Также ранее китайский МИД подтвердил готовность КНР жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию прибытия самолета Нэнси Пелоси на Тайвань, видео можно посмотреть здесь.