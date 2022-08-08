Сибирские каникулы, дорога на Север и Ладожское кольцо: на форуме «Путешествуй!» рассказали о новых маршрутах для туристов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве завершился Российский туристический форум «Путешествуй!», организованный Росконгрессом, Ростуризмом и ВДНХ. В разгар сезона отпусков эксперты обсуждали самые актуальные проблемы внутреннего туризма - деловая программа форума состояла из более чем 100 сессий, круглых столов и других событий. А путешественники участвовали в гастрономических мастер-классах, делились впечатлениями с трэвел-блогерами, вдохновлялись рассказами о местах силы.

Тем для обсуждения много, от разработки нового закона о туризме до отечественных сервисов бронирования отелей. Но основное внимание уделили автомобильным путешествиям, гастрономическим маршрутам, сельскому туризму, инвестициям в индустрию гостеприимства, а также развитию туризма на Кавказе, который в 2022 году стал необычайно популярен у отпускников.

Расскажем о самом интересном и полезном для тех, кто планируют осенние поездки, новогодний отдых и просто готов махнуть в соседний регион на выходные. А именно - о новых туристических маршрутах, которые создаются в России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сценарий для путешествия

- Огромное число россиян начали заново открывать свою страну. Им нужны сценарии для путешествий, - уверена Юлия Рыбакова, советник руководителя Федерального агентства по туризму.

Такими сценариями, по замыслу Ростуризма, могут стать национальные туристические маршруты. Первые пять маршрутов глава Ростуризма Зарина Догузова представила на Петербургском международном экономическом форуме. Ещё несколько будут презентованы на Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре во Владивостоке.

- Мы хотим, чтобы в каждом регионе страны был национальный туристический маршрут, а лучше несколько. Это путешествия к местам национальной гордости. Маршруты подходят как для поездок в групповом формате, так и для самостоятельных. Мы прописали стандарты, вплоть до того, через сколько километров должны быть остановки для отдыха. Но главное - уникальность и новый опыт, который получат туристы, - рассказала Юлия Рыбакова во время дискуссии «Национальные истории путешествий: одобрено Ростуризмом».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В работе над национальными туристическими маршрутами вместе с Ростуризмом участвуют региональные власти и Ассоциация туроператоров России. Эксперты сами ездят по всем маршрутам, тестируют, оценивают, советуют, что улучшить.

- Проехали уже по 30 маршрутам. Задача - чтобы к 2025 году появилось 100 национальных маршрутов, - поделилась планами Юлия Рыбакова.

Конкретно

Национальные туристические маршруты, которые были представлены на форуме «Путешествуй!»:

«Государева дорога» - от Москвы до Санкт-Петербурга через Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Великий Новгород.

«Жигулевские выходные» - по историческим и природным достопримечательностям Самарской области, через Сызрань, Тольятти, Жигулевск, Самару.

«Кузбасс – огонь в сердце» - по Кемеровской области.

«Сибирские каникулы» - активный отдых на природе в Хакасии, Тыве и Красноярском крае.

«Сахалин: Здесь начинается день» - самые красивые пейзажи самого большого острова страны.

«Ярославия – страна городов» - вояж по городам с тысячелетней историей, знакомство со старинными промыслами, волжскими пейзажами, архитектурой.

«Архангельск: здесь начинается Арктика» - маршрут, посвященный истории русского мореплавания.

«Зов Торамы» - традиционная культура Мордовии и современный Саранск.

Автотуризм в моде - нужны кемпинги

Путешествия на автомобиле становятся все более популярными. Способствовала этому в том числе и пандемия: своя машина помогает соблюдать социальную дистанцию. Временное закрытие южных аэропортов в 2022 году подтолкнуло многих отпускников к тому, чтобы отправится к Чёрному морю на автомобиле.

Чем больше автотуристов - тем актуальнее вопросы инфраструктуры. Хватает ли у нас заправок, придорожных кафе и мотелей? Увы, нет. А кемпингов? Тоже нет. А что с безопасностью?..

Как выяснилось, многие эксперты сами активно колесят по стране, как что обсуждали со знанием дела:

- Уже 15 августа с супругой сядем в автомобиль и поедем по центральной части России, с конечными точками в Брянске и Санкт-Петербурге, - поделился своими планами на отпуск Николай Валуев, заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, на сессии «Путешествия-2022: адаптация путешественника и поиск новых впечатлений». - Интересно каждый раз выбирать новые города. Многие федеральные трассы проходят через те места, которые могли бы стать точкой притяжения для туристов. Но пока крайне не хватает мотелей и автокемпингов.

- Большинство россиян путешествуют на машине, так как это сравнительно дёшево, - резонно заметила Ольга Захарова, директор Центра развития региональной экономики и городской среды Агентства стратегических инициатив. Действительно, билет на поезд или самолёт пришлось бы покупать на каждого члена семьи, а тут в любом случае расходы на бензин одинаковые. Но чтобы поездки на машине стали еще более бюджетными, нужны кемпинги, где автомобилисты смогут припарковаться и переночевать.

- В России на 500 человек приходится один кемпинг, во Франции - сто, - привела пример Ольга Захарова. - Кемпинг можно построить где угодно, быстрее и дешевле, чем глэмпинг. И речь не о палатках, где спим на шишках, а о кемпинге с нужным уровнем комфорта.

Кешбэк за платные трассы

О развитии автомобильного туризма думают и в Ростуризме - запускают проект «Автоосень 2022». От нескольких маршрутах для путешествий на машине рассказала Юлия Рыбакова, советник главы Ростуризма:

«Ладожское кольцо» - по территории Карелии и Ленинградской области.

«Чуйский тракт» - пейзажная историческая дорога по Алтаю и Новосибирской области.

«Золотое кольцо Боспорского царства» - по Краснодарскому краю, Крыму и Ростовской области.

«Великий Волжский путь» - 3200 км пути через 5 городов-миллионников и регионы с разглядеть природой и традициями. Вполне может быть бюджетной альтернативой круизу по Волге.

Вполне возможно, что скоро автотуристы смогут получать кешбэк за поездки по стране - пока он положен только за пакетные туры или проживание в отеле. Тем, кто путешествует на машине, предлагают компенсировать часть денег за платные трассы. Справедливо!

Вариант

Как Ломоносов, только не машине

Новый автомобильный маршрут, проходящий через несколько регионов России, презентовала на форуме Юлия Ляпина, консультант отдела развития туризма министерства культуры Архангельской области:

- Разрабатываем маршрут «Дорога на Север» по трассе М8 через Московскую, Ярославскую, Вологодскую и Архангельскую области. Он позволит показать территории, которые пока мало известны путешественникам, хотя находятся вдоль федеральной трассы. Например, мини-маршрут на 5 дней из старинного уездного города Вельск, стоящего на М8, до исторического города Каргополь, где сохранилось множество архитектуры. Уже готов лендинг, где маршрут на 550 км расписан по дням, даны все точки, где можно переночевать, поесть, оставить машину. Для семьи из 4 человек такая поездка обойдётся примерно в 60 тысяч рублей - с бензином, гостиницами, питанием и экскурсиями.