Большинство россиян верит в дружбу людей с разным уровнем дохода

Только половина россиян заявила, что им вообще все равно с детьми из каких семей дружит их собственный ребенок. Фото: Shutterstock

Спасти общество от неравенства и социального расслоения поможет дружба между детьми из богатых и бедных семей. Ученые уверены, что дружба и взаимная симпатия – верный ключ к решению межклассовых проблем. Однако, как оказалось, не все россияне разделяют такую позицию. Более того, нашлись и те, кто вообще не верит в дружбу детей из семей разного достатка. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Только половина россиян заявила, что им вообще все равно с детьми из каких семей дружит их собственный ребенок. Главное, чтобы эти дети были хорошими людьми, а уж какой достаток у их родителей – значения не имеет. Такого мнения придерживаются 51% опрошенных.

«Думаю, люди должны дружить по интересам, ведь есть такие богатые, что ни один бедный не захочет с ним дружить. А есть бедные, но очень интересные в общении, легкие в дружбе, такие всем приходятся по душе», - говорит участник опроса.

«Нужно просто дружить без задней мысли, тогда все у всех будет нормально», - объясняет другой.

Однако остальные россияне считают, что деньги родителей все же могут сказываться на отношениях детей. При этом 21% респондентов не против, чтобы их дети общались с ребятами из богатых или бедных семей, но они верят, что это не только дружба, но и жизненные уроки, которые чему-то детей учат, возможно, готовят как раз к взрослой жизни с ее несправедливостью и разделением.

Но не все обладают такой широтой взглядов. Каждый десятый опрошенный признался, что ему было бы намного спокойнее, если бы его дети дружили с равными себе, а не связывались с ребятами из слишком бедных или богатых семей. 2% заявили, что не хотят, чтобы их дети общались с богачами, ведь те могу оказаться слишком избалованными, да и как объяснить, почему у ребенка не может быть таких же игрушек, как у товарища. Пусть уж лучше дружит с бедными, учится делиться и помогать, считают опрошенные.

А вот желание, чтобы дети дружили с богатыми сверстниками, имеют только 1% россиян. Опрошенные уверены, что такие знакомства пригодятся ребенку в будущем.

А вот целых 13% опрошенных заявили, что не дружба между детьми из разных соцсловев, по их мнению, невозможна.

«Каким образом бедные могут дружить с богатыми, если по всему миру такое расслоение общества? Богатые не живут там, где живут бедные, их дети учатся в частных школах и не ездят в маршрутках», - говорит участник опроса.

«Такой дружбы не бывает. Слишком разный уровень образования, круг интересов», - соглашается другой.

Оставшиеся 2% сказали, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10,1 тысячи человек, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.