Папа, мама и по-прежнему я: почему россияне не спешат съезжать от родителей

Каждый четвертых россиянин в возрасте от 18 до 35 лет живет с родителями Фото: Shutterstock

Ваш ребенок все еще живет с вами? А ребенку слегка (совсем слегка) за 30? Возможно (и даже точно): есть повод для беспокойства. СМИ цитируют мнение психолога Светланы Лодейщиковой: по ее мнению, люди должны покидать родительское гнездо в 18-21 год, и желательно не позже. Если задержаться в статусе ребенка, есть риск не научиться взаимодействовать с другими людьми. И тогда прощай карьера, да и семью не построишь.

Но так ли это? Не слишком ли жестко сформулировано правило? А если съехать не дают финансовые обстоятельства? Времена-то непростые. Или работа так себе, платят мало. Или вовсе ее потерял. В любом случае, если денег впритык, снимать квартиру в родном городе как-то странно. А на свою, может, не накопил.

На самом деле, говорит профессор Института образования "Высшей школы экономики" Андрей Подольский, дети покидают родителей зачастую намного позже. И «жизнь сложная», и денег нет, и родители не так воспитали.

- В современной России, а до этого и в Союзе молодежь не особенно стремилась к самостоятельности. А сейчас мы фиксируем такое явление, как инфантилизация молодежи. Это подтверждает и наше масштабное научно-практическое исследование подростков и молодежи «Ценностный атлас России», которое поводили несколько лет назад.

- В чем выражается инфантилизм?

- Это когда не то что в 17 лет, а и в 30, то есть у людей, казалось бы, зрелых, личностное развитие соответствует подростковому возрасту. Люди не знают, чего хотят - о какой самостоятельности тут может идти речь? Самостоятельность предполагает, что у человека есть цель, жизненное предназначение, самореализация. Это существенный момент, который важен и для школьника, и для студента. Сейчас понемногу начали заниматься этой проблемой – самореализацией молодых людей. Это действительно ключевое понятие, ядерное.

- Только у нас так или и в других странах?

- Эта «эпидемия» захлестнула и многие европейские страны. Года три назад, еще до пандемии, мы сравнивали данные по этому показателю, взяв наш самый захолустный вуз и элитные университеты Германии. Одно и то же! А ведь в западноевропейском обществе жестче относятся к взрослению и самостоятельности. Помню, в семье коллеги из Голландии наблюдал ситуацию, как его жена буквально выставила из дома 18-летнего сына: мол, парню пора становиться на ноги! Мне это было дико.

- Самореализация – это выбор профессии? Это от семьи должно идти?

- Не только профессия, и не только от семьи. Человек должен четко представлять, что ему нужно сделать сейчас, что потом, что должно быть за душой, что нужно освоить для взрослой жизни. У каждого хватит талантов уверенно войти во взрослую жизнь и стать самостоятельным, если ему вовремя помогут найти себя, сориентироваться в задачах, которые нужно решить на разных возрастных этапах. Само собой получается редко, нужно помогать. Это и кружки с секциями, и внимательное отношение к интересам ребенка дома, в школе.

- До какого возраста у нас затягивается взросление?

- Примерно до 25-30 лет. Но многое зависит от конкретной ситуации. Если семья не очень обеспеченная, то молодой человек может раньше стать самостоятельным: закончит колледж, начнет работать. Или же в 18 поступит в университет, потом в аспирантуру, потом стажировка – и все может затянуться.

- Считается, что серьезное подспорье – своя квартира. Это помогает стать самостоятельным или не очень?

- Этого мало. Неизвестно ведь, что эта квартира ему даст, станет ли точкой опоры для самостоятельной жизни.

- Финансово помогать взрослым детям – не расслабляет ли? В наших традициях подбрасывать деньжат даже 40-50-летним дядям и тетям.

- Конечно, очень здорово, когда молодой человек настолько самостоятелен, что и сам может помогать родителям или бабушке с дедушкой. Но не у всех получается, и не потому, что человек об этом не задумывается. Тут главнее сохранить доверительные отношения, тогда и все остальное приложится: и кто квартиру покупает, и кто кому финансово помогает.

КСТАТИ

Самые самостоятельные – шведы, а в Италии - маменькины сыночки

Средний возраст, когда дети съезжают из родительского дома, в разных странах колеблется от 18 до 40 лет. Дольше всего живут с родителями филиппинцы (бывает, до 40 лет!) и итальянцы (в среднем до 35 лет), даже если есть работа и своя семья. А вот во Франции большинство детей покидают отчий дом в 18, когда уезжают учиться. Даже если нет денег на съемную квартиру, снимают жилье в складчину с друзьями. Самые строгие нравы – в сандинавских странах: там жить с родителями после 20 лет считается неприличным. А в Израиле после школы идут в армию и это начало самостоятельного пути: родители тоже всячески стараются помочь ребенку встать на ноги к 20-21 году.

ЦИФРА

По данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, каждый четвертых россиянин в возрасте от 18 до 35 лет живет с родителями. Еще четверть стремится съехать хотя в бы арендованную квартиру. Почти 43% молодых людей в России имеют собственное жилье, включая взятое в ипотеку, однако такое счастье случается у большинства ближе к 30 годам.