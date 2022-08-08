Вероятность проникновения вируса в Россию стремится к нулю, поэтому оснований для какого-то беспокойства нет Фото: REUTERS

Новый вирус, и снова от животных, и снова из Китая. На этот раз не коронавирус, а генипавирус – слово, нам пока незнакомое (к счастью). Для благозвучности его обозвали вирусом Ланье. Видимо, так он и войдет в историю. В двух китайских провинциях в августе молниеносно свалились 35 человек. И это только самое начало.

Симптомы генипавируса стандартные: лихорадка, слабость, кашель. Аппетита нет. Мышцы ломит. Само собой, рвота и тошнота. Как просто спутать с ротавирусом, с «простудой», отравлением, да с тем же ковидом. Но это только внешнее сходство. Оно-то и опасно, ведь даже опытные врачи в России или в Европе вряд ли поставят диагноз.

Как и ковид, новый вирус из Китая переносят в природе летучие мыши. Вот только наука говорит: не может генипавирус переходить к человеку. Не было таких случаев. А он взял, и перешел. И ученые теперь, как с ковидом, будут думать да гадать. И ждать официальных публикаций в жутко серьезных журналах.

Как все это понимать, спросила «Комсомолка» у директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста Георгия Викулова (беседа транслировалась по Радио КП). По его словам, в Китае, возможно, появился новый вид генипавируса. И это все объясняет. При этом он настаивает:

- Вероятность проникновения вируса в Россию стремится к нулю, поэтому оснований для какого-то беспокойства нет. Это природное очаговое заболевание, которое передается только от животных и от человека к человеку не передается, - говорит он.

Как так? Ведь люди в Китае уже заболели? Ну, подождем (а что еще остается делать). Когда только появилсся коронавирус, тоже было много противоречивых заявлений. А потом все стало на свои места. Вот только ясности не наступило. А новая волна – она не то что впереди. Она практически тут.