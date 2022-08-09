Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 августа 2022 года: в ООН назвали действия Зеленского самоубийством, а в России рассказали о будущем Украины

Антониу Гутерреш, генсек ООН, назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Генсек ООН назвал атаки на ЗАЭС самоубийством

Антониу Гутерреш, генсек ООН, назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС. Глава Организации объединенных наций выразил надежду на их прекращение. Так и заявил: «Атаки на АЭС – самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции». Все это Гутерреш сказал на пресс-конференции в Токио. Но почему-то не назвал конкретного адресата в Киеве. А ведь именно ВСУ 5 и 7 августа нанесли два удара по крупнейшей в Европе АЭС. Она пятый месяц под российским контролем — и кто-то в здравом уме предполагает, что по станции бьют российские ракеты? Скорая, на вызов!

Байден может осадить Зеленского одним звонком, но не хочет

Скотт Риттер, экс-офицер американской разведки, уверен, что Президент США может повлиять на шестого президента Украины быстро и эффективно. Достаточно пригрозить прекращением помощи. Риттер заявил: «Если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому, все это можно прекратить сегодня же». Риттер полагает угрозу прекращения поставок оружия важным рычагом давления на Киев, благодаря которому Вашингтон, если б хотел, мог остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения. Но не делает этого. Запад вообще не критикует Украину, а любые заявления об использовании Киевом мирного населения как живой щит «отрицает и отвергает». Ну ничего, до холодов два-три месяца осталось. В морозном воздухе зрение и слух обостряются.

ВСУ продолжают бить по мосту в Херсоне

Новый удар нанесли ВСУ удар по Антоновскому мосту через Днепр. Этот ракетный обстрел «хаймарсами» в Херсоне разбил технику строителей, которые восстанавливали переправу после предыдущих обстрелов. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил: «Сгорели будка строителей и бетономешалка. Несколько затянется открытие моста. Есть дыры очередные…». Открытие движения по мосту, которое намечалось на 10 августа, отодвинуто. Военная техника передвигается по понтонной переправе. Если в Киеве так готовятся к эпохальному наступлению на Херсон, то их верховному главнокомандующему надо бы самому прибыть на место выдающейся артподготовки и повторить знаменитые восклицания Паниковского из «Золотого теленка».

В Киеве взбешены докладом Amnesty International

Михаил Подоляк, помощник главы офиса президент Украины, в интервью испанской газете El Pais возопил о том, что надо срочно расследовать, какие «выгоды» получает правозащитная организация Amnesty International от России. В Киеве никак не могут прийти в себя после доклада организации, обличающего, что силовики незалежной нарушают все международные правовые нормы, а также военное право, размещая танки с пушками в городских соцобъектах. Подоляк в истерике кричал, что «концепция международных гуманитарных организаций дискредитирована, и это будет иметь пагубные последствия». В самой организации пояснили, что выводы доклада основаны на доказательствах, собранных «во время обширных расследованиях на местах». Да, это вам не трупы по улицам Бучи разбрасывать для фотосессий. Попейте валерьянки. Хотя белый порошок привычнее.

Медведев прояснил будущее Украины

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза России, напомнил, что РФ проводит спецоперацию на Украине и добивается мира на собственных условиях. А вовсе не на тех, что пытаются навязать нам бывшие «партнеры» по международному сообществу, которые жаждут российского поражения. Но не выйдет ничего — ни у Киева, ни у запевал западных. Медведев заявил: «У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами». А доступно нам многое...

В Питере подготовлены добровольцы для Донбасса

В Питере формируется три «именных» добровольческих подразделений для участия в СВО на Украине. Вообще формирование таких отрядов в регионах идет уже несколько месяцев. Добровольцам обещают денежные выплаты и обеспечение необходимой экипировкой. Оргвопросы решаются через военкоматы, где желающие отправиться на СВО заключают контракт с Минобороны. Обычно такие подразделения состоят из земляков, которые вместе проходят обучение и вместе пойдут в бой. В Петербурге сформированы добровольческие отряды «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». Как минимум в двух десятках субъектов РФ созданы уже более 40 таких подразделений. Добрая воля и автомат всегда убедительней, чем просто добрая воля.

Экс-министра обороны обвинили в «сдаче Крыма» России

Михаил Ежель, который почти три года был министром обороны Украины, получил удар в спину от Государственного бюро расследований Украины (ГБР). Оно предъявило обвинение экс-министру в том, что он согласовывал Харьковские соглашения о размещении Черноморского флота России в Крыму. Сотрудники ведомства уже сообщили о подозрении в госизмене бывшему главе украинского оборонного ведомства. Да, Ежель присутствовал 21 апреля 2010 года в Харькове на церемонии, где тогдашние главы России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ на южном полуострове. По этим документам, пребывание флота было продлено с 2017 года на 25 лет. А что должен был тогда сделать министр обороны: броситься с кортиком на своего главнокомандующего и порезать договор на лоскутки - чтобы избежать «госизмены»?

Горячие финские парни инструктирует хлопцев

Оборонное ведомство Суоми отчиталось, что сразу два десятка военных инструкторов из страны озер и саун будут обучать воинским наукам будущие цвет и гордость ВСУ в Британии. Цель программы — обучение 10 тысяч украинских бойцов базовым навыкам в течение года. Чтобы затем они смогли, не закрывая глаз, нажать на курок или вырвать чеку, выругавшись на хорошем английском. Обучение украинских военных проводится под патронажем Лондона. Англия обратилась к странам-партнерам за поддержкой в его реализации. Ранее откликнулись Швеция, Канада и Нидерланды . Теперь вот Финляндия присоединилась. Судя по набору стран, в подготовке никто никуда спешить не будет. Да и зачем — кому на Украине через год нужны будут эти 10 тысяч суперменов? Разве что Голливуд арендует их для массовки.

Генпрокурор указал на 140 тысяч антироссийских ресурсов

Игорь Краснов, генпрокурор России, сообщил о блокировании почти 140 тысяч интернет-ресурсов, которые распространяли фейковую информацию и призывы к экстремизму на фоне проведения СВО. Краснов в интервью «Коммерсанту» заявил: «После начала спецоперации нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей». По словам Краснова, было удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной информации о СВО. А также «удалено или заблокировано порядка 138 тысяч интернет-ресурсов». Врешь — не уйдешь!

В Белгородской области продлен желтый уровень опасности

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, продлил действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на две недели, до 22 августа. В регионе он действует с 11 апреля из-за периодических обстрелов приграничных с Украиной территорий. «Желтый» уровень террористической опасности предусматривает, что правоохранительные органы и органы госвласти могут принимать дополнительные меры безопасности при повышенной угрозе терактов. Кто с мечом к нам придет...