Минобороны: украинские националисты в Запорожской области заминировали автомобильный мост

Михаил Мизинцев заявил о новых фактах использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях Фото: REUTERS

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на прошедшем брифинге заявил о новых фактах преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях:

- «В Красноторке Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Красноторская, ул. Кржижановского) украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их в качестве «живого щита»».

- «В Николаеве в зданиях Черноморского национального университета (ул. Десантников) и школы № 16 (ул. Горького) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, в непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».

- «В Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов (ул. Благовещенская) неонацистами оборудованы позиции артиллерии и минометов. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Мирнограде Донецкой Народной Республики в здании школы № 1 (ул. Гагарина) подразделения ВСУ разместили опорный пункт и склад боеприпасов, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено».

«Кроме того, по имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», - отметил Михаил Мизинцев и обратил внимание СМИ, что «подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права».

«Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», - подчеркнул генерал-полковник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 872 человека, в том числе 4 148 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 206 749 человек, из которых 507 316 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 535 797 автомобилей, в том числе за сутки – 6 729».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 29 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 032 таких обращения из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 7 августа 2022 г. осуществлен выход сухогруза «Рива Винд» (Маршалловы Острова, груз – кукуруза) из порта Одесса, танкера «Мустафа Некати» (Турция, груз – подсолнечное масло), сухогрузов «Стар Хелен» (Маршалловы Острова, груз – мука) и «Глори» (Маршалловы Острова, груз – кукуруза) из порта Черноморск; 8 августа 2022 г. – сухогрузов «Аризона» (Либерия, груз – кукуруза) из порта Черноморск и «Сакура» (Либерия, груз – соя) из порта Южный. Российская Федерация неукоснительно следует принятым обязательствам по выполнению достигнутых договоренностей в целях обеспечения вывоза зерновых культур, продовольствия и минеральных удобрений из украинских портов».

- «В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 61 иностранное судно из 14 государств. Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств».

- «На пунктах сбора подготовлено 54,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 52 324,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 418 акций, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 346,6 тонны гуманитарной помощи».