Зерно истины: Претензии Киева к России рассыпались на глазах у всего мира

А тем временем из украинских портов выходят все новые и новые суда с грузом украинского зерна Фото: REUTERS

Сколько было разговоров, обвинений, заламываний рук и прочей наносной театральной патетики – Россия не дает Украине спасти мир от голодной смерти, заблокировав поставки украинского же зерна из черноморских портов. Костлявая рука голода протянулась к каждому детскому горлышку, и из-за коварной Москвы сейчас страдают дети. Впрочем, про детей - это уже не Зеленский, это, если помните, Остап Бендер рвался их спасать. А вот про "делайте взносы" – это они оба.

Киев рыдал, бился в конвульсиях, обвинял, требовал, хотя российское командование все это время говорило, что выходу кораблей с зерном никто не препятствует, надо только фарватер для таких судов обезопасить от мин, накиданных Украиной по всему побережью. Да еще так, что эти мины сейчас отлавливают и расстреливают по всему черному морю, от Румынии и Болгарии и до Босфора. Наконец-таки в Стамбуле, с привлечением ООН были подписаны два отдельных договора о порядке транспортировки украинского зерна покупателям, и все вздохнули с облегчением. Россия – что прекратились бесконечные истерики, Турция – сыграв важную посредническую роль, Украина – с чувством глубокого удовлетворение, получив возможность и заработать, и нацепить на свою макушку лавровый венок спасителя человечества, хотя если судить объективно, находящиеся в ее портах запасы зерновых – это чуть больше, чем статистическая погрешность для мирового рынка.

И, если не ошибаюсь, первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы 1-го августа взяло курс из Одессы на порт Триполи в северной части Ливана. Неделю спустя корабль прибыл в порт назначения и тут… В общем, все пошло не по плану, а не буду говорить, по чему именно. Потому что покупатель отказался принимать, разгружать и оплачивать это зерно. Вполне обоснованно мотивировав тем, что задержка по срокам доставки превысила пять месяцев.

Нам простым смертным не известно, что именно заставило покупателя отказаться от зерна. Может, действительно сроки (дорого яичко ко Христову дню), и он к этому времени уже компенсировал недополученное от другого поставщика. Вполне вероятно, изменение цен на этот товар сделало такую покупку невыгодной. Одно совершенно ясно – в условиях наступающего или начавшегося голода и жуткого дефицита правительства так себя не ведут. Поскольку отсутствие хлеба у населения – это гарантированный государственный переворот. Значит, все, по крайней мере, в Ливане обстоит и не так уж и плачевно.

Но есть и еще один характерный для поведения Киева в последние годы момент в этой истории. По всей видимости, никто из ответственных лиц на Украине не удосужился связаться с покупателем и уточнить, действует ли контракт на сегодняшний день. Украина послала судно с зерном в абсолютном расчете на "авось". Его и получила в итоге. И сейчас судно, которое кто-то ведь зафрахтовал (и вряд ли это был тот самый покупатель), и платит за этот фрахт ежесуточно, стоит даже не в порту, а болтается на внешнем рейде, капитан в полной растерянности, а в Киеве судорожно ищут нового покупателя – кому бы это зерно можно было бы сейчас оперативно впарить, и хватит ли судну топлива для доставки по новому адресу, или за топливо надо еще доплатить? Но в любом случае такая оперативность в попытке сбыть, сбагрить – это гарантированная продажа по демпингу.

А тем временем из украинских портов выходят все новые и новые суда с грузом украинского зерна. Интересно, как получится с ними. Одно из них уже пришвартовалось в порту Турции, и с ним нет никаких проблем, потому что Анкара покупает сейчас украинское зерно с громадным дисконтом. А что будет с другими.

И не получится ли так, что суда с украинским зерном будут болтаться по морям туда-сюда, пока Киев не подыщет тех, кто согласится принять их и купить данный товар из Украины.

Как-то не очень со спасательной миссией получается. Впрочем, не в первый раз. Помнится, глава украинского МЧС Зорян Шкиряк с командой вылетели в Непал спасать украинцев от какого-то местного стихийного бедствия, да вместе с командой спасателей сами там застряли из-за поломки самолета-эвакуатора. И загорали на летном поле, пока из Украины не прилетели другие спасатели спасти и туристов, и первую спасательную команду.

Даже пиара нормального не получилось, а про коммерческую составляющую я уж лучше промолчу. А ведь задумывалась настоящая эпопея. Как там Зеленский про себя говорил? Что не лох? По-моему, он ошибался. И окружен такими же. Только воровать халяву умеют.