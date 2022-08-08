Добро объединяет даже конкурентов. Президент фонда “Линия жизни” Фаина Захарова о том, как выстроить отношения между бизнесом и благотворителями

Президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова Фото: ТАСС

Крупный бизнес принято считать жестоким - борьба с конкурентами не прекращается ни на минуту, а битва за место на вершине бывает беспощадной. Однако даже в мире предпринимательства есть островок, где старые враги зарывают топор войны и становятся если не друзьями, то соратниками, которые выступают за одно дело - за благотворительность.

Фонд “Линия жизни” уже почти 18 лет помогает тяжелобольным детям, даря им надежду на будущее. О том, как благотворителям помогают представители бизнеса, рассказала для проекта "Доброволец" на Радио “Комсомольская правда” президент фонда “Линия жизни” Фаина Захарова.

Как отметила Фаина Захарова, возглавить фонд помощи тяжелобольным детям было осознанным выбором, к которому она пришла в 52 года, после многих лет работы во Всемирном фонде дикой природы.

- Когда меня пригласили возглавить фонд “Линия жизни”, он уже был создан, но двигался к развитию очень медленно. Меня попросили взять организацию в свои объятия… И вот с 2005 года и до сих пор я здесь. Изначально фонд был создан для поддержки высоких технологий в медицине. Например, в 2005 году мы начали пробивать тему кардиологии, начали развивать сосудистую эндоваскулярную хирургию - на тот момент во всей России не было ни одного сердечно-сосудистого хирурга, работающего черезкожным доступом, все операции делались на открытом сердце. Вместе с нашими партнерами мы обучали врачей со всей страны, они осваивали эндоваскулярную кардиохирургию, получали лицензию. Уже через несколько лет наше участие в этой истории уже было не нужно - на нее обратило внимание правительство и поддержало своим огромным ресурсом. Стало появляться все больше специалистов и возможностей. В 2013 году мы закрыли тему эндоваскулярной хирургии, потому что она уже работала без нас.

Еще один пример, когда фонд сумел обратить внимание властей на проблему - поддержка детей, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее такие дети долго не могли выписаться из больниц домой, даже если позволяло здоровье, - они были привязаны к аппаратам ИВЛ. Фонд “Линия жизни” помог финансировать покупку мобильных аппаратов, чтобы дети могли находиться дома, в родных стенах. Помогал фонду в этом Минздрав, который заметил проблему, помог ее решать, а потом и вовсе взял под свое крыло.

Что касается бизнеса - в “Корпоративном клубе” фонда “Линия жизни” сейчас находятся более 90 компаний, которые помогают благотворителям.

- Конфликта интересов в нашем “клубе” нет, - рассказывает Фаина Захарова, - Благодаря такой простой истории, как открытка в поезде, нам удалось собрать 230 миллионов рублей, благодаря чему 300 детей получили помощь.

А идея проста - подопечные фонда создают рисунки, которые партнеры “Линии жизни” потом печатают на открытках. Открытки предлагают купить пассажирам поездов РЖД - и благодаря серьезному подходу к вопросу мало кто отказывается искренне помочь.

- Мало просто напечатать открытки и отдать их РЖД. Наши партнеры еще провели семинары и мотивирующие курсы для проводников и сделали это с невероятным успехом. Я сама лично с интересом смотрела, как проводники в поезде предлагают открытки - как они рассказывают о детях с такой эмпатией и заботой. Это позволило проекту стать таким успешным.

Еще один интересный проект - “Добрые мили”, который реализуется при поддержке Аэрофлота. Человек может пожертвовать оставшиеся у него мили больному ребенку, чтобы тот смог бесплатно отправиться из своего региона на лечение или реабилитацию.

Несмотря на то, что ситуация в мире вынудила некоторые крупные компании временно отказаться от благотворительности под началом “Линии жизни”, Фаина Захарова говорит, что недостатка в помощи фонд пока не испытывает. Представители бизнеса помогают не только материально, но и идеями - во многом благодаря им деятельность фонда популяризируется, а о проблемах тяжелобольных детей может узнать больше людей. Потому что добро объединяет даже конкурентов.