От подъезда до парадной: рассказываем, как правильно сэкономить на путешествии

- Хозяин, а что там, в Питере, кроме корюшки? Колбаска хоть какая-нибудь есть? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все началось с того, что долг службы направил меня на два дня в Санкт-Петербург. «Хорошие новости!» - подумал я. И выступление Владимира Путина на главном военно-морском параде осветить, и по Невскому погулять.

- Я тоже хочу в выходные в Петербург. Тем более погоду хорошую обещают, - загорелась жена. - Только надо придумать, как взять с собой собаку, а то оставить не с кем.

- Так в чем проблема? Купим два места рядом в «Сапсане», песика в ноги, и без проблем доедем, никому не мешая.

Но оказалось, что в скоростные поезда с животными нельзя. С обычными - тоже много оговорок.

Дешевых поездов из столицы на вечер пятницы, чтобы утром быть на Московском вокзале, просто нет. Билеты от 5 - 7 тысяч рублей. Но если едешь с собакой, то можно только в купе, и то выкупив все четыре места.

Дорого! Можно, конечно, найти дешевле, но тогда либо с работы отпрашиваться и ехать с утра, либо приедешь под конец субботы.

Самолеты на вечер пятницы или утро субботы тоже есть. Но и они стоят, как небольшой часовой заводик, а эпопея с досмотрами, дорогой до аэропорта, прибытием за час до вылета и так далее остается. Плюс за багаж надо платить отдельно. Я уж молчу про мороку с оформлением собаки.

Я уже готов был разочаровать супругу, что наслаждаться белыми ночами буду один, но вовремя вспомнил, что у каршеринга есть междугородные тарифы. И действительно - можно взять машину на двое суток специально для поездки в Северную столицу. Неужели это мой вариант?

НО ЕСТЬ НЮАНСЫ

Дорога от подъезда до парадной, если не превышать скорость, заняла у меня ровно семь часов. И тут я столкнулся с главным недостатком автопоездки: хоть и бензин включен, за скоростную магистраль все-таки надо платить. 3200 рублей я отвалил за путь между столицами.

На обратном пути для разнообразия я выбрал бесплатную трассу. Навигатор показал, что уйдет лишних три часа. Не смертельно, тем более трасса в более-менее неплохом состоянии.

Уже дома, сравнив оба варианта, я для себя решил, что переплата того стоит.

1. Освещения на старой Ленинградке почти нет.

Долгая езда со слепящими встречными фарами впотьмах утомляет. Видит бог, спокойно нестись по пустой, хоть и платной, магистрали с фонарями на всем протяжении гораздо приятнее.

2. Раздражают камеры и вечно меняющееся ограничение скорости.

Без навигатора никак - он точно показывает, насколько можно разогнаться здесь и сейчас. Сколько раз ловил себя на мысли: то ли деревня уже закончилась, а я пропустил знак; то ли заросли вокруг - это еще деревня, и разгоняться нельзя. Средняя разрешенная скорсть по платке - 130 км/ч.

Понятно, что раньше никакой платной дороги не было, и все так ездили. Но лучшее познается в сравнении. Тем более смысл автопоездки в Петербург на выходные как раз в том, чтобы водитель не слишком уставал. Ведь сначала едешь перед днем гуляния, а потом после него.

Есть только один минус - взять машину в Москве и оставить ее через несколько часов в Петербурге нельзя. Фишка тарифа как раз в том, что авто тебе дают не меньше чем на 48 часов. И вернуть ты его должен в том городе, где брал. То есть гнал шесть - восемь часов, выгрузил семейство, побегал вечерком по городу, а наутро - опять шесть часов обратно. А то штрафанут. Наверное, хорошо бы что-то придумать «об обороте каршеринга между Москвой и Питером»: приехал, оставил машину, отдохнул сколько хочешь, взял московское или питерское авто - и домой!

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОЙНА ТАРИФОВ

Как так вышло, что поезд, который всегда считался самым дешевым видом транспорта, оказался дороже прокатной машины, которую до сих пор воспринимают как баловство?

С этим вопросом я отправился к ведущему научному сотруднику Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Константину Трофименко.

- У каршеринга особая промежуточная ниша: он дороже общественного транспорта и дешевле такси. У него другая экономическая модель, чем у железнодорожного монополиста или городских автобусов. Каршеринг может позволить себе гибкие тарифы - пробовать разные предложения, изучать их прибыльность, экспериментировать. У железных дорог громоздкая тарифная система - она не способна быстро меняться.

КУДА ЕЩЕ МОЖНО ПОЕХАТЬ ДАЛЕКО

Трофименко прав, что каршеринг экспериментирует с тарифами. Только вояж на два дня в Питер - пока единственный реальный вариант. Да и то лишь у одной компании - Делимобиля. Остальные просто предлагают взять машину на несколько дней.

Только эти длинные аренды не подразумевают долгих поездок: в стоимость включают лишь 200 - 250 километров, а весь перепробег стоит достаточно дорого, чтобы убить экономический смысл поездки до Петербурга.

А ДЕШЕВЛЕ ПОЛУЧИТСЯ?

Пока нет. Только автостопом. А вот чуть дороже, но комфортнее - пожалуйста. В Делимобиле рассказали о своем междугороднем тарифе.

- Мы его запустили с 17 июня. Сейчас можно поехать и из Москвы в Питер, и из Питера в Москву. В стоимость входят 1500 километров и 48 часов аренды, - сообщила пресс-секретарь компании Карина Шабанова.

Как нам пояснили, чаще всего народ выбирает для поездок VW Polo и Kia Rio. Оно и понятно - они дешевле всего. Можно и какой-нибудь Nissan Qashqai взять, но он будет на треть дороже.

Когда заканчиваются два дня, начинает капать счетчик перерасхода. Машина не заблокируется, и до дома доехать дадут, но перерасход стоит примерно в два раза дороже междугороднего тарифа.

Что почем? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

УХО ВОСТРО!

Но не стоит бросаться в омут каршеринга сломя голову. Хочешь, чтобы твоя поездка была комфортной, придерживайся простых правил:

- Машин у каршеринга много, есть из чего выбрать. Так что перед тем, как брать прокатную машину сразу на два дня, оцените ее состояние. Причем привычными царапинами на кузове, отломанной ручкой громкости у радио или рабочим кондиционером ограничиваться тут нельзя. Старые дворники, которые уже ничего не чистят, в городе, может, и не так критичны, но в долгой поездке способны испортить все удовольствие.

Как вариант смотрите на пробег. У моей было всего 33 тысячи (считай, новая). И все ожидаемо работало.

- За бензин платить действительно не нужно, но топливная карта каршеринга работает только на АЗС в Питере, Москве и бесплатном объезде Твери. Так что не стесняйтесь и заливайте полный бак перед длинным платным участком!

- Круиз-контроля у каршеринга нет. Когда за городом едешь быстро, монотонно и долго, сложно оценивать скорость. Будьте внимательнее. Иначе придется оплачивать штрафы, а в будущем еще и переплачивать за аренду из-за упавшего «рейтинга хорошего водителя».