Геннадий Хазанов впервые высказался об эмиграции в Латвию

Геннадий Хазанов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Геннадий Хазанов несколько месяцев назад покинул Россию. Артист отправился в Латвию и до недавнего времени хранил молчание о причинах отъезда. Встревоженные россияне переживали, что их кумир мог навсегда эмигрировать. Поклонники пытались любыми способами узнать правду о звезде. На днях Геннадий Викторович, вероятно порядком устав от слухов и сплетен, впервые высказался, расставив токи над i.

Геннадий Хазанов объяснил, почему на самом деле уехал из России. По словам артиста, после окончания летних каникул он снова выйдет на сцену легендарного театра "Ленком".

"Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", - цитирует актера Тeleprogramma.pro.

Ранее директор Ленкома Марк Варшавер заявил, что вернуться Геннадий Викторович не может, и загадочно добавил: "Так случилось. Он лечится".

По последним фотографиям с артистом можно заметить, что он сильно сдал. Что на самом деле происходит сейчас в его жизни и как он себя чувствует, 76-летний артист не рассказывает.

Напомним, в 2020 году Хазанов перенес операцию на открытом сердце. Она спасла ему жизнь. Артисту сообщили, что его состояние было вызвано межреберной невралгией. Ему потребовался кардиостимулятор. "Настал момент, когда счет шел на часы", - рассказывал Хазанов. Прибор никак не осложнил жизнь актера, за исключением того, что ему теперь надо обязательно каждый месяц отправлять показания лечащему врачу.