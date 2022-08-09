Светлана Малькова, уехавшая в США с тремя детьми, поселилась в приюте для бездомных

Светлана Малькова уехала в США с тремя детьми. Фото: соцсети.

Светлана Малькова стала популярной после своего участия в ток-шоу: 39-летняя художница заявила, что ее мужа-строителя Романа Малькова увела актриса-разлучница Анастасия Макеева. Прожив вместе с супругом несколько лет в Словении, Светлана после развода решила попытать счастья за океаном. Весной она эмигрировала в США - якобы уехала за новой любовью, чтобы выйти там замуж за американца. Малькова рассказывала, что ее жених живет в Сиэтле. Чтобы вывезти из Европы троих детей без разрешения мужа, ей пришлось обмануть пограничников. Теперь Малькова пытается обосноваться в Америке, хотя пока что у нее нет достаточных средств на жизнь в Штатах. Судя по всему, новый возлюбленный-американец не помогает ей финансово.

Первые четыре месяца Светлана с детьми ютилась на ферме возле Сиэтла, где оказывают помощь всем нуждающимся. Женщина зарабатывала на жизнь тем, что проводила в соцсетях марафоны личностного роста. Теперь, как гордо заявила Малькова в Telegram, она осуществила свою мечту и переехала в новую квартиру. Апартаменты расположены в доме на берегу озера, в 15 минутах езды от Сиэтла. Светлана опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала ключи от своего нового жилища.

- И вот он, долгожданный момент. Ну, как сказать, долгожданный. Четыре месяца мы прожили в домубежище, опыт был бесценный. А пока поздравляйте с новосельем, - сообщила Малькова.

Правда, оказалось, что новое жилье Светланы и ее троих детей – тоже временное убежище для бездомных.

Бывшая жена Романа Малькова поселилась в Kenmore Place - семейном приюте для бездомных и нуждающихся. Фото: соцсети.

- Kenmore Place - единственный семейный приют в северной части округа Кинг, предоставляет семьям, находящимся в кризисной ситуации, безопасное жилье, где они могут снова встать на ноги, - сообщается на сайте организации.

По словам благотворителей, обратиться к ним за помощью могут бездомные и семьи, оказавшиеся в безвыходном положении. Бездомным предоставляется кров и бесплатное питание. Семьи с детьми получают социальные квартиры в свое пользование на срок до двух лет. На сайте подчеркивается, что это жилье – временное, люди могут оставаться там, пока не встанут на ноги и не подыщут постоянную квартиру.

Светлана показала комнаты в своем временном жилище. Фото: кадры видео.

Бывшая жена строителя Романа Малькова воспитывает троих детей - Анну, Александра и Акима. В Словении она давала уроки рисования. Во время пандемии ее бизнес серьезно пострадал. Муж уехал на заработки в Россию и там влюбился в актрису Анастасию Макееву, на даче которой он делал ремонт. Пара поженилась год назад.

Муж Мальковой ушел от нее к актрисе Анастасии Макеевой. Фото: соцсети.

Малькова утверждала, что бывший муж не платит ей алименты на детей, и требовала финансовой помощи в суде. После скандального развода ее старший сын Андрей переехал в Москву к отцу и мачехе. Мальчик отказался эмигрировать в США вместе с матерью и другими детьми.

После отъезда соперницы в Америку Анастасия Макеева рассказывала, что у Мальковой нет денег даже на еду для детей.

- Эта женщина вывезла нелегально детей по просроченным документам, введя в заблуждение пограничные службы документами на словенском языке. Она пересекла границу по туристической визе и осталась там с тремя несовершеннолетними детьми незаконно. Детей вывезла против их воли, оторвала от учебы, без денег, без знания языка, работы, документов, крова. Все это она сделала на деньги сердобольных людей, которые посылали средства на еду детям. Поехала за красивой жизнью. И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой. Она социально опасна и не отдает отчета своим поступкам, - негодовала артистка.

В ответ Малькова гордо заявляла, что вскоре выйдет замуж.

- Макеева слышит звон, но не понимает о чем он. Не знает, как еще зацепиться! Открою вам секрет - у меня скоро свадьба! - писала Светлана в соцсетях.

Светлана публиковала картинки красивой жизни за океаном и уверяла, что у нее скоро свадьба с американским женихом. Фото: соцсети.

Однако, судя по тому, что теперь она с детьми будет жить в убежище для бездомных, ее свадьба застопорилась. А американский жених не торопится предоставлять кров невесте и ее детям.