Минобороны: За четыре недели на Украине ликвидировано 335 боевиков из Польши, Канады, Румынии и США

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

На прошедшем брифинге Минобороны России сообщили об очередном ударе по сборищу украинских националистов высокого ранга. Высокоточные ракеты воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области ликвидировали их в заглубленном командном пункте воздушных сил Украины.

Очевидно, что уточненные данные по личностям и званиям станут известны после раскопок.

«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня «HIMARS», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», - также заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил, что в результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады: «Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции».

Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожила за сутки на Украине: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 17 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS», три украинских беспилотных летательных аппарата, два пункта управления, три склада боеприпасов, две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2, два огневых взвода реактивных систем залпового огня, шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц, а также живую силу и военную технику ВСУ в 123-х районах.

Особенное внимание Минобороны России уделяет приключениям иностранных наемников и специалистов, прибывших за «легкими» деньгами на Украину.

«За почти четыре недели – с 8 июля по 5 августа, – в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с двух тысяч семисот сорока одного до двух тысяч ста девяноста двух человек. При этом за прошедшие недели на Украину прибыло ещё 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии. В то же время количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение трехсот тридцати пяти иностранных боевиков», - сообщил потери среди иностранных наемников Конашенков.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ума самостоятельно покинуть Украину хватило 389 боевикам. При этом самыми сообразительными оказались поляки.

«По темпам убыли наёмников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожено 99, выехало – 146 боевиков», - подчеркнул представитель Минобороны.

Менее сообразительными не повезло: за прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

264 - самолета.

145 - вертолетов.

1711 - беспилотных летательных аппаратов.

363 - зенитных ракетных комплекса.

4278 - танков и других боевых бронированных машин.

794 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3284 - орудия полевой артиллерии и минометов.

4785 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В период проведения разведывательно-поисковых мероприятий в ЛНР росгвардейцы доставили в специальный эвакуационный пункт в Первомайское 15 мирных жителей, в том числе пятерых детей. Эвакуация прошла успешно.

Во взаимодействии с ФСБ России росгвардейцы при проведении специальных адресных мероприятий в населенных пунктах Луганской Народной Республики задержали 11 человек по подозрению в пособничестве ВСУ. У них обнаружен ПТРК «Джавелин», огнеметы, гранатометы, снаряды и взрыватели к ним.

Также в ходе разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили и уничтожили БПЛА «Фурия» производства Украины, а в различных населенных пунктах обнаружили свыше 100 мин, в том числе зарубежного (итальянского) производства.