Думали, тяжелый характер, а Маша просто не слышала

Необходимый сейчас курс занятий стоит 226 000 рублей, и пока еще есть все шансы, что Маша успеет полностью реабилитироваться до школы

«А где тут моя Машенька?» — игриво зазывала внучку приходившая в гости бабушка, но девочка и ухом не вела. Становилось даже немножко обидно. Но, спустя несколько минут, Маша вдруг со всех ног кидалась любимой бабуле в объятия, и обида бесследно таяла, а странное поведение девочки списывали на проявления сложного характера.

- Мы даже не подозревали, что она просто не слышит! — рассказывает мама девочки. – С чего бы? Врачи перед выпиской из роддома подтвердили, что со слухом у малышки все хорошо. Во дворе, когда мы выходили гулять, Маша мгновенно находила общий «язык» с другими детьми и никогда не сидела в одиночестве. Мы со старшим сыном постоянно прислушивались, ждали, что вот-вот она заговорит… Но дочь упорно молчала.

Наконец все же решили пойти к сурдологу на прием. Не для лечения – боже упаси – никто не хотел даже думать о плохом! Так, решили просто обследовать Машу «для очистки совести». Вот тут-то и грянул диагноз - глухота.

Слава богу, медицинская машина завертелась быстро, и очень скоро малышку прооперировали. Девочке вживили в мозг кохлеарный имплантант, который позволяет слышать, преобразуя звуки в импульсы и адресуя их нервной системе. Но слышать звуки – не значит уметь ими пользоваться. Поначалу голоса, ноты, скрипы, шумы порхали вокруг Маши сами по себе, как стая бабочек. Она наслаждалась новым ощущением, но что с ним делать дальше, не представляла. Увы, на стадии операции хлопоты государственных структур кончаются, и необходимую после имплантации реабилитацию по ОМС не оплачивают. Искать деньги на то, чтобы «выдрессировать» непослушные звуки-бабочки, Ермолаевым предстояло самим.

- Мы потратили все, что было на черный день и заняли все, что могли! – говорит мама. – Позади уже несколько курсов лечения, и Маша научилась различать речевые и неречевые звуки; отличает звучание музыки и пока едва-едва начинает понимать обращенную к ней речь. Сама же она заговорит только после того, как начнет осознавать и понимать, что говорят другие. А ведь дочери уже четыре года. Моргнуть не успеем, как пора будет идти в школу. И, если до того момента мы не успеем подготовится, не разбудим Машину речь, ее возьмут только в спецшколу для детей-инвалидов. И тогда обучение ее речи застопорится на долгие годы, ведь в школе ей будет вполне хватать языка жестов. Кроме того, там низкий уровень обучения и сама по себе вынужденность учиться в спецшколе сформирует комплекс неполноценности. Пожалуйста, помогите нам этого избежать!

Необходимый сейчас курс занятий стоит 226 000 рублей, и пока еще есть все шансы, что Маша успеет полностью реабилитироваться до школы. Но без вас ей не справиться. Помогите, пожалуйста.

Необходимый сейчас курс занятий стоит 226 000 рублей, и пока еще есть все шансы, что Маша успеет полностью реабилитироваться до школы. Но без вас ей не справиться. Помогите, пожалуйста.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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