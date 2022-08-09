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9 августа 2022 14:00

На бюджет поступили не самые умные, а самые смелые

Из-за недобора российские вузы объявляют дополнительный прием
Анна ЛУКЬЯНОВА
По ряду специальностей желающих поступить оказалось меньше, чем планировали принять вузы

По ряду специальностей желающих поступить оказалось меньше, чем планировали принять вузы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 августа завершился основной этап приемной кампании – в этот день вузы опубликовали списки счастливчиков, зачисленных на бюджетные места. «Второго шанса не будет» – стращали абитуриентов приемные комиссии. Но вот он – второй шанс: по ряду специальностей желающих поступить оказалось меньше, чем планировали принять вузы. Как такое может быть? И как использовать эту возможность тем, кто пролетел? Мы поговорили об этом с экспертом по поступлению Катей Александровой.

- Катя, говорят, проходной балл снизился. Насколько?

- Общей картины пока нет, поскольку вузы только начали публиковать приказы о зачислении. Но судя по тем, что уже доступны на сайтах и по отзывам секретарей приемных комиссий, с которыми я успела пообщаться, балл действительно упал. Возьмем МИСиС (московский технологический — Ред.), это не самый последний вуз Москвы. В прошлые годы ниже 230 проходного не припомню, а на престижные специальности было 270 и больше. А сейчас поступили абитуриенты со 180 баллами. Сейчас легко рассуждать: мол, реально было поступить в крутой вуз с тройками. Но в моменте абитуриенты рассуждали иначе, анализируя конкурсные списки: многие побоялись, что в самый последний момент их могут вытеснить, и в итоге уходили в вузы попроще, которые рассматривали как запасной вариант. За них, конечно, очень обидно. Порядком приема заложено так, что абитуриенты соревновались не в баллах, а в смелости.

- Правда ли, что недобор носит массовый характер? В Минобрнауки озвучили, что не заняты 2,6% бюджетных мест, вроде немного.

- 2,6 процента – это немало, ведь всего было около 400 тысяч бюджетных мест. На некоторых специальностях в Российском государственном институте нефти и газа до трети бюджетных мест отдано в допнабор — представляете? По 20-30 мест от условных 60, выделенных в рамках контрольных цифр приема.

- Я правильно понимаю, что недоборы в основном на технических и инженерных специальностях?

- Верно. Во всяком случае о недоборе на лингвистику я не слышала. Тут еще такой момент повлиял, как мне кажется. В этом году профильную математику сдавали порядка 240 тысяч ребят, а контрольными цифрами приема на технические специальности было заложено 250 тысяч мест. То есть недобор был ожидаем. А ведь сдававшие профильную математику поступали еще на экономику и другие нетехнические специальности. Так было и в прошлом году. И это не проблема региональных вузов. Допнабор, знаю, объявил и питерский электротехнический, и СПбГУ. Какие-то вузы, думаю, набрали нужное число бюджетников, в том числе и благодаря личному обзвону абитуриентов из списков: мол, если аттестат на руках, приходите к нам! Были и почтовые рассылки писем, и информирование через сайты.

- Госуслуги, говорят, некоторым подпортили планы. Мы писали об отличнике из Новосибирска, который никуда не поступил и винит в этом именно суперсервис.

- Были опасения, что Госуслуги лягут 3 августа — в последний день приема оригинала аттестата и согласия на зачисление. Но нет, работали. Однако была проблема с очень длительной обработкой информации от абитуриентов сразу несколькими базами данных. Приемные комиссии на это не могли повлиять. Еще, на мой взгляд, не хватило конкретных подробных инструкций для поступающих, как действовать в разных ситуациях и на какие кнопки нажимать. Поэтому проще было тем, кто лично относил документы.

- Что посоветуете тем, кто не попал в списки зачисленных?

- Попробовать поучаствовать в допнаборе. Посмотрите те вузы, куда подавали документы и где вы значитесь в конкурсных списках. Также вузы могут объявить новый прием, когда заново принимают документы от всех желающих. Также есть вариант поступить на очное или очно-заочное. Бежать на платное не стоит, пока еще есть возможность попасть на бюджет. Да и на платное часть вузов будут принимать еще и весь сентябрь.

- А тем, кто поступил не туда, куда хотел, потому что побоялся?

- Знаете, еще до публикации списков некоторые такие ребята всерьез собирались отзывать документы и участвовать в допнаборе. Это смелый шаг. Ведь если будет конкурс на допнаборе, можно пролететь, а вернуться в тот вуз, куда тебя брали, уже не получится. Вся компания, увы, построена на том, решусь или нет, поступаю не туда, куда хочу, а туда, куда хватило смелости.

- Что можно рекомендовать тем, кто будет поступать в следующем году?

- Дождаться обещанных Минобрнауки поправок в правила поступления. А еще советую скачивать и анализировать приказы о зачислении на те специальности и в те вузы, которые интересуют. Ориентироваться на проходной балл не советую. Гораздо информативнее средний балл, который можно высчитать самостоятельно. Еще ориентиры: если больше половины поступивших – олимпиадники, значит, участвуйте в олимпиадах. Если много целевиков – рассматривайте этот вариант.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ректор МГУ Виктор Садовничий одним из первых среди ректоров рассказал об итогах приемной кампании-2022. Объявил на пресс-конференции, что у них прошло 100%-е зачисление на бюджетные места и конкурс был высокий – 10,5 человек на место. Выше, чем в прошлые годы.

КОНКРЕТНО

Информацию о допнаборе ищите на официальных сайтах вузов. А Минобрнауки уже разослал им письма с рекомендованными сроками:

11- 25 августа - приём документов от поступающих на обучение;

26 августа — 5 сентября - проведение вступительных испытаний;

7 сентября - публикация конкурсных списков.

12 сентября до 18-00 (по местному времени) - завершение приёма заявлений о согласии на зачисление от поступающих;

до 16 сентября 2022 г. - издание приказов о зачислении.

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