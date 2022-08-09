На бюджет поступили не самые умные, а самые смелые

По ряду специальностей желающих поступить оказалось меньше, чем планировали принять вузы Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 августа завершился основной этап приемной кампании – в этот день вузы опубликовали списки счастливчиков, зачисленных на бюджетные места. «Второго шанса не будет» – стращали абитуриентов приемные комиссии. Но вот он – второй шанс: по ряду специальностей желающих поступить оказалось меньше, чем планировали принять вузы. Как такое может быть? И как использовать эту возможность тем, кто пролетел? Мы поговорили об этом с экспертом по поступлению Катей Александровой.

- Катя, говорят, проходной балл снизился. Насколько?

- Общей картины пока нет, поскольку вузы только начали публиковать приказы о зачислении. Но судя по тем, что уже доступны на сайтах и по отзывам секретарей приемных комиссий, с которыми я успела пообщаться, балл действительно упал. Возьмем МИСиС (московский технологический — Ред.), это не самый последний вуз Москвы. В прошлые годы ниже 230 проходного не припомню, а на престижные специальности было 270 и больше. А сейчас поступили абитуриенты со 180 баллами. Сейчас легко рассуждать: мол, реально было поступить в крутой вуз с тройками. Но в моменте абитуриенты рассуждали иначе, анализируя конкурсные списки: многие побоялись, что в самый последний момент их могут вытеснить, и в итоге уходили в вузы попроще, которые рассматривали как запасной вариант. За них, конечно, очень обидно. Порядком приема заложено так, что абитуриенты соревновались не в баллах, а в смелости.

- Правда ли, что недобор носит массовый характер? В Минобрнауки озвучили, что не заняты 2,6% бюджетных мест, вроде немного.

- 2,6 процента – это немало, ведь всего было около 400 тысяч бюджетных мест. На некоторых специальностях в Российском государственном институте нефти и газа до трети бюджетных мест отдано в допнабор — представляете? По 20-30 мест от условных 60, выделенных в рамках контрольных цифр приема.

- Я правильно понимаю, что недоборы в основном на технических и инженерных специальностях?

- Верно. Во всяком случае о недоборе на лингвистику я не слышала. Тут еще такой момент повлиял, как мне кажется. В этом году профильную математику сдавали порядка 240 тысяч ребят, а контрольными цифрами приема на технические специальности было заложено 250 тысяч мест. То есть недобор был ожидаем. А ведь сдававшие профильную математику поступали еще на экономику и другие нетехнические специальности. Так было и в прошлом году. И это не проблема региональных вузов. Допнабор, знаю, объявил и питерский электротехнический, и СПбГУ. Какие-то вузы, думаю, набрали нужное число бюджетников, в том числе и благодаря личному обзвону абитуриентов из списков: мол, если аттестат на руках, приходите к нам! Были и почтовые рассылки писем, и информирование через сайты.

- Госуслуги, говорят, некоторым подпортили планы. Мы писали об отличнике из Новосибирска, который никуда не поступил и винит в этом именно суперсервис.

- Были опасения, что Госуслуги лягут 3 августа — в последний день приема оригинала аттестата и согласия на зачисление. Но нет, работали. Однако была проблема с очень длительной обработкой информации от абитуриентов сразу несколькими базами данных. Приемные комиссии на это не могли повлиять. Еще, на мой взгляд, не хватило конкретных подробных инструкций для поступающих, как действовать в разных ситуациях и на какие кнопки нажимать. Поэтому проще было тем, кто лично относил документы.

- Что посоветуете тем, кто не попал в списки зачисленных?

- Попробовать поучаствовать в допнаборе. Посмотрите те вузы, куда подавали документы и где вы значитесь в конкурсных списках. Также вузы могут объявить новый прием, когда заново принимают документы от всех желающих. Также есть вариант поступить на очное или очно-заочное. Бежать на платное не стоит, пока еще есть возможность попасть на бюджет. Да и на платное часть вузов будут принимать еще и весь сентябрь.

- А тем, кто поступил не туда, куда хотел, потому что побоялся?

- Знаете, еще до публикации списков некоторые такие ребята всерьез собирались отзывать документы и участвовать в допнаборе. Это смелый шаг. Ведь если будет конкурс на допнаборе, можно пролететь, а вернуться в тот вуз, куда тебя брали, уже не получится. Вся компания, увы, построена на том, решусь или нет, поступаю не туда, куда хочу, а туда, куда хватило смелости.

- Что можно рекомендовать тем, кто будет поступать в следующем году?

- Дождаться обещанных Минобрнауки поправок в правила поступления. А еще советую скачивать и анализировать приказы о зачислении на те специальности и в те вузы, которые интересуют. Ориентироваться на проходной балл не советую. Гораздо информативнее средний балл, который можно высчитать самостоятельно. Еще ориентиры: если больше половины поступивших – олимпиадники, значит, участвуйте в олимпиадах. Если много целевиков – рассматривайте этот вариант.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ректор МГУ Виктор Садовничий одним из первых среди ректоров рассказал об итогах приемной кампании-2022. Объявил на пресс-конференции, что у них прошло 100%-е зачисление на бюджетные места и конкурс был высокий – 10,5 человек на место. Выше, чем в прошлые годы.

КОНКРЕТНО

Информацию о допнаборе ищите на официальных сайтах вузов. А Минобрнауки уже разослал им письма с рекомендованными сроками:

11- 25 августа - приём документов от поступающих на обучение;

26 августа — 5 сентября - проведение вступительных испытаний;

7 сентября - публикация конкурсных списков.

12 сентября до 18-00 (по местному времени) - завершение приёма заявлений о согласии на зачисление от поступающих;

до 16 сентября 2022 г. - издание приказов о зачислении.