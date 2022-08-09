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Происшествия9 августа 2022 14:09

Минобороны России: взрывы в Крыму - детонация авиационных боеприпасов

В военном ведомстве отметили, что «принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин детонации боеприпасов»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
В результате взрыва никто не пострадал

В результате взрыва никто не пострадал

Фото: REUTERS

«9 августа около 15.20 на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», - заявили в Минобороны России на взрывы на западном побережье Крыма.

В военном ведомстве отметили, что «принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин детонации боеприпасов».

При этом в докладе военные отмечают, что со стороны «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

Отметим, что в сети появилось множество роликов, где в районе крымской Новофедоровки над воинской частью и военным аэродром поднимаются клубы дыма от мощных взрывов.

На место ЧП выехал глава республики Сергей Аксенов.

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