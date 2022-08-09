Reuters пишет, что Россия начала разбирать самолеты на запчасти. Так ли это на самом деле

Минтранс подсчитал, что безопасно эксплуатировать в России самолеты Boeing и Airbus в условиях санкций можно как минимум пять ле Фото: Алексей БУЛАТОВ

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«Как минимум один самолет Sukhoi Superjet 100 и один Airbus A350 сейчас разбираются на запчасти. Оба судна принадлежат «Аэрофлоту». Об этом 9 августа написало британское агентство Reuters, ссылаясь на свои неназванные источники в отрасли. А еще, по словам того же источника, с нескольких «аэрофлотовских» самолетов Boeing 737 и Airbus A320 тоже скрутили детали, которые понадобились для других лайнеров.

Также Reuters пишет, что около 50 самолетов «Аэрофлота» (это примерно 15% его парка) не поднимались в воздух с конца июля. Может, их тоже приготовили для «разборок»?

Напомним, из-за санкций компании Boeing и Airbus прекратили сотрудничество с российскими перевозчиками. Ремонтировать или продавать нашим авиакомпаниям оригинальные запчасти к своим самолетам производителям запрещено. Даже летать за рубеж на них невозможно – за границей российские «Боинги» и «Эйрбасы» могут арестовать, прецеденты были. А именно западные лайнеры составляют большинство в авиапарке самых крупных отечественных авиакомпаний.

Весной Минтранс подсчитал, что безопасно эксплуатировать в России самолеты Boeing и Airbus в условиях санкций можно как минимум пять лет. За этот период, по задумке правительства, российская авиапромышленность должна встать на ноги и обеспечить страну полностью импортозамещенными самолетами. Но эти пять лет еще надо прожить, причем без авиапроисшествий. А как чинить импортные самолеты, не имея оригинальных запчастей? Вот почему в правительстве допускали, что рано или поздно придется разбирать одни «Боинги» и «Эйрбасы» для поддержания летной годности других. Что же касается Sukhoi Superjet 100, то это самолет российского производства, но в нем много импортных деталей, их поставки сейчас тоже остановлены.

«ЭТО ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА»

«Аэрофлот» пока держит паузу и публикацию Reuters не комментирует. А вот эксперты сомневаются, что массовый процесс «каннибализации» (то есть разбор одних самолетов ради поддержания летной годности других) в авиаотрасли уже начался.

- Сомневаюсь, что мы можем доверять Reuters и их неназванным источникам, – говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. - Перестановка деталей с самолета на самолет - это обычная практика для любой авиакомпании. В заметке Reuters упоминается несколько якобы разобранных самолетов, но если бы «Аэрофлот» испытывал недостаток деталей, то на разбор пошли бы уже десятки – но этого нет. А тот факт, что 15% авиапарка компании стоит на приколе, еще ни о чем не говорит. Ведь рынок международных перевозок рухнул, а у «Аэрофлота» половина рейсов была за рубеж. Так что думаю, что пока в России нет острого дефицита запчастей. Нужные авиадетали как-то поступают в страну, самолеты ремонтируются. А Reuters, похоже, пытается выдать желаемое за действительное. Мы решаем проблемы и остаемся ответственным членом международного авиасообщества, выполняем все свои обязательства по безопасности полетов. Да, иностранные самолеты будут постепенно выходить из строя, некоторые пойдут на запчасти, это естественный процесс, но это будет происходить ближе к 2025-му году.

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В 2021 году в России выпустили около 30 гражданских самолетов. Согласно амбициозной программе развития авиаотрасли, к 2030 году эта цифра должна вырасти в шесть раз, а всего за восемь лет в стране планируют выпустить тысячу новых лайнеров. Главная надежда - на среднемагистральный МС-21, который по своим характеристикам может составить конкуренцию популярным Airbus A320 и Boeing 737, а летает на отечественных двигателях. Свои самолеты сейчас нужны России как воздух.