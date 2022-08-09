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9 августа 2022 15:02

Европа, ты сошла с ума? Или русским вход воспрещен

Президенты Украины и Эстонии призвали Запад депортировать всех россиян поголовно и не давать им визы в ЕС. Чем это обернется?
Владимир ВОРСОБИН
Владимир ВОРСОБИН
Не ужаснется ли сама Европа от такого зрелища? Не напомнит ли это ей времена столетней давности?

Не ужаснется ли сама Европа от такого зрелища? Не напомнит ли это ей времена столетней давности?

Фото: EAST NEWS

О наших временах будут снимать не только фильмы. Не только кино-шедевры уровня «Двенадцать мгновений весны», спасти рядового Райана» или, не приведи Господь, «Список Шиндлера».

Похоже, Бог снова усадит Человечество на школьную парту, чтобы рассказать нам, балбесам, что такое хорошо и что такое плохо…

А пока президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны депортировать всех граждан РФ.

"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию, - заявил Зеленский. - Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее".

Президенту Украины поддакнул премьер Эстонии Кая Каллас, заявив, что страны ЕС должны прекратить выдавать въездные визы русским туристам.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека, - призвала она - Пора прекращать туризм из России уже сейчас".

О туризме мы еще поговорим, а пока вернемся к Зеленскому.

Мотивация Киева по человечески понятна. В мясорубке не до логики. Идеей - чем вражеской стороне хуже, тем лучше – руководствовались люди еще с пещерных времен, проламывая головы соседним племенам, чтоб потом уже своим проломленным черепом радовать при раскопках современных антропологов…

Но именно на примере Зеленского хорошо видно, что перед угрозой очередной мировой войны у землян, как обычно, отказывают мозги.

Давайте представим, что желание Киева волшебно сбылось. Все страны Запада взяли под козырек и вышвырнули всех русских обратно в Россию.

Итак, эпическая картина - бесконечные эшелоны, корабли, паромы с изумленной русской иммиграцией потянулись на Русь. Со всем своим скарбом и родней - бабушами, дедушками, и уже, допустим, англоязычными детьми, не понимающими – что вообще творится и в чем их вина? В том, что у них не тот паспорт? Что они русские? Я уже вижу прикованным кандалами к вагонному столику Каспарова, Ходорковского, Чичваркина и прочих знатных борцов с режимом, в тоске ожидающих прибытия в русское СИЗО.

Будет насильно депортирована Западом та эмиграция, которая сорвалась из России еще весной, протестуя против военных событий на Украине, но в основном – скорее из-за страха и не желания подписываться под будущее, которое вдруг засветило нашей стране.

И тут не надо быть Настрадамусом или его русским аналогом – Жириновским, чтоб не заподозрить сразу несколько проблем.

Чисто технически – как? В Европе опять появятся лагеря? Пусть не контрационные. Назовем их пересыльные. К людям в квартиры будут стучать полицейские с собаками, и с криками: «Быстро-быстро!» гнать их на вокзал?!

Не ужаснется ли сама Европа от такого зрелища? Не напомнит ли это ей времена столетней давности? Не задумывается ли она – а стоит ли помогать Украине, когда уже ей самой непонятно – где добро, а где зло?

А те, русские, кто заграницей были противниками Кремля, и кого – насильно запихнут в самолет и отправят куда подальше, не станут ли они союзниками «режима»? Беглецов же предали те, на кого они надеялись. И пропаганда Кремля, утверждающая, что все противоречия с Западом основаны на его русофобии – вдруг станут реальностью.

И что получит Киев?! Или в киевских мечтах – миллионы иммигрантов, вернувшихся в Россию, сразу отправятся на Красную площадь свергать власть? Серьезно? Да и потом. Вспомните, старую-добрую историю, когда Москва враждовавшая с Тбилиси времен Саакашвили, закрывала по всей стране казино (в большей части это был грузинский бизнес), и вообще депортировала генацвале, в надежде, что те свергнут Мишико за неумение дружить с Россией. Но получился обратный эффект – грузины сплотились.

Здесь получится так же. Образ либеральной, законопослушной, толерантной Европы рассыплется в прах. На радость российским ура-патриотам…

И если – по вышеописанным причинам, Запад вряд ли когда-нибудь осмелится на такие массовые чистки, то предложение эстонского премьера, думаю, скоро может сработать. Европейцы лишат россиян «привилегии» наслаждаться туризмом в Риме, Берлине, Лондоне и Венеции. Их отправят по Золотому Кольцу в великолепный, наверное, Ярославль, на Байкал.

Что, думаю, взаимовыгодно. И европейцам спокойнее. И нам глубинку поднимать надо.

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