Половина уехавших из России IT-специалистов планирует вернуться: объясняем, почему

С недавних пор специалисты-айтишники стали своеобразным маркером отношения к стране. Фото: Shutterstock

С недавних пор специалисты-айтишники стали своеобразным маркером отношения к стране. Табунами кинулись уезжать — за державу обидно. А когда более 80% вернулись — переполняемся гордостью и радостью: профессионалы в области высоких технологий нам и самим нужны.

Но оказывается, и из тех, кто пока остается за границей, более половины планирует в ближайшие полгода вернуться в Россию. Это выяснили эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), опросив 814 специалистов IT- сферы.

"Среди уехавших из России IT-сотрудников 49,3% не планируют возвращаться в Россию в ближайшие 6 месяцев, остальные 50,7% хотят вернуться. Процентное соотношение по сравнению с маем изменилось - количество тех, кто рассматривает вариант возвращения, выросло на 2,3%", - цитирует ТАСС материалы исследования.

На выбор повлияли постепенная адаптация российского бизнеса к новым условиям, сложности с трудоустройством и с обустройством быта в новой стране, а также меры поддержки IT-специалистов со стороны государства.

В частности, айтишникам предоставляют отсрочку от армии, а тем, кто получает от 100 тыс руб в месяц (в городах-миллионниках - от 150 тыс руб.) - льготную ипотеку 5%. Много льгот и для компаний.

Число тех, кто считает эти меры полезными для себя, увеличилось с 17,5% до 24%. Тем не менее больше половины ответивших не считают их достаточными. По сравнению с майским опросом число респондентов, которые ожидают от государства большей поддержки, увеличилось на 16,7%, говорится в исследовании РАЭК.

«Комсомолка» писала об отъезде и возвращении айтишников — многие наши собеседники, уехавшие в Турцию и другие теплые страны, еще в апреле-мае называли еще одну причину предстоящего возврата: окончание курортного сезона.

Но и среди тех, кто пока не планирует возвращаться на российские квартиры, немало таких, кто, находясь в той же Турции, Эмиратах или Таиланде, удаленно работает на российскую компанию.