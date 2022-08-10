Ксения Собчак: Путин помог спасти папу, рискуя карьерой

В детстве Ксения была очень похожа на своего отца Фото: Личный архив

«ЕГО ВСЕ ЗНАЛИ КАК ЮРИСТА, КОТОРЫЙ НЕ БЕРЕТ ДЕНЕГ»

- … Ксения, я несколько раз встречал Анатолия Александровича Собчака на депутатских съездах. И пару раз - прямо у своего дома, на Рублевское шоссе. Потому что рядом - депутатский дом, где жил ваш отец. Собчак был высоким, у него была стремительная энергичная походка… Он все время куда-то спешил. Куда? Почему? Что за характер?

- Папа, действительно, был человек очень решительный, деятельный по характеру. И я все детство помню, что он придумывал какие-то новые идеи.

Даже до его политической карьеры, я помню, дом всегда был полон людьми, которые приходили к знаменитому юристу Собчаку, он был тогда такой звездой университета. Все знали, что он безотказен и всегда помогает людям, даже не беря денег, просто давая какие-то юридические советы.

Анатолий Собчак с дочерью Ксенией и женой Людмилой Нарусовой в Эрмитажном театре. Ноябрь 1993 года Фото: фотохроника ТАСС.

«ЧИТАЛ МНЕ НА НОЧЬ КНИГИ, НО ЗАСЫПАЛ ПЕРВЫМ»

- Какие у вас первые воспоминания, связанные с отцом? Водил он вас в Зоопарк, покупал мороженое?

- Папа читал мне на ночь. Очень много и я помню все эти книги Джанни Родари, Дюма, Майн Рид, Фенимор Купер. Иногда было смешно – папа уставал и сам первый засыпал, а я требовала дальше читать и говорила – папа, папа, ну, как же ты заснул? Помню, как учил со мной географию – садился с глобусом и рассказывал про страны, параллели и меридианы. А уже в более взрослом возрасте, помню, мы с ним вместе ходили на премьеру фильма «Хрусталев, машину» Германа. Это было прямо большое для меня потрясение. Помню, как мы молча, ошарашенные, выходили из кинотеатра. И папа сам был удивлен, что на меня это произвело такое впечатление, я была тогда подростком, а фильм жестковат.

Еще помню, как меня папа возил в Диснейленд и катался со мной на этих вагончиках, хотя ему это было уже тяжеловато в его возрасте. Счастья моему не было предела.

Ксения Собчак с отцом Фото: Личный архив

«ДЕТИ ЗАПОМИНАЮТ НЕ СОВЕТ, А ПРИМЕР»

- Самый главный совет от него с детства, который вы запомнили на всю жизнь?

- Вы знаете, нет же такого, что человек садится и говорит тебе – запомни, доченька, в жизни надо делать вот так. Звучит красиво, но в реальности дети так не запоминают. И по сыну своему я вижу, что дети запоминают не совет, а пример. То, что видят, копируют. Я согласна с фразой, что не пытайся воспитывать ребенка – это бессмысленно, постарайся воспитать себя, потому что дети будут на тебя похожи.

Потому, я думаю, главное, чему меня папа научил, это не бояться высказывать свое мнение, не бояться критики, не бояться быть не таким, как все. Вот я видела, насколько он в этом бесстрашен – и это очень важный опыт, наверное. Люди не любят тех, кто высовывается в нашей стране, но ты должен быть таким, какой ты есть.

10 августа - 85 лет со дня рождения знаменитого политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Фото: фотохроника ТАСС.

«Я СТОЯЛА У МЕТРО С ПЛАКАТОМ «ГОЛОСУЙ ЗА СОБЧАКА!»

- Когда вы поняли, что ваш отец - политик?

- Это я поняла, когда толпы дома у нас увеличились многократно. Потому что люди стали приходить не как раньше – по наводке университета, а такое ощущение – со всей страны. У нас все время была какая-то просто толпа.

И потом его первые выборы – я помню, как вся семья агитировала, мы писали листовки, а я стояла у метро с плакатом за папу. Как сейчас помню, было холодно, меня потеплее одели, в такой шубке, дали в руки плакат.

И мама (Людмила Нарусова. - Ред.) стояла где-то в другом месте. В общем, была такая семейная агиткампания. Так я, можно сказать, участвовала в его первых шагах в политике.

Владимир Владимирович входил в круг очень доверенных людей Анатолия Собчака Фото: РИА Новости

«ПУТИН БЫЛ ДЯДЕЙ, КОТОРЫЙ КРАЛ У МЕНЯ МОЕГО ПАПУ»

- Какие отношения у вашего отца были с Ельциным? С Путиным? Бывали они у вас в гостях?

- Вы должны понимать, что я была маленькой совсем, в 90-х в разгар карьеры папы мне было 11-12 лет и мне было не до того, чтобы разбирать отношения с Ельциным, Путиным. Для меня это были какие-то дяди, которые… Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала - когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним. Могу единственное сказать, что Путина папа очень уважал, ценил, всегда к нему прислушивался. То есть, Владимир Владимирович часто приезжал, они куда-то все время уединялись, что-то обсуждали и точно Владимир Владимирович входил в круг очень доверенных людей папиных.

В дни ГКЧП Собчак в Ленинграде сразу же начал выступать за неповиновение путчистам. Фото: РИА Новости

«ЕЛЬЦИН ЕМУ НЕ ЗАБЫЛ ИДЕЮ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ»

- … А Ельцин?

- По поводу Ельцина ничего не могу сказать, кроме того, что уже сказала своим фильмом. Когда я уже выросла и стала разбираться в этих отношениях с Ельциным и поняла, что они были непростые, там было много и ревности, и соперничества. Ельцин сыграл роковую роль в выборах папиных, которые он проиграл. Очень советую посмотреть фильм «Дело Собчака», где как раз история его отношений с Ельциным и помощь Путина моему папе – все это подробно раскрыто.

Анатолий Собчак в 1995-м собирался стать кандидатом в президенты России. Но ему это так и не удалось Фото: фотохроника ТАСС.

- Ваш отец в 1995-м собирался стать кандидатом в президенты России. Но ему это так и не удалось. А вы в итоге стали кандидатом в президенты. У вас были какие-то особые чувства в этот момент?

- Да, многие говорили, что он бы стал хорошим президентом. И что, если он выйдет на выборы в 1996-м вместо Ельцина, то результат будет совершенно другой и борьба будет другой. Эта идея в итоге и привела к такому «раздраю внутри» Бориса Николаевича Ельцина. Но папа сдержал свою договоренность и он не стал раскалывать демократический лагерь. Иначе можно было вообще проиграть коммунистам.

Кандидат в президенты - Ксения Собчак Фото: Александр ГЛУЗ

Но Ельцин не забыл ему того, что у него такая идея была.

Председатель Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолий Александрович Собчак и Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин Фото: фотохроника ТАСС.

«У НАС ДОМА БЫЛА ПОЛИТКУХНЯ»

- Были ли у вашего отца политические споры с вашей мамой - Людмилой Нарусовой?

- Политические споры? Да, конечно, были! У нас вообще была семья политизированная. Я помню бесконечные споры на кухне.

При этом мама, конечно, была самым близким другом, героически спасала папу, когда на него открылась настоящая травля и охота.

Другое дело, я впитала вот эту историю равноправия с младых ногтей, что в общем это нормальное семейное состояние.

Папа, конечно, был, прежде всего, ученым. Идеалистом. Когда мы говорим «политик» сейчас, наверное, больше имеем в виду цинизм, прагматизм, умение пренебречь человеческим ради государственного. В этом смысле папа не был политиком, он был ученым, попавшим в политику. И, наверное, его трагическая судьба в политике связана именно с этим.

Игры Доброй Воли. Мэр города Анатолий Собчак в бассейне СКА принял участие в эстафете 4х50 метров Фото: фотохроника ТАСС.

ПРО УКРАИНУ

- Многие помнят знаменитую статью Собчака 1992 года - о том, что что на Украине - засилие партократии и националистов. Вы читали? Все сбывается…

- Статью помню, конечно, и читала, на нее ссылался Путин… Но, знаете, давайте не будем сейчас, когда погибают люди, комментировать эту статью. Не считаю это правильным, хотя, конечно, папа во многом был человеком, который видел накаляющуюся ситуацию, как мы сейчас понимаем, задолго вперед.

И многие вещи, о которых он писал, действительно происходили и происходят и происходили. Даже есть видеообращение, в котором он говорит, что Украина станет суперопасной точкой напряжения для нашей страны, но везде он подчеркивает, что военным способом эту ситуацию не решить.

Вряд ли Анатолий Собчак мог предположить, что его дочь Ксения сделает то, чего не удалось ему самому, - станет кандидатом в президенты. Фото: Юрий БЕЛИНСКИЙ/ТАСС

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛ КРЕСЛО МЭРА ЯКОВЛЕВУ?

- Почему Собчак проиграл выборы мэра Яковлеву?

- Выборы папа проиграл потому, что мэра Яковлева поддержал Ельцин, в его компанию были вбиты огромные деньги и ресурсы.

Плюс - впервые в России именно там были опробованы «карусели», когда военнослужащие просто строем шли голосовать за Яковлева, как им советовали.

Ну а во-вторых – и это тоже такая поучительная история – проиграл из-за дебатов. Я думаю, что дебатов таких настоящих у нас в стране нет, в том числе, из-за этого выученного урока Собчака.

Потому что папа - ярчайший оратор, умница и напротив него, ну, давайте честно – водопроводчик Яковлев, сантехник по образованию. Папа ждал этих дебатов, был уверен, что их выиграет. А Яковлев пришел с бумажкой. Политтехнологи выбрали ему такую стратегию, где он по бумажке спрашивал Собчака – вот скажите, сколько проложено асфальта в городе? Сколько коммуналок расселено во втором квартале? Естественно, папа не мог знать этих цифр, а выглядело это так, что вот сидит человек, который в курсе всего хозяйства Петербурга и Собчак, который не попал в этот вопрос-ловушку.

Анатолий Собчак за штурвалом вертолета Фото: фотохроника ТАСС.

КАК ПОССОРИЛСЯ С ЧУБАЙСОМ

- Что вы взяли от своего отца?

- Папа был очень яркой фигурой, многие ему это не прощали. Уж если он шутил, так шутил. Если задевал кого-то, так задевал. Люди говорят, что это у меня от него такое вот умение едко сказать, чтобы человек навсегда запомнил. Он не щадил своих политических оппонентов, не щадил и себя в общем.

Поэтому Собчак - фигура трагическая, безусловно. Но я для меня большой показатель, что все люди, несмотря на разницу политических взглядов, от Путина до Новодворской, с которой я тоже встречалась при жизни, все испытывали огромное уважение к моему отцу. И это была точка согласия между демократами, государственниками и всеми-всеми.

- А каких взглядов придерживался Собчак?

- Папа был сложных взглядов. Он всегда был человеком, который любит Россию. Он в этом смысле был государственник. Но он поддержал развал СССР, ненавидел коммунистический режим. При этом, когда началась шоковая терапия, он выступил с яркой критикой реформ 90-х, отчего поссорился и с Ельциным, и с Чубайсом. Это был первый разлад между ними. Он выступал за мягкий переход от социальной экономики к капиталистической, много спорил на эту тему. Он считал, что нельзя вот так сразу, надо постепенно. Нельзя делать реформы, которые оставят людей нищими.

О ЧЕМ ЕЩЁ РАССКАЗАЛА ДОЧЬ БЫВШЕГО МЭРА ПИТЕРА

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ГОРБАЧЕВЫМ

- С Горбачевым у отца были теплые отношения. Потом они менялись и, наверное, нельзя их назвать простыми. Но я помню вечер в ресторане «Кэт», в Питере, где был Горбачев с Раисой Максимовной, а папа был мэром, я была там, папа меня взял, потому что сказал – это легендарный человек, ты должна быть с ним знакома.

Анатолий Собчак и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев в перерыве между заседаниями XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза в Кремлевском Дворце съездов Фото: фотохроника ТАСС.

О СТЕПАШИНЕ

Сергей Степашин – да, был близким человеком, другом семьи, в общем, я отношусь к Сергею Степашину тоже с большим уважением. И они, мне кажется, тоже были такими важными фигурами в жизни отца. И очень приятно, что они чтут его память.

ПРО ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

- Вы знаете, по поводу того, что думают о Собчаке петербуржцы, самый трогательный момент, наверное... Когда я прихожу в годовщину смерти на могилу папы, всегда вижу какую-то уже очень старенькую женщину, которая видно, что на последние деньги покупает цветочек один, приносит, ухаживает за местом, куда она этот цветочек кладет. И вот таких лиц, которые просто я, ужасно сказать, знаю по кладбищу, с которыми встречаюсь два раза в год, мы уже знаем друг друга в лицо. Это, наверное, одно из самых трогательных вещей, которые я вижу в жизни, всегда слезы наворачиваются.

Анатолий Собчак был, прежде всего, ученым. Фото: Юрий БЕЛИНСКИЙ/ТАСС

ОТЦА «МОЧИЛА» ГРУППА КОРЖАКОВА

- Собчака «мочила» группа Коржакова, потому что считали, что он по-прежнему, несмотря на проигранные выборы в Питере (а он их проиграл меньше, чем на 1%), представлял большую силу в Питере.

Поэтому на него началась травля из Москвы. Прокурор генеральный Скуратов спустил вести это дело человеку в Санкт-Петербурге, который докладывал тогда, что нет состава дела, я не понимаю, как его вести. Там квартира площадью 100 метров, ну, какая-то небольшая сравнительно, была передана незаконно племяннице Собчака. Была неправильно расселена. Это использовали, чтоб затравить Собчака. Хотя Собчак с этим не связан, он не подписывал никаких документов. Сняли этого следователя, поставили другого. Собчак был даже не подозреваемым, а свидетелем.

…Как раз в этот момент Владимир Путин помог вывезти Собчака за границу, рискуя своей карьерой.