«МИР выглядит ярко»

1. ОБЩЕЕ

1.1. Организатором конкурса является АО «ИД «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127015, г. Москва, Новодмитровская ул., д.2Б, этаж 8,пом.800. Ответственный представитель конкурса – бренд-менеджер интернет-проектов Басос А.О.

1.2. Публичный конкурс проводится организатором при поддержке партнера конкурса - Закрытого акционерного общества «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, фактический (почтовый) адрес: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1, ИНН/КПП 7705010096/770501001.

1.3. Публичный конкурс проводится с целью привлечения внимания к юбилею Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее18-летнеговозраста.

1.6. Конкурс проводится на территории стран СНГ (Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан) и Грузии.

1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих взносов с участников недопустимо.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник конкурса при первичной регистрации на сайте организатора для участия в конкурсе обязан сообщить следующие данные: фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона и электронной почты. Для получения Награды участнику конкурса (победителю) необходимо по требованию Жюри сообщить данные паспорта и данные свидетельства о пенсионном страховании, предъявить оригинальный документ, удостоверяющий личность. В противном случае он несет риск последствий в виде неполучения Награды. Такое решение организаторов может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников конкурса.

2.4.Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организаторов.

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организаторами не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организаторам конкурса.

2.7. В конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, партнера конкурса, их аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ

3.1.Награда предоставляется за счет средств Закрытого акционерного общества «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир».

3.2. Размер и форма наград победителю и финалистам конкурса:

победитель конкурса получает награду, главный приз - Телевизор LG NanoCell 55” – 1 штука стоимостью не дороже 100 000 (ста тысяч рублей);

четыре финалиста конкурса получают награды, призы -сувенирную продукцию партнера конкурса – ЗАО «МТРК «Мир», стоимостью не более 4 000 (четырех тысяч) рублей за один приз.

3.3. Партнер конкурса уплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) со стоимости материального приза, положенного участнику конкурса (победителю), а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с денежной суммы стоимости приза, положенного участнику конкурса (победителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Обеспечение получения наград оговаривается организаторам с победителем и финалистами конкурса индивидуально. Победитель, финалисты конкурса вправе получить награды не позднее 31декабря 2022 года

3.5. Награда вручаются в следующем порядке: организатор конкурса передает победителю конкурса главный приз, финалистам - призы и участники не вправе требовать замены наград на выплату денежных средств

3.6. Участник конкурса, признанный победителем или финалистом, обязан получить награду лично. Для получения награды победитель (финалист) обязан предъявить организатору, пратнеру конкурса оригиналы документов:

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

3.7. Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 3.6 настоящего положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организаторами конкурса.

3.8. Организатор оставляет за собой право изменить приз, дату и место его вручения.

4. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 10.08.2022. по 10.10.2022.

4.2. На конкурс принимаются работы - фотографии, созданные на территории стран СНГ (Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан) и Грузии.

4.3. Публикуя работу для участия в конкурсе через сайт организатора конкурса, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.

4.4. Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на материалы, предоставленные на конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий со стороны третьих лиц к организаторам конкурса в отношении неправомерного использования фотоматериалов, предоставленных участником для участия в конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.

4.5. Участник подтверждает и соглашается, что в момент публикации своей работы для участия в конкурсе он предоставляет все необходимые права АО «ИД «Комсомольская правда», включая, право на изображение гражданина, а также авторские и смежные права в объеме, необходимом для воспроизведения, распространения, экспонирования и доведения произведения (работы) до всеобщего сведения в сети Интернет. участник предоставляет организатору согласие на использование произведения (работы) в коммерческих и некоммерческих целях, в рекламных целях, для размещения на выставках и оформления офисных и иных помещений, а также иными способами по усмотрению последнего на безвозмездной основе, без выплаты вознаграждения без ограничения территории и срока передачи прав. Участник также на безвозмездной основе предоставляет организатору право переработки произведения (работы) в объеме, необходимом для реализации им выше указанных прав без ограничения срока и территории передачи прав.

4.6. Отправляя фотографию на конкурс, участник гарантирует организатору, что он не возражает, что фотография может быть размещена в эфире телеканалов «МИР» и «МИР 24» и на сайтах mirtv.ru и mir24.tv, а также во всех социальных сетях МТРК «Мир», доведена до всеобщего сведения, а также использована Закрытым акционерным обществом «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» любыми другими способами, в том числе путем публичного показа без ограничения территории и срока передачи прав.

4.7. В состав экспертного Жюри конкурса входят:

- Тароянц Константин Эдуардович – главный режиссер МТРК «Мир»;

- Ходаковский Дмитрий Анатольевич – главный оператор МТРК «Мир»;

- Тихонов Алексей Иванович – директор Дирекции трансмедийных проектов МТРК «Мир»;

- Шпаковский Александр Вячеславович – руководитель фотослужбы медиагруппы «Комсомольская правда»;

- Сазонов Евгений Александрович – заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», шеф-редактор ежедневного выпуска газеты;

- Мулланурова Елена Фаритовна – руководитель департамента мультимедийных проектов и внешних коммуникаций медиагруппы «Комсомольская правда»;

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5.1. В преддверии 30-летнего юбилея телерадиокомпании «Мир» на конкурс принимаются работы – фотографии, представляющие собой фотоисторию (фото и подпись с указанием места и объекта съемки, с краткой историей), посвященные культуре, природе, традициям, символам и интересным событиям России и других стран СНГ, а также Грузии. На конкурс принимаются фотографии, созданные на территории стран СНГ и Грузии, на которых изображены любимые и знаковые места участника (автора) в жанре пейзаж, зарисовки и т.п. Это, к примеру, могут быть известные достопримечательности или дерево или иной небольшой, но значимый что-то лично для автора объект на малой Родине.

5.2. Конкурс проводится в два этапа:

1 этап – прием конкурсных работ, голосование на сайте www.kp.ru и определение финалистов;

2 этап – выбор победителя из числа финалистов членами экспертного Жюри конкурса.

В финал конкурса выходят 5 (Пять) участников, чьи фотографии набрали больше количество отметок «нравится» по состоянию на 12 ч. 00 мин. (по московскому времени) 05 октября 2022 года.

Если у одного участника представлено несколько работ (фотографий) на конкурс, то в финал попадает фотография, набравшая большее количество отметок «нравится».

Победителем конкурса становится участник, чья фотография из числа прошедших в финал, будет выбрана экспертным Жюри конкурса.

Фотографии будут оцениваться Жюри как с творческой стороны, так и по качеству изображения.

Победитель и финалисты конкурса будут объявлены не позднее 10 октября 2022 года, информация об итогах конкурса будет опубликована на интернет-сайтах, www.mir24.tv и сайте KP.RU.

5.8. Организатор конкурса вручает победителю награду, а именно: Телевизор LG NanoCell 55” – 1 шт., остальным четырем финалистам будут вручены призы согласно условиям пункта 3 настоящего положения.

5.9.Работы победителя конкурса будут представлены на сайте www.kp.ru. Участник, представивший путем регистрации на сайте организатора работу на конкурс, первоначально обязан сообщить контактные данные, указанные в п. 2.3 настоящего положения. При выборе со стороны Жюри победителя из числа финалистов конкурса участник (победитель) обязан представить копию паспорта и свидетельства о пенсионном страховании. Победитель при получении Награды обязан предъявить организаторам конкурса (представителям организатора) оригинал документа, удостоверяющего его личность.

Организаторы конкурса оставляют за собой право проверить представленные на конкурс работы, материалы на отсутствие заимствований.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее положение размещается на сайте АО «ИД «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего положения, считается осведомленным и ознакомленным с ним с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

6.2 Организаторы вправе организовать фото/видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель конкурса, согласившийся принять участие в фото/ видеосъемке, тем самым дает согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организаторами конкурса, в том числе, в рекламной продукции АО «ИД «Комсомольская правда». Участие победителя в фото/видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

6.3 Принимая участие в конкурсе, такое лицо дает согласие на сбор и обработку в объеме, оправданном целями конкурса, своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты полиса, СНИЛС, банковские реквизиты и иные необходимые данные, с правом осуществлять необходимые и оправданные действия, включая сбор, ввод, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и бумажном носителе), уточнение, обновление, передачу, изменение, модификацию, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, а также сводки и системы хранения данных. Персональные данные предоставляются без ограничения срока, но могут быть в любое время отозваны участником конкурса посредством направления соответствующего уведомления в адрес АО «ИД «Комсомольская правда» по адресу: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2Б, эт. 8, помещ. 800.

6.4 Организаторы конкурса не вступают в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим положением.

6.5 Организаторы конкурса не несут ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.