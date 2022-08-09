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Политика9 августа 2022 18:29

Минобороны: украинские националисты заняли места в больницах и подстанциях скорой помощи

Самые неосторожные оборудовали свои позиции в туберкулезном диспансере, откуда выгнали тяжелобольных
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Продолжаются преступные действия киевского режима

Продолжаются преступные действия киевского режима

Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских медицинских учреждений в военных целях:

- «В Надбугском Николаевской области в здании туберкулезного диспансера (ул. Веселиновская) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад оружия и боеприпасов, а всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения».

- «В Черкассах в здании скорой помощи (ул. Остафия Дашкевича) украинские боевики оборудовали опорный пункт, склады вооружения и боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждается».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании городской больницы № 3 (ул. Героев Украины) неонацистами оборудованы казармы и огневые точки, при этом медицинский персонал и пациенты не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита»».

«Кроме того, в Зализном Донецкой Народной Республики на территории стационара городской больницы (просп. Пионеров) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. Под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили жителям находящихся рядом домов покидать свои квартиры, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал -полковник также подчеркнул, что «подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

И по сложившейся традиции очередной раз призвал Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации «безотлагательно оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях».

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 5 222 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 231 217 человек, из которых 512 538 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 539 345 автомобилей, в том числе за сутки – 3 548.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 26 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 058 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств. В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 9 августа 2022 г. из порта Черноморск осуществлен выход сухогрузов «Оушен Лион» (Либерия, груз – кукуруза) и «Рахми Яджи» (Турция, груз – мука). Всего с 1 августа 2022 г. из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 131 тонна продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, 6 000 тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки, 11 000 тонн сои».

- «На пунктах сбора подготовлено 55,4 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 53 017,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 425 акций, в том числе за истекшие сутки семь – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 692,7 тонны гуманитарной помощи».

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