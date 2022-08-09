Минобороны: украинские националисты заняли места в больницах и подстанциях скорой помощи

Продолжаются преступные действия киевского режима Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских медицинских учреждений в военных целях:

- «В Надбугском Николаевской области в здании туберкулезного диспансера (ул. Веселиновская) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад оружия и боеприпасов, а всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения».

- «В Черкассах в здании скорой помощи (ул. Остафия Дашкевича) украинские боевики оборудовали опорный пункт, склады вооружения и боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждается».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании городской больницы № 3 (ул. Героев Украины) неонацистами оборудованы казармы и огневые точки, при этом медицинский персонал и пациенты не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита»».

«Кроме того, в Зализном Донецкой Народной Республики на территории стационара городской больницы (просп. Пионеров) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. Под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили жителям находящихся рядом домов покидать свои квартиры, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал -полковник также подчеркнул, что «подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

И по сложившейся традиции очередной раз призвал Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации «безотлагательно оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях».

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 5 222 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 231 217 человек, из которых 512 538 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 539 345 автомобилей, в том числе за сутки – 3 548.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 26 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 058 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств. В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 9 августа 2022 г. из порта Черноморск осуществлен выход сухогрузов «Оушен Лион» (Либерия, груз – кукуруза) и «Рахми Яджи» (Турция, груз – мука). Всего с 1 августа 2022 г. из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 131 тонна продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, 6 000 тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки, 11 000 тонн сои».

- «На пунктах сбора подготовлено 55,4 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 53 017,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 425 акций, в том числе за истекшие сутки семь – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 692,7 тонны гуманитарной помощи».