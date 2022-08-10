Вопрос дня: А вы помните, как поступали в вуз? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Поступал я в Ростовский госуниверситет на филфак, основателем которого был мой отец. И папу-декана выгнали из приемной комиссии, когда я писал сочинение, со словами «Он и без вас поступит». Написал на отлично, тема была, кажется, по Юлиану Семенову. Я шел по призванию, потому что папа меня лет в 6 привел в телестудию, где он вел программу «Говорим по-русски».

Владимир МУКОМЕЛЬ, доктор социологических наук:

- В 1966-м я поступал в МГУ на экономический факультет. Конкурс был 10 человек на место. На письменной математике 80% получили двойки, я написал на тройку, в итоге получил 12 баллов. Факультет тогда располагался на проспекте Маркса, где сейчас журфак. И списки вешали на памятнике Ломоносову. Знаю получивших те же баллы, что и я, но у них нервы сдали.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ:

- Я поступил на вечернее отделение юрфака МГУ в 1984-м. Повезло - получил 4 по теме «Лермонтов - о своем поколении». Французский было грех не сдать после спецшколы. А по истории главное было не получить 2. Недобрал балл - и пошел на вечерний, устроившись на кафедре физвоспитания .

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ запаса:

- Меня из школы выгнали после 8-го класса, и я, осмотревшись, выбрал электромеханический техникум на Солянке. И экзамены сдал, и стал электромехаником 3-го разряда, а первой стипендии, 14 рублей, хватило на кроссовки Botas.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Я любил историю, но и представить не мог, что конкурс в Московский историко-архивный институт будет 30 человек. Нервничал сильно. Если бы провалился - пошел в пединститут. Сдавать историю почему-то боялся - казалось, что вытащу билет, который знаю плохо. Никакой астропрогноз не составлял, а когда вывесили списки, мы с друзьями пошли по Никольской и отметили так, что потом долго голова гудела.

Екатерина ГУЛЯЕВА, кинолог:

- Были подготовительные курсы и репетиторы, и в 1998 году, сдав на отлично химию и биологию, я поступила в Московскую ветеринарную академию. С 5-го класса мечтала лечить зверей и была уверена в себе.

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