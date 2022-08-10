Иностранные производители ушли: как теперь в России будут делать и ремонтировать лифты

Щербинский завод готов выпускать больше десятка тысяч лифтов в год. Так что главная проблема - не в ходе иностранных компаний. А в том, что подъемники подорожали и у заказчиков не хватает на них денег... Фото: Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА Новости

Когда он работает, мы его не замечаем. Но когда ломается, жизнь выше пятого этажа становится невыносимой. При этом новости из мира лифтов совсем не радуют.

Новость № 1

Производство как лифтов, так и оборудования для них в первом полугодии упало на 40% (если сравнивать с тем же периодом 2021 года). Одна из главных причин - уход зарубежных производителей (американский Otis, финский Kone и т. д.).

Новость № 2

До 2025 года в российских домах надо заменить каждый четвертый лифт - к тому времени они отслужат положенный срок эксплуатации в 25 лет. Но, как утверждают эксперты, вряд ли это получится сделать из-за резкого роста цен на лифты и оборудование.

Новость № 3

Ходьба по лестнице полезна для сердечно-сосудистой системы, помогает сбросить лишний вес, повышает выносливость, укрепляет мускулатуру.

Но шутки в сторону: как будем жить дальше? А точнее, добираться на верхние этажи? За ответами отправляюсь на юг Москвы, в Щербинку - меня ждут на главном лифтостроительном заводе России.

«РАБОТАЕМ НАД ПЛАВНОСТЬЮ»

Перед проходной Щербинского лифтостроительного завода пахнет кофе. Для посетителей есть кафе - с чизкейками и столиками с видом на внутренний двор и свежевысаженный газон. Рядом комнатки типа переговорных, чтобы документы подписывать не на коленке. Ресепшен с красивой девушкой, которая выдает электронные карточки-пропуска. Прямо Европа какая-то.

Щербинский завод - флагман нашего лифтостроения, на него приходится 20%

отечественного рынка лифтов. Кроме того, продукция уезжает в девять стран - Абхазию, Беларусь, Грузию, Индию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Молдову и Туркменистан. С 2019 года завод вошел в состав госкорпорации ДОМ.РФ и модернизируется. И на него теперь главные надежды.

После инструктажа по технике безопасности меня наконец пускают в цех, смотреть на продукцию. Смотрю. Кругом коробки с деталями, меж ними снуют погрузчики. В специальном закутке проверяются на прочность некие подвесные конструкции. Лифты где?

- На лифтостроительном заводе лифта вы не увидите, - смеются сопровождающие. - Он уезжает к заказчику в разобранном виде, а монтируется на месте.

Готовые лифты - в специальной комнате, именуемой шоурумом (я же говорю - Европа).

- Вот это - стандартный московский лифт, делаем его для столичного Фонда капитального ремонта, - проводит мне экскурсию директор по трансформации производства Щербинского лифтостроительного завода Алексей Виндюсов. - А это - больничный лифт. Он обеспечивает перевозку каталки и более плавно двигается. А вот разработка времен пандемии. Лифт со встроенным воздухоочистителем с ультрафиолетовым излучателем. Система убивает микробы и вирусы и показала эффективность против ковида. Такой лифт уже в серийном производстве - для поликлиник и больниц. Но может устанавливаться и в жилых домах.

Щербинский завод - флагман нашего лифтостроения Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Следующий экспонат - как из фантастических фильмов. Лифт, который подключается к системе «умный дом». Подъезжаете вы к своему двору, открываете электронным ключом шлагбаум - а сигнал уже передается дальше. Заходите в подъезд - лифт покорно ждет. И без всякого нажатия кнопок отвозит на ваш этаж. Кнопки, впрочем, есть - на случай, если вам, например, захочется заехать в гости к соседям с другого этажа.

«Умный» лифт мне показали в ответ на вопрос, не скатимся ли мы в каменный век без продвинутых зарубежных производителей.

- У нас много своих разработок. Сейчас собираемся поменять саму платформу - работаем с дизайном, комфортом, плавностью хода. То есть над тем, на что обычный человек больше всего внимания обращает. С точки зрения же грузоподъемности и скоростей перемещения, мы закрываем практически 99% всего российского рынка грузопассажирских лифтов, - говорит Алексей Виндюсов. - Но есть другие вопросы. В основном - экономические.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НЕБОСКРЕБЫ: ПРОБЛЕМА 41-го ЭТАЖА

К поездке в Щербинку я готовилась. Как раз по этой части - где у нас будут «дыры» после ухода зарубежных производителей лифтов и как с этой бедой справляться станем.

- От нас ушли ThyssenKrupp Elevator, Kone… Но из 46 тысяч лифтов, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году, иностранного производства - около 4 тысяч, - обрисовал сложившуюся ситуацию вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. - Еще 6,5 тысячи - белорусские, почти свои. Остальное - отечественное.

Проблемой, по словам лифтового эксперта, был уход Otis, поскольку его завод в Санкт-Петербурге выпускал порядка 6,5 - 7 тысяч лифтов в год. Но Минпромторгу удалось договориться о продаже предприятия российскому бизнесу. Со всеми станками, линиями и технологиями. То есть все, что там выпускалось, будет производиться и дальше.

- Сегмент лифтов со скоростью до 2,5 метра в секунду - это здания до 40 этажей - у нас закрыт полностью, - утверждает Захаров. - Но то, что выше, - это только зарубежные производители. Они у нас и занимали эту нишу - бизнес и элитного жилья, коммерческих зданий высокой этажности.

Производственная мощность завода - 12 тысяч лифтов в год Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Про эту «дыру» уже не написал только ленивый: без подъемников останутся российские небоскребы, поскольку больше негде брать в нужных количествах необходимые для них высокоскоростные лифты.

По словам Алексея Захарова, закрыть «дыру» может параллельный импорт (ввоз продукции без разрешения производителя) и индивидуальные заказы.

А что скажут отечественные производители?

- В разовом порядке, по спецзаказу, в России такое делают, в том числе и на Щербинском лифтостроительном заводе. Но у нас все-таки не страна небоскребов, лифтов со скоростными и высокоскоростными решениями требуется 100 - 150 в год. А любой лифт экономически целесообразен при определенном объеме выпуска. Именно поэтому подобной техникой, требующей особых инженерных решений, в основном занимаются глобальные международные игроки, - объясняет Алексей Виндюсов.

Готовые лифты - в специальной комнате, именуемой шоурумом Фото: Елена АРАКЕЛЯН

МАССОВЫЕ МНОГОЭТАЖКИ: КИТАЙСКАЯ ЖАДНОСТЬ

Ок, спускаемся с небоскребов на землю.

Больше половины (55%) заказов Щербинского завода - фонды капитального ремонта. То есть это те лифты, на которые в наших многоэтажках меняют отслуживших свой век «старичков». Остальное - новостройки и социальный сектор. Больницы, поликлиники, учебные заведения.

- В лифтах для многоэтажек эконом- и комфорт-класса импортных комплектующих - порядка 10%. Для бизнес-класса, где более высокие скорости и другие отделочные материалы, - до 30%. Но ЩЛЗ не был сильно привязан к европейским комплектующим. Мы обходимся китайскими и турецкими поставщиками, поэтому относительно безболезненно пережили ограничения поставок, - говорит Виндюсов.

- Основные сложности - с лебедками, их не было своих в достаточном количестве. И с частотными преобразователями (ставят на лифты без лебедок), их тоже чисто своих не было, делали совместные предприятия, - рассказывает, со своей стороны, Алексей Захаров. - Но уже некоторые предприятия осваивают эту продукцию, и, думаю, в ближайшее время спрос будет покрываться. Поскольку китайские товарищи не преминули воспользоваться ситуацией и повысить цены в два раза - и с удовольствием продать нам то, без чего мы остались. Я бы так сказал: ситуация сложная именно в связи с увеличившейся ценой вопроса.

В Щербинке всерьез думают над производством лифтов, в которых вообще нет ничего заграничного. Потому что производители лифтов уже устали от проблем и роста цен на импорт. Ведь сложности начались еще до санкций, на фоне коронавируса, а сейчас цепочки поставок удлинились еще сильнее, и доставка из Китая подорожала в четыре раза.

- Решения у нас есть, скоро мы их анонсируем, - утверждает Алексей Виндюсов.

В России умеют делать практически любые лифты: хоть для советских многоэтажек, хоть для боярских палат с системой «умный дом». Вот что импортозамещение животворящее делает! Фото: Кадр из фильма

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему падает производство

Если проблемы решаемы, то почему новых лифтов в стране катастрофически не хватает? Причем не только для самых массовых многоэтажек, но и для замены старых лифтов на новые?

Оказывается, порядка 150 тысяч лифтов в России - старше 25 лет.

- У нас была поставлена задача заменить все эти лифты, срок годности которых исчерпан, к середине 2025 года. По программе капремонта - это у нас главный и практически единственный механизм замены старого лифта на новый в обычном жилом доме. Но если посмотреть эти программы, то уже понятно, что с учетом нынешней ситуации примерно половину лифтов не поменяют к означенному сроку, - сообщила «КП» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

- Производственная мощность нашего завода - 12 тысяч лифтов в год (сейчас Щербинка выпускает 8,5 тысячи лифтов. - Ред.), после модернизации сможем выпускать 16 тысяч, - говорит Виндюсов. - А есть еще и другие предприятия. Вопрос в другом - кто заплатит за столько лифтов?

Как поясняет Алексей Захаров, ушедшие зарубежные производители тут ни при чем - они в программе замены лифтов в многоэтажках, построенных в 1980 - 1990-е годы и раньше, никак не участвовали. Беда в том, что лифт для массового жилья за год подорожал на 80%. В прошлом году резко вырос в цене металл, а без него выпускать лифты пока не научились. Плюс нынешняя вздорожавшая доставка. Конечно, производство будет падать - заказчики не могут оплатить лифты. Платежеспособный спрос - вечная наша проблема, разводят руками эксперты.

Об этой проблеме еще с прошлого года говорят застройщики. А с заменой старых лифтов на новые ситуация еще хуже. Если на пальцах, взносы на капремонт собирают с нас. И тратить их надо не только на лифты. Повышать сейчас эти взносы - значит, раздражать граждан, которые и так не понимают, почему зарплаты не растут, а ЖКХ дорожает.

- В 2020 году, в рамках антикоронавирусных мер поддержки, правительство выделило 800 млн рублей на замену лифтов, - говорит Разворотнева. - Но это очень мало, с учетом того, что на каждый лифт надо не меньше 2 - 3 млн рублей. А больше денег пока не дают.

И это уже чисто российская, вечная проблема нашего ЖКХ...