Мифы и правда о странных указах Петра I: «В освещенном зале, возникнув вдруг, духом не падай, телом не дубей, в кипение гостевое со рвением включайся»

Петр Великий издал много распоряжений. Но еще больше ему приписывают. Фото: Репродукция картины «Портрет Петра I», Алексей Антропов, 1770 г.

В этом году в России широко отмечают 350 лет со дня рождения Петра I. По ходу в разных источниках всплывают самые удивительные истории, связанные с первым российским императором. Люди, например, живо обсуждают «странные» указы, будто бы вышедшие из-под пера великого царя-реформатора.

Что тут правда, а что придумано - об этом «КП» поговорила с доктором исторических наук, автором статьи «Петр I» в Большой российской энциклопедии Евгением Анисимовым.

Евгений Анисимовым. Фото: Личный архив

Отношение к гигиене

- Был ли указ о банях?

- В 1704 году создана специальная банная канцелярия в Петербурге. Было решено строить Санкт-Петербург за счет косвенных налогов. А именно: пчелиных, рыбных, Петр даже наложил налог на плоты и проруби. Бабы полоскали белье с плотов и были обязаны за это платить. И та же история с прорубями. Петербург был построен в большой степени за счет таких налогов.

- Банные налоги к чему привели?

- К тому, что многие люди перестали пользоваться банями. Ну не совсем, конечно. Мылись, например, в печах.

После Смуты народ и власть какое-то время казались едины, но впоследствии между ними образовалась пропасть. И конечно, люди не хотели платить налоги. И всяко жульничали. В Петербурге было запрещено пользоваться банями летом и топить печи (дерево требовалось для строительства. - Ред.). И люди по ночам начинали топить. Тогда полиция создала «нюхательную команду». Ее глава, поручик, ходил по улицам и принюхивался к дыму. Если находили, откуда идет дым, граждан серьезно штрафовали.

- А был отдельный указ о мытье? Не петровская ли цитата - «Гостю надлежало мыту быть старательно, без пропускания оных мест»?

- Ха-ха-ха. Этого он не писал. Но Петр действительно очень любил мыться. Не реже раза в неделю. Его традиция чистоплотности отразилась в приведенном вами анекдоте.

- А указ о бритье был?

- Вообще указ о брадобритии у Петра был. И связано это было не только с европейской модой на бритье. Борода для него была символом старины боярской. И резать бороды он начал, понимая силу символов, которые иногда сильнее действий и грозных слов.

А вот брить бороды, даже старообрядцам, император действительно велел. Фото: Wikimedia Commons

- Еще говорят об указе о нарядах: мол, со словами «обряженным вельми, но без лишнего перебору, окромя дам прелестных»?

- В такой формулировке я указа не встречал, но царь вполне мог так говорить. Есть указание Петра, как женщины должны себя вести и одеваться в общественных местах. И в других указах такие пояснения есть. Он стремился приучить русскую женщину к европейским обычаям. И русские женщины это довольно легко и быстро восприняли. Потому что стало больше свободы относительно внешнего вида.

Фейки XVIII века

- Указом о пуговицах Петр будто бы повелел пришивать на обшлаги мундиров пуговицы - чтобы солдаты не вытирали краем рукава рот после еды.

- Это фейковая история. Пуговицы уже были во французском мундире, на камзоле, когда Петр стал царем, и подобные мундиры были приняты и у нас.

- Указом о подошве царь запретил чинить подметки на обуви гвоздями или железными скобами?

- Подобный указ был, вероятно, на самом деле. В Петербурге в то время довольно часто происходили происшествия, взрывы на пороховых мельницах. И там Петром категорически было запрещено ходить в подкованной железом обуви. Причина проста: при ходьбе в такой обуви из-под ног часто вылетали искры, когда задевали о брусчатку. Потому на пороховых предприятиях было предписано ходить в мягких тапочках. Их специально шили. Потом такой запрет распространился шире.

- Указ о появлении в ассамблее: дескать, «в освещенном зале, возникнув вдруг, духом не падай, телом не дубей, округлив руки и не мешкая, в кипение гостевое со рвением включайся».

- У Петра I есть указ об ассамблее, но там нет таких слов. Указ касался чиновников. В нем есть регламент поведения, но про «задубевшее тело» там не сказано.

- Указ царя «о придурковатом и лихом виде подчиненных» - это...

- Вот это точно фальшивка. Так называемый окрест. Распространялся среди чиновников. Это напоминает «письмо турецкому султану». Скорее всего, этот текст «указа» придумали приказные.

- Неужто для дискредитации царя?

- Нет, это такая довольно удачно стилизованная подделка. Под стиль настоящих указов Петра. Тогда были люди, которые внимательно вчитывались в документы и начинали воспроизводить с высоким уровнем стилизации.

Указ о поведении подчиненных на самом деле оказался выдумкой. Не более чем забавным анекдотом. Фото: СОЦСЕТИ

Веселие Руси есть пити?

- Еще вспоминают про якобы указ о питии на флоте. Про то, что если пьяный моряк на берегу упал головой в сторону своего корабля, его прощали, например…

- По флоту указов было немало. Но о четкой регламентации пьянства на флоте - такого документа я лично не знаю. Однако похожая бумага могла появиться, ведь надо помнить, что сам-то Петр был пьяницей. А на флоте по его указу было положено людей регулярно угощать чаркой водки.

- Указ об обращении с пьяными, где указывалось, что «упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам». Был ли он?

- Петр своих гостей спаивал сознательно. Многие его гости страдали от этого. Царь ведь не позволял из-за стола выйти даже в туалет. Для этого в углах делали кучи сена и соломы. Где гости и удовлетворяли свои потребности.

Не надо нам зубы заговаривать!

- А был ли указ о зубах, где царь повелел дамам не чернить, как было принято до него, а отбеливать зубы?

- Может, Петру и не нравились черные зубы, но эту конкретную традицию он ломать не стал. И она оставалась практически весь XVIII век. И при Екатерине Великой еще дамы зубы чернили, что ее поначалу весьма удивляло. Такая традиция была и на Востоке, например, в Японии. И дамы, когда говорили, прикрывали рукою рот - чтобы дьявол не влетел.

А вообще стилистика этих «псевдопетровских указов» говорит об огромном влиянии Петра Алексеевича буквально на все сферы русской жизни. Он ее действительно очень сильно регламентировал. И создавал полицейское государство. Своими действительными указами он как бы говорил народу: прочитайте инструкцию и ничего не выдумывайте, я за вас подумал уже. В этой регламентации Петр видел борьбу с русской безалаберностью.

САНКЦИИ

Не хочешь выполнять – заплати

За ношение бороды: в 1705 г. - 600 рублей (около 850 тысяч нынешних) в год с царедворцев, дворян; 100 рублей с гостей первой статьи (богатых купцов), 60 рублей с прочих купцов и посадских, 30 рублей с прочих горожан. В 1722-м прочим горожанам следовало платить уже 50 рублей (половина штрафа давалась тому, кто привел бородача для наказания).

При неуплате ссылали на работы в Рогервик (Балтийский порт), а на Урале - на местные заводы, небогатых купцов или мещан сажали под караул, насильно брили и выпускали на поруки.

За пьянство: в 1714 г. введена шейная «медаль за пьянство» в виде 8-конечной звезды, весом до 7 кг, носить которую (и дома, и на службе) следовало неделю .

Банный налог (за домашние бани): в 1704 г. 3 рубля с думных людей и первостатейных купцов, по 1 рублю с простых дворян, небогатых купцов и мещан, по 15 копеек с крестьян.