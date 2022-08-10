Сына экс-премьер-министра Дагестана Меджидова осудили за убийство только после ареста его отца

Во время судебных заседаний Меджидов не слишком прятал лицо. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/АГН "Москва"

Трагедия случилась во внутреннем дворе МГИМО в апреле 2018-го. Очевидцами стали несколько студентов: они услышали, как откуда-то сверху раздался короткий вскрик, а через секунду на газон рухнула девушка. Лежала на спине без сознания. Выпала, как потом выяснилось, из аудитории на четвертом этаже. Занятий в этот момент не было - рядом с ней был только ее парень. Он прибежал, когда возле тела уже суетились врачи скорой.

Девушка - 21-летняя Томирис Байсафа, дочка предпринимателя из Казахстана. Парень - 22-летний Муртазали Меджидов, младший (и самый любимый) сын бывшего премьер-министра Дагестана и бизнесмена Мухтара Меджидова. Муртазали уверял, что студентка покончила с собой. Мол, они просто разговаривали, поссорились...

После падения ребра проткнули легкие. Началось сильнейшее внутреннее кровотечение. Врачам пришлось удалить одну почку. Самостоятельно дышать она не могла - подключили к искусственной вентиляции легких. В реанимации НИИ имени Склифосовского она несколько раз приходила в себя, но говорить не могла - только с трудом улыбалась родным. А потом наступило резкое ухудшение. 3 мая 2018-го, после трех недель комы, Томирис Байсафа умерла.

Уголовное дело завели по статье «доведение до самоубийства», но и следователи, и преподаватели университета разводили руками: «К сожалению, это банальный суицид».

У родных и друзей Томирис была другая версия: «Убийцу отмазывают за деньги».

Точку в этом деле поставили лишь через четыре года…

Современная семья

Познакомились они в университете. Томирис поступила на «международные экономические отношения», была среди отличниц. И тут вдруг на втором курсе в группу пришел новый студент. Муртазали на год старше - как выяснилось, до этого он вылетел из-за плохой успеваемости из университета, а теперь восстановился.

Восточная красавица юному дагестанцу сразу приглянулась. И он бросился на абордаж.

- Поначалу он Томирис совсем не понравился. Она - такая тонкая, спокойная девушка. Он - слишком шумный, - рассказывают подружки погибшей. - И уж очень настойчивый. Ухаживал красиво. Приносил шикарные букеты, которые стоили тысяч по двадцать, не меньше. В кафе приглашал.

В итоге Томирис уступила. Молодые люди начали встречаться. Но тут возникла новая проблема. Ревность. Муртазали постоянно устраивал сцены. Мог выйти из себя из-за глупого пустяка - например, если в соцсетях под фоткой Томирис посторонний парень лайк поставит.

Родители вспоминали, что о своем молодом человеке Томирис рассказала не сразу. Отец с матерью, с которыми дочка созванивалась почти каждый день, удивились.

- Мы ей говорили, что ребята с Кавказа женятся только на девушках своей национальности. Такая традиция. Но она не слушала, - вспоминал отец Томирис, бизнесмен Дархан Кожабергенов. - Говорила: у него очень современная семья, без предрассудков.

В столице Муртазали жил в большой квартире с отцом (Меджидов-старший тогда возглавлял крупный завод), старшими братьями и сестрой. Младшему сыну бизнесмен ежемесячно выдавал на расходы 100 тысяч рублей. Но парню частенько этого не хватало - приходилось втайне от отца просить денег еще и у матери. По Москве Муртазали разъезжал на внедорожнике (подарок отца). И несмотря на все надежды семьи, в учебе явно не блистал.

Томирис была очень привлекательной и, на свою беду, привлекла внимание не того... Фото: Личный архив

«Научись понимать мужчину»

Однокурсники говорят: не исключено, если бы не Томирис, Меджидова снова бы вышибли из вуза - она чуть ли не за руку таскала его на пары. Помогала готовить проекты. Только за счет этого и удержался.

В отношениях тоже не все было ладно: то ссорились, то мирились. Девушка считала себя без пяти минут невестой, а Муртазали на все вопросы отвечал уклончиво. По словам подруг, в зимние каникулы в начале 2018-го Томирис наконец приняла решение, что расстается с Меджидовым. Но после выхода на учебу они снова стали общаться. И все вернулось: ссорились, мирились, опять ссорились.

Тем временем приближалась защита диплома. Четвертый курс. Томирис начала присматривать платье на выпускной. 12 апреля, в День космонавтики, у ребят был праздник - годовщина отношений. Но Меджидов не приехал. В переписке ответил, что у него гостит брат. Девушка возмутилась. «Я что, должен возле тебя кружиться весь день? Научись понимать мужчину, а не истерить», - получила в ответ. Выдохнула. Предложила разобраться во всем на следующий день.

13 апреля Муртазали на учебу не явился. Приехал в универ уже днем. Вызвал Томирис и заперся с ней в пустой аудитории, подперев дверь стулом, чтобы никто не мешал. И через несколько минут красавица лежала под окнами МГИМО с переломом позвоночника и основания черепа.

Версия устраивала всех

В течение следующих двух лет Муртазали Меджидов фигурировал в уголовном деле лишь как свидетель. Парень на допросах уверял, что последние дни Томирис пребывала в депрессии, потому что он решил с ней расстаться. А во время разговора она залезла на подоконник, оступилась и упала с высоты 15 метров.

Следователей, судя по всему, версия вполне устраивала. Шли разговоры, что дело вскоре закроют. А дальше началось самое интересное.

7 июля 2020 года арестовали Меджидова-старшего. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Якобы еще в 2012 году, будучи вице-премьером Дагестана (на пост премьер-министра он избран в январе 2013-го и продержался на нем всего полгода), Мухтар Меджидов пролоббировал оборонный заказ одному из дагестанских заводов. Полученную предоплату в 108 млн рублей подконтрольные уже премьеру республики товарищи оперативно вывели через фиктивные схемы (следствие по этому делу еще не закончено).

29 июля 2020-го в Москве внезапно арестовали и Муртазали Меджидова. Ему официально предъявили обвинение в убийстве студентки МГИМО.

Родственники Томирис считали, что между этими событиями есть связь: мол, до этого Меджидов-старший пытался вывести сына из-под уголовного дела, задействовав все свои связи, но как только его арестовали, желающих прикрывать отпрыска экс-чиновника не нашлось.

«Незаметные» детали

Тем не менее ресурсы у семьи явно оставались. В 2021-м Муртазали на процессе защищали сразу несколько адвокатов. И присяжные молодого человека оправдали: вина Меджидова в смерти девушки не доказана. Иски родителей погибшей на 30 млн рублей суд также отклонил. Парня освободили прямо в зале заседаний. Он, улыбаясь, обнимался с родней и друзьями. После этого процессия из внедорожников отправилась отмечать победу.

И это точка в громкой истории? Нет! Через несколько месяцев Мосгорсуд оправдательный приговор отменил - в деле были обнаружены нарушения. Из Никулинского суда, где Меджидова оправдали, материал передали в другой - Измайловский. Там - вновь присяжные и вновь разбор деталей, экспертиз. Теперь (внезапно!) обратили на себя внимание нестыковки, которые раньше игнорировались.

- Например, по словам Меджидова, девушка сорвалась лицом вперед. Но по факту, как известно, упала на спину, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Эксперты утверждали, что при таких вводных упасть на спину, перевернувшись в воздухе, невозможно. Получается, она изначально падала спиной вперед, и это противоречит показаниям Меджидова. Также эксперты провели расчеты по расстоянию от места падения тела до стены здания (правее от оконного проема) и доказали, что девушке кто-то придал дополнительное ускорение. То есть вытолкнул из окна. Еще в уголовном деле есть результаты одного следственного эксперимента. Статистка надела юбку, в которой выпала Томирис. Оказалось, в ней невозможно закинуть ногу на подоконник.

Почему на те же самые детали никто не обращал внимания на первом суде? Вопрос риторический.

В суде зачитали показания одной из студенток, которая стояла неподалеку от аудитории, где закрылись Муртазали и Томирис, и слышала высокий голос девушки:

«Она говорила взволнованно: «Зачем ты так со мной? Не трогай меня!» Через несколько минут она стала кричать: «Не бей меня!» Потом раздался грохот падающих стульев…»

ЧТО В ИТОГЕ

Новый приговор: виновен!

Присяжные вынесли вердикт: виновен. А судья приговорил Меджидова-младшего к 13 годам колонии строгого режима.

Родные погибшей девушки уверены, что без их писем и жалоб на протяжении этих лет (писали главе СК Бастрыкину, президенту Казахстана Токаеву, в прокуратуру, уполномоченному по правам человека) убийца так и остался бы на свободе.

После приговора Муртазали снова улыбался. Но это, возможно, было уже нервное.

Хотя и это еще не точка. Адвокаты Муртазали Меджидова пытаются оспорить приговор. Слово за Мосгорсудом. Как сказала мать Томирис, прощения у ее семьи сын бывшего дагестанского премьера так и не попросил.