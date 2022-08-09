Путин рассказал, какая музыка стала гимном блокадного Ленинграда

Владимир Путин во время видеобращения к участникам концерта "Ленинградская симфония на берегах Невы" в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин обратился к участникам и зрителям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы», который сегодня проходит на Васильевском острове.

- Ровно 80 лет назад – 9 августа 1942 года – состоялась самая главная премьера этого гениального произведения (Седьмой, «Ленинградской» симфонии Шостаковича» - Ред.). К тому времени оно уже прозвучало и в Советском Союзе, и за рубежом, но всё это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде, - рассказал президент.

- Дата премьеры была назначена на тот день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал. И как гимн мужеству и стойкости Ленинграда здесь зазвучала грандиозная музыка. Она воспевала подвиг людей, ту твердыню народного духа, которая была мощнейшим оружием Великой Отечественной войны, - добавил он.

Путин напомнил, что «музыкальные темы» симфонии «пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби».

- Но было в них главное – поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости, - рассказал российский лидер.

По случаю 80-летней годовщины ленинградской премьеры, произведение Шостаковича исполнил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.