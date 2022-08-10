«Дружба» врозь: Сразу три европейские страны могут остаться без нефти

Фото: REUTERS

Венгрия, Словакия и Чехия заинтересованы в возобновлении работы южной ветки нефтепровода «Дружба». В противном случае запасы углеводорода на нефтеперерабатывающих заводах могут закончиться в течение недели.

Прокачку российского черного золота остановила «Укртранснафта», которая из-за европейских санкций не смогла оплатить транзит.

– При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», – разъяснил ситуацию пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

По условиям контракта, «Укртранснафта» прокачивает нефть на условиях полной предоплаты, но сделать платеж из-за санкций невозможно.

Южная ветка нефтепровода «питает» Словакию, Чехию и Венгрию, причем последняя даже готова взять на себя обязательства по оплате транзита через территорию Украины, но пока странам ЕС не удается обойти собственные санкции.

Впрочем, Брюссель отнюдь не спешит разруливать ситуацию, поскольку именно Венгрия ранее настаивала на исключении поставок о нефтепроводу из общеевропейских санкций.

Таким образом, ЕС пытается убить сразу двух зайцев: снизить доходы России от торговли нефтью и наказать Венгрию, правительство которой не хочет шагать в едином европейском строю на санкционную войну с Москвой. Ну а Чехия и Словакия, образно говоря, просто под руку попались – кто же им виноват, что они получают нефть по той же ветке, что и мятежная Венгрия? В Европе за все надо платить, даже за соседство.