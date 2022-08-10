Алтайский край и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая активизируют торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество

Фото: Антон ФЕДОТОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Председатель Народного Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Эркин Тунияз в ходе онлайн-переговоров обсудили направления развития двусторонних связей.

СОПРЯЖЕНИЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОЯСОМ ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Основной взаимодействия Алтайского края с Синьцзян-Уйгурским автономным районом является Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное в 1999 году. Для Алтайского края Китайская Народная Республика является одним из ключевых торгово-экономических партнеров. По объему товарооборота Китай занимает 1-е место среди стран дальнего зарубежья и 2-е место среди всех стран-внешнеторговых партнеров региона. Основными алтайскими товарами, поставляемыми на китайский рынок, остаются продукция агропромышленного комплекса, кокс из каменного угля и пиломатериалы. Из Китая в край импортируются различные машины и оборудование, химическая продукция, сельхозтехника. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономических и гуманитарных связей.

Важным направлением работы является сотрудничество в рамках Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай», который стал эффективной площадкой для развития межрегионального сотрудничества. Руководством Российской Федерации и Китайской Народной Республики поставлена стратегическая цель по сопряжению Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. В транспортно-логистической сфере инициировано несколько крупных инфраструктурных проектов, в которых Синьцзян-Уйгурскому автономному району отведена роль крупнейшего экономического хаба в Центральной Азии.

НОВЫЙ МАРШРУТ

Фото: Антон ФЕДОТОВ

По словам Виктора Томенко, Алтайский край, как крупный индустриально-аграрный регион с устойчивой диверсифицированной экономикой готов нарастить экспорт разнообразной товарной номенклатуры. Речь идет о пищевых продуктах и промышленных товарах, в том числе поставке вагонов, котлов, дизельных двигателей, электрооборудования, химической и другой продукции. В настоящее время экспортно-импортные операции Алтайского края с Китаем осуществляются по Транссибирской железнодорожной дороге через Забайкальский край. Власти Алтайского края рассчитывают на использование альтернативных путей доставки продукции до Синьцзян-Уйгурского автономного района, чтобы значительно снизить логистические издержки.

«По инициативе Правительства Алтайского края в апреле текущего года была организована экспедиция в Западную Монголию по маршруту АН-4 (Asian Highways-4) на участке «Ташанта-Такешикан» с участием представителей транспортных компаний. По результатам экспедиции подтверждено высокое качество дорожного полотна и наличие необходимой инфраструктуры. Предлагаю Вам, уважаемый господин Тунияз, совместно содействовать скорейшему открытию указанного участка транзитного маршрута АН-4 (Asian Highways-4). Считаю, что это позволит значительно активизировать торгово-экономическое взаимодействие между Алтайским краем и Синьцзяном, и будет способствовать увеличению объемов товарооборота между нашими регионами. Представители бизнес-кругов нашего края, в том числе крупные компании-перевозчики, уже подтвердили свою заинтересованность и готовность к использованию этого нового маршрута», - отметил Виктор Томенко.

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

Стороны рассмотрели и вопросы взаимодействия на уровне муниципалитетов Алтайского края и СУАР. В настоящее время заключены соглашения о побратимских связях между городами Барнаулом, Новоалтайском, Рубцовском и территориями Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Итогом состоявшегося диалога стала договоренность о продолжении двусторонних контактов по всем затронутым направлениям, в том числе в таких сферах, как образование, сельское хозяйство, культура, туризм, здравоохранение. Председатель Народного Правительства СУАР Эркин Тунияз пригласил представителей Алтайского края принять участие в 7-ой выставке «ЭКСПО Китай-Евразия», которая в конце августа пройдет в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района городе Урумчи.

Добавим, что Asian Highways (Азиатские автомагистрали) представляет собой развитую сеть автодорог, общей протяженностью 141 тыс. км, и соединяющую 32 азиатские страны. На территории России участок АН-4 от Новосибирска до границы с Монголией (Ташанта) полностью совпадает с федеральной трассой М-52. Протяженность маршрута Барнаул – МАПП «Ташанта» (Российская Федерация) – Уланбайшинт – Баян-Ульгий – Ховд – МАПП «Ярантай» (Монголия) – МАПП «Такешикан» (КНР) составляет 1520 км.