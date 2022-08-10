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Лица труда10 августа 2022 11:18

С мужчинами на равных – и в труде, и в зарплате

Стало известно, что Минтруд разрабатывает национальную стратегию, которая поддержит интересы работающих женщин
Новый документ призван помочь россиянкам в преодолении профессиональной сегрегации и в целом повысить конкурентоспособность женщин на рынке труда.

Новый документ призван помочь россиянкам в преодолении профессиональной сегрегации и в целом повысить конкурентоспособность женщин на рынке труда.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый документ призван помочь россиянкам в преодолении профессиональной сегрегации и в целом повысить конкурентоспособность женщин на рынке труда.

Не секрет, что женщины, работая наравне с мужчинами, часто надолго «застревают» на одной и той же позиции и не продвигаются по службе. Так работает негласная система «стеклянного потолка» (невидимые границы, обозначающие искусственный предел профессионального роста) и «липкого пола» (когда женщина «увязает» на одном месте). Кроме того, неофициальной дискриминации подвергаются и женщины старше 45 лет, а также матери, имеющие несовершеннолетних детей.

Интересно, что, по данным Росстата, зарплата женщин в России в 2021 году составляла в среднем лишь 72,5% от зарплаты мужчин. Наиболее близки женские и мужские заработки лишь в сфере образования – 98,1%.

Минтруд указывает на необходимость пересмотра существующего положения вещей в обществе в пользу женщин.

Стратегия будет предполагать интеграцию россиянок разного возраста и социального статуса в социальную и производственную жизнь, а также заботу об их здоровье. Матери смогут работать дистанционно. А пожилым хотят предложить систему долговременного ухода и программы, направленные на предупреждение преждевременного старения и гериатрических синдромов (старческой астении, падений, саркопении, остеопороза, когнитивных расстройств и т. д.).

Лица труда: Новости