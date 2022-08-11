Убедись, что ты здоров: проверяем родинки, чтобы защититься от меланомы

Проверьте родинку, чтобы убедиться, что вы в безопасности.

Какое обследование позволяет надежнее всего определить, не опасны ли образования на коже, и как часто нужно проверяться - разбираемся с врачом-дерматовенерологом, врачом-микологом «СМ-Клиника» Маргаритой Спиваковой.

Конец лета и бархатный сезон - самое время проверить состояние своих родинок. Нет ли неблагоприятных изменений после солнечных ванн? Не появились ли новые подозрительные образования на коже? Во всем мире и в нашей стране с каждым годом фиксируется все больше случаев меланомы, предупреждают врачи-онкологи. Эта разновидность рака кожи относится к числу самых агрессивных, быстроразвивающихся опухолей. Но если вовремя распознать, диагностировать ее на ранней стадии, то шансы на успешное лечение очень высоки, обнадеживают медики.

Врач-дерматовенеролог, врач-миколог «СМ-Клиника» Маргарита Спивакова

БУДЬ В КУРСЕ

Семь причин проверить свои родинки

1. Загорая этим летом и ранее, вы не соблюдали медицинские рекомендации по защите от опасного ультрафиолетового излучения: не применяли солнцезащитный крем, находились на солнцепеке в самые опасные часы (с 12 до 16), обгорали.

2. У вас на теле большое количество родинок: в районе 50 или более. В таких случаях повышается риск, что среди обилия безопасных образований на коже окажется «переродившаяся» родинка со злокачественным потенциалом.

3. У вас есть родинки размером более 1,5 см.

4. Родинки расположены в таких местах, где часто травмируются (на спине, на ногах и т. д.)

5. Среди ваших родственников есть пациенты с онкологическими заболеваниями кожи.

6. Вы заметили, что какая-либо из родинок стала асимметричной, неправильной формы. Или края родинки стали неровными, волнообразными.

7. Появились какие-нибудь еще изменения родинок на теле: увеличение размера, потемнение или осветление и т. п.

ВАЖНО

В Клинических рекомендациях «Меланома кожи и слизистых оболочек», утвержденных Минздравом России, говорится, что осматривать кожные покровы для определения состояния родинок следует не реже одного раза в 3 - 6 месяцев. В пределах такого интервала более часто - раз в 3 месяца - рекомендуются осмотры тем, у кого на теле 100 и более родинок.

Из чего состоят родинки и как избежать главных факторов риска

Медицинское название родинки - невус. Это доброкачественное новообразование кожи. Родинка состоит из пигментных клеток меланоцитов. Они вырабатывают красящий пигмент меланин - именно благодаря ему наша кожа темнеет при загаре. Невус - скопление меланоцитов.

По научным данным, количество родинок на нашем теле зависит, во-первых, от наследственности. И, во-вторых, от длительности пребывания на солнце - под воздействием его лучей количество невусов, как правило, увеличивается.

Главный фактор, который способствует перерождению родинки в злокачественное новообразование, - повреждение кожи ультрафиолетовым излучением, то есть солнечные ожоги. Самым опасным считается облучение в соляриях. Врачи-онкологи советуют полностью отказаться от их посещения. А загорая на пляже, соблюдать главные правила безопасности: использовать солнцезащитные кремы и принимать солнечные ванны до 11 утра либо после 16 - 17 часов.

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Как проверить родинку, чтобы убедиться, что ты в безопасности

Для профилактической проверки своих родинок либо в случае появления подозрительных изменений (см. выше) нужно обратиться к врачу-дерматологу. Он проводит тщательный осмотр кожных покровов.

Если какие-то образования на теле вызывают сомнения, применяется дерматоскопия. Это безболезненное обследование, при котором врач изучает родинки и другие образования на коже при помощи специального прибора с многократным увеличением. Дерматоскоп позволяет отличать безобидные невусы и выявлять меланому на ранних стадиях.

После проверки доктор делает заключение о том, что родинки не вызывают беспокойства. Либо указывает образования, которые могут быть потенциально опасны, и рассказывает, как часто нужно за ними наблюдать.

При выявлении признаков меланомы проводится дополнительное обследование для подтверждения диагноза и назначается лечение.

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