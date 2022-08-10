«Меня уже не ничем напугаешь»: звезда «Нереалити» впервые рассказала о страшной драме

Актриса Ольга Дибцева призналась, что сбежала в Москву, чтобы избежать трагедии Фото: Борис КУДРЯВОВ

На канале ТНТ продолжается показ сериала «Нереалити» с Ольгой Дибцевой в главной роли. Это трагикомедия о бывшей участнице шоу «Дом-2», которой в зените славы пришлось покинуть проект и вернуться в родной городок, где на нее буквально показывают пальцем, не без оснований считают девушкой нетяжелого поведения и где растет ее дочь. Весной сериал показали на онлайн-платформах и он, что называется, прогремел. Для Ольги Дибцевой, которую широкая публика знала по комедии «Холоп», новая роль стала знаковой, раскрывшей драматические грани ее таланта и обеспечившей ей место в галерее актрис, создавших наиболее яркие образы современных женщин.

Рассуждая в интервью о своей героине Рите, Дибцева призналась, что тоже довольно поздно пришла к осознанию себя как личности. Актриса впервые рассказала, почему бросила родной Санкт-Петербург и буквально сбежала в Москву поступать во ВГИК. Ольга не раскрывает деталей, но дает понять, что пережила в Питере страшную драму, разделившую всю ее жизнь на «до» и «после».

«Меня уже ничем не напугаешь. Мой переезд в Москву был связан с не очень хорошими событиями. Я бежала от страшных историй, - говорит актриса в интервью «Телепрограмме», - Не знаю, что бы со мной было, если бы я тогда осталась в Петербурге. Я горжусь, что выбрала себя и пошла наперекор всем. Это очень важное решение в жизни для каждого человека - в какой-то момент он должен выбрать себя. Какую-то цену придется за это заплатить, но без этого выбора не будет тебя реализованного, счастливого. Можно погибнуть духовно, если этого не сделать. Я не жалею ни о чем, но тогда мне было очень трудно».

В актерских кругах считают, что в прошлом у Дибцевой болезненный роман с мужчиной, который угрожал ей расправой. Физического насилия удалось избежать, а с душевными травмами вышло сложнее: актриса не раз рассказывала, что много лет посещала психотерапевта. Как известно, сейчас Ольга Дибцева счастлива в браке с IT-специалистом Романом, супруги воспитывают дочь Серафиму. Познакомились они… у психотерапевта, клиентами которого были. Карьера Дибцевой на пике: она много снимается и снимает сама, получив еще и режиссерское образование.