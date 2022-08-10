Тьма из Киева против русского православия

Президент (пока еще) Украины в прошлом году своим указом совместил День Крещения Руси с новым праздником - Днем украинской государственности, явно желая тем самым приватизировать уже и веру, оставить ее в исключительной собственности Киева, а клятым москалям показать тем же самым решением дулю.

У современного Киева православие - это пунктик, один из многочисленных комплексов неполноценности, когда на Украине, сравнивая Киев с Москвой, не могут не понимать, что их «против наших не пляшут». Как в отношении государства, так и страны и веры. Потому-то всю современную историю Украины ее сотрясают расколы, дележка приходов и верующих и, главное, церковной собственности. Но поистине гигантский масштаб этот процесс принял после победы майдана в Киеве и прихода к власти нынешних украинских нацистов.

Провокации против священников канонической православной конфессии, захваты храмов, избиения служителей Божьих и их помощников, давление на настоятелей и иерархов. Рейдерские захваты - все это исчисляется десятками примеров. Были случаи, когда православных священников на Украине и убивали. В прямом смысле - за веру православную. И совершали эти убийства, которые никем до сих пор не расследованы, самые отмороженные из ультраправых украинских нацистов.

Борьба против канонической православной конфессии приняла характер торжествующего на развалинах сатанинского погрома. И это не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле. Как все видели, когда украинские вояки сдавались в плен, у многих из них тела разрисованы татуировками с изображениями не только Гитлера, рун СС и прочей нацистской символики, но и изображениями дьявола в его различных ипостасях. А в оставленных ими при бегстве казармах и «располагах» наши солдаты находили предметы, которые используются в службах в сатанинских обрядах.

И стоит ли тогда удивляться, что эти самые настоящие слуги Сатаны и Зеленского сжигают православные храмы. Они этим занимались и до начала российской спецоперации, но после ее начала все это приобрело характер самого настоящего бедствия. Сгорели храмы в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке. Причем местные жители, рассказывая, как вэсэушники сжигали

и взрывали храмы в Лисичанске, особо отметили, что уничтожали только православные. А при отступлении из Святогорска укронацисты-сатанисты сожгли, расстреляв зажигательными пулями из крупнокалиберного пулемета, православный скит Всех Святых Земли Русской, построенный в традициях русского деревянного зодчества.

И именно потому, что «Тьма окутала» Киев, он борется против России, Русского мира, против Света православия. Именно поэтому Зеленский объявил День Крещения Руси Днем украинской государственности, чтобы заместить и вытеснить православный праздник из сознания украинцев.