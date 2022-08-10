Тайная личная жизнь Барановской, Варнавы, Лорак и Рагозиной: с кем теперь живут звезды

На этой неделе 46-летняя Наталья Рагозина вышла замуж, а уже на следующей станет мамой второй раз

Этим летом звезды старательно скрывают личную жизнь от публики. Из соцсетей исчезли отчеты о вечеринках, а на редкие мероприятия многие теперь ходят по одиночке – не хотят обсуждения. Несмотря на мнимое затишье, на самом деле в личной жизни знаменитостей бушуют страсти.

Лорак вернулась к мужу

43-летняя Ани Лорак давно перебралась в Москву, и много лет зарабатывает в России. Певица регулярно объезжала страну с гастрольными турами, выступала на частных мероприятиях. У Каролины (настоящее имя певицы) украинское гражданство, и последние полгода она безмолвствует – отменила все выступления, ушла из соцсетей. Каролина поддерживает ради единственной дочери дружеские отношения с ее отцом, своим экс-мужем Муратом Налчаджиоглу. По слухам летом певица с ребенком уехала отдыхать на родину мужа – в Турцию.

Поклонники надеются, что Лорак воссоединится с мужем Муратом. Пара вместе воспитывает дочь. Сейчас все вместе на родине Мурата в Турции

А гражданский муж Лорак укатил в другом направлении. Последние три года певица строила отношения с продюсером Егором Глебом, который младше ее на 14 лет. Егор родом из Киева, но последние годы строил карьеру в Москве. Как рассказала экс-жена мужчины, еще весной он переехал в США. Коллеги говорят, что Лорак и Егор Глеб приняли решение расстаться. Певица прислушалась к советам бывшего мужа и улетела с дочкой к нему в Турцию: о возобновлении отношений речи пока не идет, исключительно крепкая дружба. Лорак бросила мужа из-за его измен. Хотя поклонники певицы надеются на воссоединение пары.

Ани Лорак бросила продюсера Егора Глеба

Статус Барановской – все очень сложно

Жизнь 37-летней телеведущей Юлии Барановской круто изменилась после того, как Ксения Собчак решила раскрыть секрет Полишинеля шоу-бизнеса на многомиллионную аудиторию. В эфире «Вечернего Урганта» Собчак семь месяцев назад сообщила: Лепс встречается с Барановской. К тому моменту законная супруга Григория Викторовича уже оформила с ним развод после 20 лет брака. Однако тут же разошлись слухи: мол супруга артиста не выдержала именно этой его интрижки, вот и подала на развод. Пикантность ситуации добавлял тот факт, что публика много лет сочувствовала многодетной Барановской, которой изменял футболист-миллионер Аршавин.

Юлия Барановская вынуждена заявлять: в ее жизни больше нет любимого мужчина. А на самом деле — все не совсем так

А теперь обманутой оказалась жена Лепса, которая родила ему троих детей. Григорий Викторович вину перед супругой признавал публично, естественно, не называя имен виновниц развода. Компания по восстановлению репутации Барановской растянулась на долгие месяцы. Слова Собчак вырезали из записи программы на официальном YouTube канале «Вечернего Урганта». Лепс для соцсетей снимался с барышнями-красавицами, дабы переключить внимание публики, а в интервью говорил, что одинок. Барановская недавно даже видео для соцсетей записала: «На вопрос: есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно – нет». Обычно в подобных случаях звезды предъявляют «липового» спутника или спутницу. Но тут этого не случилось. Говорили, что из-за накала страстей вокруг имени Барановской, пара в начале лета рассталась по инициативе музыканта. Если на банкете по поводу 60-летия Барановской не было (там присутствовала семья артиста), то юбилейный концерт в «Лужниках» она посещала. Возможно, что «милые бранятся только тешатся»? А вот коллеги отвечают: Лепс и Барановская просто друзья. В этих сложных отношениях без Ксении Собчак не разобраться.

Григорий Лепс провел отпуск в Италии с экс-женой Анной и детьми

Точно известно одно: Лепс хочет вернуться в семью, а пока крепко дружит с женой – вот недавно провел на курорте с Анной и детьми часть летнего отпуска. В воссоединение семьи верит и мама уважаемого музыканта Натэлла Лепсверидзе – рассказала об этом в докфильме к юбилею сына: «Он переживает, он же ее любит. И она его любит… Да пройдет все это. Говорю - Анечка, все это пройдет…» Сам Григорий Викторович на прощение Анны почти не рассчитывает, но постоянно осыпает комплиментами мать своих детей и просто красивую женщину.

Варнаве изменили

37-летняя артистка Екатерина Варнава и 30-летний режиссер и сценарист Александр Молочников прожили в гражданском браке два года. А в конце этого лета Варнава поехала отдыхать в Турцию с друзьями. Перед отпуском на закрытые вечеринки звездных друзей также являлась одна. В июле Екатерина очистила соцсети от изображений гражданского мужа. Светские сплетники предположили сначала: поссорились из-за разных политических взглядов, но любовники с конца февраля «пели в унисон» – при этом никто их не запрещает и не отменяет. Но вскоре появились свежие слухи из-за театрального закулисья: якобы Молочников изменил Варнаве с молоденькой актрисой, из-за чего пришлось собрать чемоданы и съехать от Катерины. Простит ли Варнава молодого возлюбленного – узнаем позже. Скорее всего, когда страсти утихнут ребята договорятся как подавать свою разлуку или воссоединение. Ведь казалось, что эти отношения всерьез - Екатерина откровенничала о гражданском муже Молочникове: «Я вижу себя матерью его детей. Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается».

Варнава выставила Молочникова из-за измены

При этом Варнава осталась играть в спектаклях экс-возлюбленного. В августе Молочников везет свой спектакль «Платонов болит» на гастроли в Питер – три дня постановка будет идти в Александрийском театре. С конца августа постановка – на сцене Театра на Малой Бронной. Варнава выйдет на сцену. Напомним, что пара закрутила роман весной 2020 года после знакомства на совместных съемках телешоу для канала «Россия» «Танцы со звездами». Вскоре Александр Молочников выдал Екатерине Варнаве роль в спектакле «Бульба. Пир» - так звезда юмористического шоу стала драматической артисткой.

Кто еще?

Актриса Настасья Самбурская бросила успешного стоматолога-ортопеда и владельца собственной клинике Глеба Пекли. Телеведущая Ксения Бородина бросила не очень успешного бизнесмена Трофима Симищенко, кстати, бывшего друга своего бывшего второго мужа.

Эмин Агаларов сошелся с женой

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов два года назад сообщил о расставании с моделью Аленой Гавриловой. Пара осталась в дружеских отношениях, так как Эмин и Алена вместе воспитывали дочь. Сейчас их Афине два с половиной года. Этим летом 42-летний Эмин рассказал о воссоединении с Гавриловой: «Это правда. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал». У Эмина отличные отношения и с бывшей супругой Лейлой Алиевой (дочерью президента Азербайджана), которая подарила ему двух сыновей Али и Микаила. Эмин рассказал: «Это большой плюс для всех. Недавно мы ездили отдыхать. Была и Алена, и первая супруга моя, и все дети мои. Все друг с другом общаются. Супруги даже общаются без меня между собой. У всех достаточно дружные отношения и в контексте детей для меня это всегда было важно». Вот такая большая дружная семья.

Эмин Агаларов воссоединился с Аленой Гавриловой

Малафеев вернулся в семью

43-летний экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев давно уже занят бизнесом, а в прошлом году ради развлечения стал звездой реалити-шоу. На съемках проекта «Звезды в Африке» он вел разговоры о сексе с участницами, был весьма раскрепощен и стал победителем. Вернувшись со съемок, Вячеслав Малафеев неожиданно разъехался по разным домам с женой. Малафеев и его жена Екатерина воспитывают общего сына и двух детей от предыдущего брака Вячеслава (его первая супруга разбилась а автокатастрофе). Вячеслав и Екатерина готовились к разводу, но вдруг неожиданно помирились и съехались. Екатерина сообщила, что они с мужем отложили развод и дали своим отношениям еще один шанс: «С декабря наши отношения были на паузе. Много интересного в этот период происходило от любви до ненависти. Все как в романах пишут. Какое-то время вообще не общались. Исключительно по работе и детям. В мае я вернулась домой, пока идет ремонт в моей квартире без мыслей изменить что-то в наших отношениях. План был на полтора месяца, а дальше уже топить до конца, развод со всеми вытекающими… Но что-то пошло не по плану. Сейчас мы живем и наслаждаемся жизнью каждый день. Что будет дальше? Безумная любовь, развод или венчание? Я больше не загадываю. Все будет зависеть от многих вещей и, конечно, нашего желания, насколько мы захотим идти на встречу друг к другу. Мы трансформировались и отношения тоже. Вместе нам хорошо… А что будет дальше, жизнь покажет…»

Вячеслав Малафеев отложил развод. С женой Екатериной они воспитывают троих детей

Рагозина вышла замуж

На этой неделе в российском консульстве в Израиле зарегистрировала брак 46-летняя абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина. Спортсменка сообщила: «В консульстве России нас встретили тепло. Посол России Дмитрий Анатольевич с супругой Ольгой Евгеньевной были свидетелями у нас! Душевно нас поздравили. Мы с мужем счастливы». Вот только лицо супруга на свадебных фото Рагозина пока скрывает, но обещает скоро рассказать, кто ее избранник. Видимо сразу после родов. Наталья в августе второй раз станет мамой – ждет дочку, беременность проходит легко. Спортсменка говорит, что очень счастлива со своим избранником. По слухам рядом с ней – успешный бизнесмен и очень заботливый любящий мужчина. Всю беременность Рагозина провела у моря в Израиле, рожать будет в Тель-Авиве. Кстати, первого ребенка Наташа родила в 24 года в городе Чебоксары, сейчас ее сын служит в армии.