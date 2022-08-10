Крайне несимпатичное существо сразу стало обрастать мифами и легендами Фото: Shutterstock

Огромный, рогатый, оранжевый – необычные слизняки длиной до 10-12 см в Москве появились несколько лет назад. Никто в точности не знает, откуда. Может, с фруктами завезли, может, с посадочным материалом. Пришельцу у нас понравилось, и он остался. А с учетом того, что рогатый гермафродит способен породить до 400 таких же, как он, число слизней заметно выросло. Особенно ему понравились места, за которыми ухаживают люди, ведь там есть чем поживиться:

- Мы надеялись, что зимой у них перемерзнут кладки яиц, но, видимо, слизни сумели найти достаточно теплые места для зимовки. Поэтому их популяция разрастается: если раньше в Москве были 2-3 точки, где мы их обнаруживали, то сейчас они заполонили особо охраняемые природные территории. Например, в Аптекарском огороде пришлось целую программу проводить по их сбору и уничтожению, - рассказал корреспонденту kp.ru председатель Московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Крайне несимпатичное существо сразу стало обрастать мифами и легендами: мол, ядовит и опасен не только для животных, но и для людей. На Западе против него есть чудо-средство, а нам с захватчиком бороться нечем. Однако не так страшен слизень, как его малюют. Развенчивать мифы нам помогли эксперты.

ВОВСЕ НЕ ИСПАНЕЦ

Перво-наперво, вредитель, по словам экспертов, - не испанец, а португалец по происхождению. Обитал на Пиренейском полуострове, откуда отправился странствовать по миру и сейчас вредит растениям не только в Европе, но и в России, а также, по некоторым сообщениям, - в Канаде и Мексике.

- Мир сейчас настолько взаимопроникаем, что половина сорняков у вас на даче, если разобраться, - американские или мексиканские. Как и большинство вредителей и болезней. Они уже не пришельцы, а интернационалы. Как колорадский жук, который на самом деле из Мексики, - объясняет Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов и общероссийской общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши 6 соток». – В свою очередь, Америка тоже страдает от наших сорняков: все холмы Лос-Анджелеса, к примеру, заросли русской сурепкой. Но если у нас она вырастает на 20-30 см, то там – до 2,5 метров в высоту.

ОПАСЕН, НО НЕ ЯДОВИТ

Чем опасен оранжевый слизень? Своей всеядностью. Если съест ядовитое растение, ничего ему не будет. А вот тому, кто съест после этого вредителя, придется несладко. Может быть, поэтому русские птицы, ежики и ящерицы с подозрением поглядывают на рогатого монстра и не спешат его истреблять: мол, кто знает, чем он перед этим закусил?

- Для человека эти вредители опасны тем, что на своей слизи могут переносить личинки глистов, паразитов и инфекции. Они же живут в основном в антисанитарных условиях, а потому могут быть разносчиками серьезных заболеваний. Плюс возможна индивидуальная непереносимость слизи, - рассказывает Элмурод Расулмухамедов. – Поэтому голыми руками трогать его не нужно.

Тем не менее, если вдруг кто-то потрогал слизня без перчаток, то достаточно просто помыть руки. Схема проста и эффективна.

ШЕСТЬ СПОСОБОВ БОРЬБЫ СО СЛИЗНЯМИ

Легко и просто избавиться от слизней, как и от любых других вредителей, не получится. Нужен комплекс мероприятий, причем регулярных. К примеру, в жару слизней традиционно становится меньше, а в дожди, когда все вокруг влажное, – больше. Поэтому потребуются дополнительные усилия, а может, и одновременное применение разных методов. О самых действенных читателям kp.ru рассказал Андрей Туманов.

Вариант 1: ручной сбор. Днем в сухую погоду найти слизней вряд ли удастся, они вылезают при высокой влажности. Но можно сделать для них ловушку: выкопать ямку и прикрыть ее шифером, фанеркой или листом лопуха, чтобы они туда заползали. Можно еще вкопать туда консервную банку для поддержания влажности. А если добавить туда пива, то запах привлечет еще больше слизней, которые станут вашей легкой добычей. Дальше вредителей можно собирать и давить или бросать в ведро с соленой водой, которая их обезвоживает и убивает.

Вариант 2: заграждения. Ни один слизень не проползет через дорожку обычной печной золы, потому что он моментально теряет слизь. Конечно, никто не будет засыпать садовый участок золой. Но сделать ограждения, скажем, вокруг капусты, которую так любят вредители, - вполне реально. Вместо золы можно использовать красный перец или доломитовую муку.

Вариант 3: химикаты. Как правило, против слизней применяют отравленные приманки с метальдегидом. Проблема в том, что он опасен не только для слизней, но и для кошек, собак, а также человека. Поэтому тут нужно соблюдать меры предосторожности: работать в перчатках, прикрывать от дождя, чтобы приманка не размокла, ставить ее так, чтобы не поклевали птицы и не лизнули домашние питомцы.

Вариант 4: уничтожение сорняков. Слизням нужно подходящее место для размножения – сорняки и нескошенная трава. Если их нет и участок ухоженный, то и вредителям неоткуда взяться. Если только по соседству нет заросшего бурьяном участка – тогда они будут плодиться там, а питаться у вас.

Вариант 5: избавиться от сырости. Если вы свой участок три раза в день заливаете водой, то слизням там будет комфортно. Напротив, если поверхность почвы будет сухой, а полив вы организуете либо капельный, либо исключительно в ямки с посадками, то слизням сложнее выжить на вашем участке.

Вариант 6: ночная охота на живца. Все слизни – каннибалы. Сожрать своего брата – больного или раздавленного – им вкуснее, чем все ваши капуста и свекла вместе взятые. Поэтому, если в семье есть «охотник», то можно дать ему фонарик и выпустить его ночью на дорожку давить слизней. На одного раздавленного ночью слизня приползут еще три. И так далее. «Развлечение» будет обеспечено на всю ночь.

Андрей Туманов подводит итог:

- «Испанский» рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня. С одной стороны, это хорошо, с другой – это нарушение пищевых цепочек. Но рано или поздно враги в естественной среде найдутся и у этого слизня, не надо делать из него какое-то пугало. Более того, когда популяция вырастает до критических размеров, природа сама включает механизмы ее регуляции: даже если не животные и птицы начнут его истреблять, слизень сам начнет болеть какими-то вирусными, бактериальными заболеваниями. И все придет в равновесие.

КТО ЕЩЕ ДОСТАЕТ ОГОРОДНИКОВ

Московским дачникам не впервой отражать атаки заморских интервентов. Чего стоит одна только виноградная улитка! Вообще-то у французов это – деликатес. Но оказалось, что в живой природе Москвы и Подмосковья улитки, которые смогли приспособиться к русской зиме, - весьма прожорливы. На огородах они не ограничиваются поеданием только винограда. Улитки распробовали и капусту, и зелень, и цветы. А потому огородники начали их истреблять. Кстати, по той же схеме, что и слизней.

Еще непрошенный гость садов и огородов – американская белая бабочка. Как вы понимаете, сама бабочка не опасна, но ее гусеницы способны объесть листья с дерева подчистую. С учетом того, что одно насекомое откладывает примерно 1000 яиц, проблема эта весьма серьезная. «Понаехавшая» любит яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и многие другие деревья, которых на дачах – пруд пруди. Избавляться от такого вторжения соседям обычно приходится сообща – как «химией», так и ручным уничтожением гусеничных «залежей».