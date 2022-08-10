Максим Галкин учит иврит и ищет школу детям

Максим Галкин в новом учебном году планирует много работать, поэтому контролировать учебу детей будет Алла Борисовна Фото: СОЦСЕТИ

73-летняя Алла Пугачева с 46-летним мужем Максимом Галкиным и детьми шестой месяц разъезжают по заграницам. Сначала жили в Израиле, теперь переехали к морю попрохладнее – в Юрмалу. Семья и раньше проводила весенние каникулы в Израиле, а летние в Юрмале. Однако теперь их заграничный вояж затянулся. Многочисленные коллеги пары заверяют нас, что Пугачева к 1 сентября вернется в Россию, так как детям надо идти в школу. Однако появилась информация и о том, что семья может остаться в Израиле. Какая из двух версий окажется верной? Похоже, что решения постоянно меняются.

В Израиле звездная семья обосновалась на вилле родного брата Максима Галкина. С марта и до летних каникул Лиза и Гарик Галкины осваивали программу 2-го класса онлайн – система преподавания в частных школах отлично отлажена для этого формата, так как дети обеспеченных родителей часто улетают в отпуска. Сама Алла Борисовна еще весной отшила, подкарауливших ее на чужбине корреспондентов, сообщением: вернемся к сентябрю – так как сыну и дочери надо идти в школу. 1 сентября двойняшки Елизавета и Гарри Галкины должны пойти в 3-й класс частной подмосковной гимназии, которую посещали до отъезда. Знающие коллеги Примадонны на этой неделе делились с kp.ru: «Алла Борисовна вернется в конце августа, так как детям надо идти в школу». Эту информацию на днях подтвердил композитор Раймонд Паулс, который сообщил о недавней беседе с Аллой Пугачевой: мол, она ему сказала, что скоро вернется с детьми в Москву.

Большинство коллег Галкина и Пугачевой считают: Алла Борисовна вернется. Не случайно пока Максим Галкин в соцсетях и на концертах высказывает свою непатриотичную позицию, Пугачева не комментирует актуальные темы. Примадонна пока аполитична. У Галкина на год вперед расписаны концерты в разных странах. На своих выступлениях артист разговорного жанра высмеивает соотечественников, зло шутит на актуальные политические темы; собирает небольшие, но полные залы русских, проживающих за границей. Зарабатывает на текущие нужды. Можно не сомневаться, что в семье звезд такой величины - грамотных инвестиций и сбережений достаточно: и муж, и жена годами зарабатывали большие деньги. Но любые запасы надо пополнять.

Говорят, что Максим Галкин после всех своих политических заявлений в Москву не собирается. Наши соотечественники в Израиле сообщают: Галкин не только начал изучать с репетитором иврит, также недавно он активно интересовался школами для детей в этой стране. Вряд ли семья сможет расстаться на длительное время. Так что вполне возможно, что дети Галкина пойдут в школу в новой стране или приедут туда позже. Еще более вероятно: что дети будут учиться в двух странах одновременно. Возможно: жить и учиться в заграничной школе и при этом осваивать также программу российской школы. То есть одновременно осваивать учебные программы двух стран. Потом сдавать экзамены в двух странах – и в итоге получить два документа об образовании. Какой вариант обучения выберут для Гарри и Елизаветы Галкиных узнаем скорее всего уже в новом году.

А вот старшая дочь Аллы Борисовны с успехом работает в России – снялась в сериале, играет в театре и выступает с концертами. У Кристины Орбакайте: 10 августа – концерт в Сочи, 12 августа – звезда поет в вип-санатории Крыма, 13 августа – в Анапе, в сентябре – в Москве, в октябре – в регионах страны.