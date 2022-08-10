Битва за Пески: Украина сдает рубеж, с которого восемь лет терроризировала жителей Донецка

У многих в Донбассе чесались кулаки, на штурм Песок шли с особым азартом Фото: Александр КОЦ

ОТСЮДА КОШМАРИЛИ ДОНЕЦК

- Идем по тропе, след в след, в стороны не отходим – «лепестки» (противопехотные мины. - Ред.). Если что-то свистит – падаем прямо на тропу, - последний инструктаж перед выходом в сторону Песок с бывших передовых позиций армии ДНР.

…8 лет они стояли здесь, упершись в передовой рубеж украинской армии. Расстояние между позициями здесь порой было всего 100-150 метров. Провокации, ночные перестрелки, позиционное бодание… И все 8 лет, в том числе и из Песок, украинские артиллеристы «кошмарили» жителей Донецка и близлежащих городов. У многих в Донбассе чесались кулаки, на штурм Песок шли с особым азартом. Это слышал весь Донецк…

Украина сдает рубеж, с которого восемь лет терроризировала жителей Донецка Фото: Александр КОЦ

Я не был тут пять месяцев, за которые столица ДНР поменялась до неузнаваемости. Жизнерадостный и жизнелюбивый город опустел, сквозь плитку на Бульваре Пушкина пробивается трава, как в кино о пост-апокалипсисе, в гостинице на ресепшене вместо минералки выдают два бочонка с водой. Почти полгода Донецк даже не прифронтовой город – он на переднем крае. Перебои с водой, электричеством, ежедневные обстрелы – понятия «безопасный район» теперь здесь не существует. И постоянный звук канонады, действующий на нервы, как сидящий сзади в самолете непослушный ребенок, пинающий спинку вашего кресла.

За последние 5 месяцев здесь научились понимать, когда артиллерийскому шуму можно… радоваться. Залпы орудий раскатывались по городу, а разрывы в Песках звучали как надежда на избавление от террора, которому Донецк подвергается последние недели. Сводки с фронтов эту надежду подтверждали…

Каждый оставленный населенный пункт без исключения противник ровнял с землей, засыпая снарядами. И Пески не исключение Фото: Александр КОЦ

ОСТАТКИ УКРАИНСКОГО ГАРНИЗОНА

От бывших передовых позиций донецкой армии идем, растянувшись в цепочку. Кто бы мог подумать, что инструкция о поведении при обстреле пригодится так быстро. Свист в воздухе, разрыв где-то за лесополосой, рассматриваю двух муравьев под носом, в упоре лежа.

- По одному – за мной, - командует сопровождающий.

«Странная картина для освобожденного поселка», - подумает скептик.

Я бы ответил, что она типичная. Каждый оставленный населенный пункт без исключения украинские войска ровняли с землей, засыпая снарядами. Будто в отместку. И Пески не исключение. Перед выходом я смотрел на работу операторов беспилотников 11-го полка ДНР. Сверху видно, что в поселке еще идут бои. Противник цепляется за небольшой район на северо-западе Песок, оказывая очаговое сопротивление. Он уже отрезан от основных сил, но продолжает упираться. В лучшем случае остатки гарнизона Песок - а это был мощнейший укрепленный первый рубеж обороны - обречены на плен. Где, конечно, внезапно выяснится, что воевать они не хотели, их заставили.

Битва за Пески продолжается Фото: Александр КОЦ

БЛАЖЕННЫЕ БЕЗ КОМАНДИРОВ

Накануне я пообщался с пленными, которые сдались в Песках. Все они - обычные русские мужики, например из Николаева, призванные по мобилизации.

- Какую задачу вам ставили? – спрашиваю Олега Шинкаева.

- Сидеть и ждать подкрепления. Держаться. По рации задавался вопрос – будет подкрепление? Нам сказали – будет, ждите.

- Мы даже не знали, куда нас привезли. Когда в плен нас взяли, узнали, что это были Пески, - уверяет еще один пленный Денис Давыдов. - Мы ничего не видели, потому что ночью привезли. Мы даже не знали, как обратно выходить, в какую сторону. Поэтому кроме блиндажа и ближайших траншей ничего не видели.

- Нам сказали, что мы будем на третьей линии обороны, где-то в тылу. Нас киданули, перевели аж на самый перед, я даже не знал, что мы в Песках, пока мы там ни очутились, - жалуется Александр Дмитрик. - Надо помочь 23-му батальону – и все. Чем помочь, как помочь, не объяснили. Никаких команд, ничего. Там обычные солдаты как бы были старшие.

И вот встаешь с колен после очередного прилета мины или снаряда, оттряхиваешь штаны и думаешь – кто же там тогда упирается, если все такие блаженные да без командиров.

ВСУ продолжают обстреливать Пески боеприпасами с минами-«лепестками» Фото: Александр КОЦ

ЗАЧИСТКА ИДЕТ ТЯЖЕЛО

- Тут был укрепрайон противника, - говорит командир 11-го полка, за которым я забегаю в побитый, но уцелевший коровник. – Это была их передовая линия, которую мы проломили. Сейчас зачистка Песок тяжело, но подходит к концу, финиш уже виден.

Где-то снаружи слышны множественные разрывы – противник запустил кассетный реактивный снаряд. Через минуту по рации приходит доклад: боеприпас был снаряжен минами-«лепестками», которые были разбросаны как раз по пути нашего следования. Сопровождающие развели руками – сегодня пройти дальше не судьба. Но пообещали, что мы еще встретимся в центре Песок.

Рация тем временем сообщила о еще одном доме, зачищенном в северо-западной части поселка.