На складном столике женщина-технолог завода показывает пожарным в изолирующих противогазах план завода и схему цеха Фото: Дмитрий СТЕШИН

Удар по заводу Сармат в Донецке: Один погибший, двое раненых

Я слышал эти прилеты, живу рядом. Потом увидел зарево в районе Макеевки, и следом почувствовал незабываемый запах нашатырного спирта. В Донецке сейчас полное безветрие и есть ощущение, что ВСУ специально выбирали погоду для этой атаки. Запах чувствуется за шесть километров от завода, судя по навигатору. МЧС предупредило горожан – закрыть окна. Легко сказать, даже ночью столбик термометра держится на +30 градусах.

Подъезды к заводу залиты водой – артиллерия заодно перебила водопровод. Сам завод сейчас полностью обесточен. На огромной парковке перед проходной, в свете фар лежит погибший мужчина из ночной смены. Режет глаза и носоглотку. Подбегает какой-то мужчина в синей спецовке, сдергивает маску:

- Парни, противогазы есть? Надевайте!

Я мотаю головой и показываю платок. Рабочий советует мне намочить мою бандану водой. Я так и делаю, специально взял с собой бутылку минералки.

На складном столике женщина-технолог завода показывает пожарным в изолирующих противогазах план завода и схему цеха, куда прилетели снаряды. Кто-то из пожарных, кашляя, кричит:

- Люди, люди там есть?

Женщина мотает головой:

- Всех, всех вывели.

На огромной парковке перед проходной, в свете фар лежит погибший мужчина из ночной смены Фото: Дмитрий СТЕШИН

Объем утечки на заводе в Донецке - около тонны аммиака

Мне рассказывают, что было еще два пострадавших, сейчас в больнице. Зарево над корпусами по-прежнему полыхает, это горит склад поддонов. Из подъезжающих машин продолжают выбираться пожарные в полном облачении и цепочками уходят за проходную. Уже известен объем утечки – около тонны аммиака. Мы легко отделались. Облако накрыло площадь около двух километров, и там, действительно, находиться опасно. Любопытно, что в этой двухкилометровой зоне оказалась резиденция олигарха Рината Ахметова. Впрочем, он сбежал с Донбасса еще в 14 году. Завод тоже принадлежал олигарху, но несколько лет назад, все предприятия украинских налоговых резидентов национализировали и старейший пивзавод не стал исключением. По донбасской легенде, его построили по распоряжению Сталина. Якобы в 1951 году, какой-то донецкий шахтер-стахановец пожаловался Иосифу Виссарионовичу, что есть у шахтеров такая мечта – выпить кружечку холодного пива после ударной смены в забое. Но, какие повреждения получил завод, еще предстоит выяснить.

Как с горечью сказал спецкору "КП" один из рабочих завода:

- Воды в городе нет, теперь и пива не будет.

Мне показалось, что выброс аммиака его волновал меньше всего:

- К утру все сдует, - заметил рабочий, - а вот что у меня теперь будет с работой, пока непонятно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акция устрашения удалась: выжившие под ракетным обстрелом пленные азовцы* из Еленовки юлят, врут и надеются на обмен

Военкор "КП" Дмитрий Стешин побывал в колонии в Еленовке, где под ударами ВСУ погибли украинские военнопленные (подробности)

*Организация, запрещенная в РФ