Трамп с умом использовал проведенный в его резиденции обыск

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Американские СМИ назвали бывшего президента США Дональда Трампа гением маркетинга, после того как его команда на фоне проведенных в Мар-а-Лаго обысков засыпала своих последователей письмами с призывами к пожертвованиям.

– Мар-а-Лаго подвергся налету. Радикальные левые коррумпированы. Верните власть народу! Ты будешь сражаться со мной? Пожертвуй, – такие и подобные электронные письма за подписью Трампа получили многие его сторонники.

Помимо этого, с похожими просьбами обратились и известные республиканцы, например, сенатор штата Огайо Джей Ди Вэнс.

– Это не шутка. Байден нападает на Трампа за то, что он встает на защиту США. Пришло время показать, что у нас есть Трамп. Действуй! – написал политик в соцсети. Причем, в последнее слово обращения была вшита ссылка, ведущая на ресурс для сбора пожертвований.

Согласно подсчетам Reuters, за первый квартал текущего года республиканцы собрали $20 миллионов пожертвований, а за второй лишь $18 и это, по мнению издания, говорит о снижении влияния Трампа.

В то же время представитель 45-го президента США Тейлор Будович уверяет, что никакого замедления сборов нет и в помине.

– Любое предположение об обратном — просто заезженный образец предвзятого отношения, распространяемого фейковыми новостями, – заявил Будович.

Известно, что на данный момент команда Трампа собрала порядка $100 миллионов пожертвований, а теперь, на фоне действия властей, эта сумма может изрядно пополниться.

Глядя на «стартап» команды Трампа, демократы тоже решили попытаться разыграть карту обысков в Мар-а-Лаго.

– Мы рады, что его паутина лжи распутается, а он и его друзья предстанут перед правосудие. Пожертвуйте $10, – появилась запись на ресурсах Демократической партии.

Впрочем, будет ли от этого толк пока неясно, поскольку в пожертвованиях для демократов и так наблюдается скачок после исторического решения Верховного суда США по вопросу абортов.