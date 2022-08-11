«Щелково Агрохим» и Ростсельмаш: есть двойной рекорд от российских лидеров!

Первый рекорд! За 8 часов намолот 400,84 тонн зерна. Именно так и зафиксировано в сертификате Книги рекордов России.

Событие мирового уровня произошло в понедельник – 8 августа 2022 года. На орловских полях в опытном хозяйстве «Дубовицкое» при уборке озимой пшеницы поставлены сразу два рекорда.

За тем, как это происходило с первой минуты (10.34) и до последней (18.34) внимательно наблюдали все причастные к этому событию лица: генеральный директор компании «Щелково Агрохим», академик РАН, доктор химических наук Салис Каракотов, первый заместитель генерального директора Ростсельмаш, директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов.

За чистотой эксперимента наблюдал главный редактор и основатель Книги рекордов России, кандидат философских наук Станислав Коненко.

Вечером на поле приехал и губернатор области Андрей Клычков.

Плодотворное сотрудничество

Место для рекордов выбрано неслучайно.

– Мы развиваем свой бизнес в Московской области, а проверяем его результаты в Орловской, – признался Салис Каракотов. – Здесь удивительная отзывчивость местных властей на самом высоком уровне.

Начинали с хозяйства, где средняя урожайность составляла 20 центнеров с гектара, затем достигли показателей – 60 ц/га. Первый рекорд поставили при губернаторе Егоре Строеве в 2009 году – 72 ц/га. Это была мягкая озимая пшеница сорта Московская 56. Когда увидели результат, решили продолжать.

В настоящее время ООО «Дубовицкое» обеспечивает стопроцентный контроль за посевами, проводят все сельскохозяйственные работы: посев, уход и уборку. И все происходит строго по технологии «Щелково Агрохим». Подчеркнем: среди средств защиты и листовой подкормки нет ни одного препарата любой другой фирмы! Только свое, родное. Исключение составляют минеральные удобрения, но их компания просто не производит.

– Благодаря плодотворному сотрудничеству с компанией «Щелково Агрохим» область постепенно превращается в новую житницу России, – подчеркнул губернатор. – Принципиально важно то, что мы говорим именно о победах отечественной науки и промышленности. Это, а также самоотверженный труд, опыт и профессионализм хлеборобов и всех сотрудников агропромышленных предприятий и работа органов власти по применению механизмов государственной поддержки отрасли, создают необходимые условия для успешной уборочной кампании», – подытожил Андрей Евгеньевич.

О том, насколько ценен личный вклад Салиса Каракотова в развитие региона, говорит врученная ему на днях награда – знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» I степени.

Нельзя не сказать и о другом партнерстве. Следуя программе импортозамещения, два лидера аграрного рынка – «Щелково Агрохим» и Ростсельмаш – объединили свои усилия и продемонстрировали на полях Черноземья выдающиеся возможности российской селекции, науки и сельхозмашиностроения.

Выращено «Щелково Агрохим», убрано Ростсельмаш.

Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена

Первый рекорд. Ровно за 8 часов комбайн намолотил 400,84 тонны зерна. Это самый большой намолот зерновых в России за 8-часовую смену. Именно так и зафиксировано в сертификате Книги рекордов России.

Второй рекорд. Достигнута самая высокая урожайность озимой пшеницы в России – 87,33 ц/га. В пересчете на кондиционную влажность – 108, 19 ц/га.

О том, как происходит фиксация рекордов и о не могут ли те, кто его устанавливает, немножко слукавить, нам рассказал Станислав Коненко, (кстати, Книге рекордов России осенью исполняется ровно десять лет).

– Не секрет, что зерна все больше и больше не хватает. Президент РФ поставил задачу – 2022 год должен быть рекордным по урожаям. Нам было важно понять, смогут ли наши сельхозпредприятия не только вырастить пшеницу, но и вовремя убрать ее с полей.

Сегодня убедились воочию: смогут и вырастить, и убрать.

Станислав Анатольевич уверен, что такие рекорды дадут толчок к дальнейшему развитию отрасли. Фермеры, крупные хозяйства, научные институты поймут, что в сельском хозяйстве в целом, и в выращивании культур в частности может быть много хороших рекордов.

Увидят и захотят сами установить. Это движение вперед.

Ответил Коненко и на вопрос про «немного слукавить».

– Скажу сразу: это невозможно. Современный комбайн TORUM 785 оснащен системой GPS (ред. система глобального позиционирования, читается Джи Пи Эс). Результаты фиксирует беспристрастный компьютер. Все по-честному.

Позднеспелые, уникальные культуры – Синева и Ермоловка

В книге рекордов еще не были занесены результаты таких полномасштабных уборок на большой площади – 50 гектаров. Да и самих испытаний не проводилось, устраивали только на небольших делянках.

Сейчас же была произведена уборка двух новых сортов озимой пшеницы, это Ермоловка (стопроцентное селекционное детище компании «Щелково Агрохим», один из авторов сорта – Салис Каракотов) и Синева (селекция ФНЦ Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур). Сорт озимой пшеницы Синева отличают высокая биологическая урожайность (до 120 ц/га) и потрясающее качество зерна (клейковина – не менее 23%, белок – 14%). Ермоловка относится к низкорослым сортам высокоинтенсивного типа, устойчив к полеганию и осыпанию. Средняя урожайность за годы изучения составила 77,6 ц/га.

Оба сорта находятся сейчас на стадии сортоиспытаний, демонстрируют высокую урожайность и высокие качественные характеристики. К примеру, опыты с пшеницей этих сортов ставили в хозяйствах Калининградской области. И хотя климат там другой, результаты впечатляют.

– Урожайность на этом поле – 113,5 ц/га. Центральная полоса России, особенно Орловская область с мягким, влажным климатом может производить урожай, который собирается на Кубани. Сегодня мы показываем результат уборки урожая, и здесь представлены новые сорта пшеницы. И у нас в селекционном процессе идет накопление новых биотипов озимой пшеницы, – пояснил Салис Каракотов.

Он также отметил, что за последние два десятилетия урожайность выросла почти в три раза!

– С одной стороны, российская селекция совершила большой рывок. С другой – возросли требования к технике. Сегодня мы показали всей стране, что современная селекция и технологии выращивания позволяют получать действительно выдающиеся результаты.

А высокопроизводительные комбайны Ростсельмаш могут справиться со столь серьезными урожаями.